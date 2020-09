Unihockeyspieler in Zug müssen mit Schutzmaske auf die Toilette Während in der Zentralschweiz auf den regionalen Fussballplätzen wieder der Ball rollt, neigt sich bei den Hallensportarten Handball, Unihockey und Volleyball die wettkampffreie Zeit dem Ende zu. In Sachen Coronaprävention gilt es deshalb schon bald ernst. Philipp Zurfluh 01.09.2020, 05.00 Uhr

Die ersten positiven Cornona-Fälle haben den Breitenfussball erreicht. Bald starten auch die unteren Liegen beim Hallensport. Beim Unihockey Supercup-Spiel zwischen Zug United und UHC Alligator Malans in Zürich galt für das Publikum eine Maskenpflicht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 29. August 2020)

Wie bereiten sich die Vereine auf die ungewisse, von der Coronakrise dominierte Zeit vor? Werden die Hallen zu Virenschleudern? «Es wird eine Gratwanderung», meint Pascal Müller, Präsident des Innerschweizer Handballverbandes. «Ich blicke mit Skepsis auf die neue Saison. Ich weiss von Handballmannschaften, die schon in Quarantäne waren.» Die Meisterschaft in den verschiedenen Ligen startet in diesen Tagen. Der Terminkalender ist eng, der Zeitpuffer knapp. Aber: «Es überwiegt die Freude, dass es endlich losgeht», sagt Müller, der auch Präsident des HC Malters ist. Der Schweizerische Handballverband (SHV) hat gemeinsam mit Verbänden und Behörden ein Schutzkonzept erstellt, das den Vereinen als Grundlage für ihre eigenen Konzepte dient.

Handball Emmen ist in der finalen Ausarbeitung des Konzepts. Da bei Heimspielen der Abstand auf der Tribüne eingehalten werden kann, gibt es keine Maskenpflicht. «Wir empfehlen lediglich, eine Maske zu tragen», sagt Präsident Thomas Dürger. Der Verein stellt den Besuchern Schutzmasken zum Selbstkostenbeitrag von 1 Franken zur Verfügung. Beim KTV Altdorf ist man zuversichtlich. «Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber Respekt muss man haben», sagt Präsident David Bär.

Die Spieler von Volley Luzern müssen sich noch etwas gedulden bis zum Saisonstart (4.Oktober). «Der Zutritt in die Sporthalle Bahnhof Luzern wird nur mit Schutzmaske gewährt», sagt Richard Gehrlach. Er ist Covid-19-Verantwortlicher bei Volley Luzern. «Corona hält uns auf Trab. Bis zum Meisterschaftsstart müssen alle Richtlinien bis ins Detail ausgearbeitet sein.» Es ist ein beträchtlicher, aber verständlicher Mehraufwand. Etwaige Coronafälle könnten den Spielbetrieb komplett auf den Kopf stellen, «aber ich gehe lieber vom Best-Case-Szenario aus. Ich lebe für Volleyball und bin optimistisch.»

Auch im Unihockey wird die Saison demnächst lanciert. Bei Zug United wird das Schutzkonzept finalisiert. Die Kantihalle wird in drei Sektoren unterteilt. Es herrscht Maskenpflicht. «Da es nur eine sanitäre Anlage gibt und deshalb die Teams und Zuschauer nicht getrennt werden können, müssen die Spieler beim Toilettengeingang eine Maske tragen», sagt Präsident Patrick Trachsel. «Wir haben als Sportverein eine Vorbildfunktion und den gesellschaftlichen Auftrag, mit dem Virus umzugehen.» Zug muss aufgrund des Konzepts einen grossen Mehraufwand stemmen. «Ohne viele freiwillige Helfer würden wir es nicht schaffen», so Trachsel.

Ad Astra Sarnen bestreitet am 19.September das erste Heimspiel. Laut Präsident André Küchler ist man im engen Austausch mit der Obwaldner Gesundheitsdirektion. «Wir rechnen mit 500 bis 600 Zuschauern.» Eine Maskenpflicht in der Dreifachhalle in Sarnen ist wohl nötig. «Das Beste aus der Situation machen», lautet die Devise des Präsidenten. Der coronabedingte Zusatzaufwand birgt jedoch grosse finanzielle Sorgen. «Wir haben schon ein blaues Auge, ein Saisonabbruch würde uns vor grosse Probleme stellen», sagt Küchler unmissverständlich.