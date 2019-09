Das Abenteuer NLA kann starten: Am Samstag trifft Ad Astra Sarnen in der 1. Runde auf den UHC Uster. Wenn die Partie um 19.30 Uhr angepfiffen wird, sind Sie bei uns live dabei.

Unihockey live: Wir zeigen alle Heimspiele von Ad Astra Sarnen Das Abenteuer NLA kann starten: Am Samstag trifft Ad Astra Sarnen in der 1. Runde auf den UHC Uster. Wenn die Partie um 19.30 Uhr angepfiffen wird, sind Sie bei uns live dabei. Jonas von Flüe

Ad Astra Sarnen ist im Zirkus der ganz grossen Schweizer Unihockeymannschaften angekommen. Am Samstag starten die Obwaldner in das Abenteuer NLA. Erster Gegner ist der UHC Uster. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr in der Sarner Dreifachhalle.

Das erste NLA-Spiel der Vereinsgeschichte können Sie nicht nur in der Halle live mitverfolgen. Dank der Unterstützung von Swiss Unihockey können wir als Medienpartner von Ad Astra Sarnen alle Heimspiele live auf unserer Website streamen.

Den Livestream finden Sie jeweils unter luzernerzeitung.ch/sport oder unter obwaldnerzeitung.ch.

Den Livestream für das erste Heimspiel gegen Uster finden Sie am Samstag ab 19.30 Uhr gleich hier: