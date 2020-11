Interview «Wir müssen abwarten und hoffen»: Es ist unklar, ob in der Zentralschweiz Rennen im Ski Alpin und Ski nordisch stattfinden Hinter den regionalen Anlässen im Ski alpin und Ski nordisch in unserer Region gibt es wegen der Coronapandemie viele Fragezeichen. Die Veranstalter sind grundsätzlich bereit, die Rennen durchzuführen. Urs Hanhart 10.11.2020, 14.55 Uhr

Die regionale Rennsaison der Alpinen und Nordischen steht vor der Tür. Allerdings sorgt die Coronapandemie für Unsicherheiten. Carmen Stucki (Bild), Generalsekretärin des Zentralschweizer Schneesport-Verbandes (ZSSV), äussert sich zur Situation.

Der traditionelle Bürer-­Langlauf ist bereits abgesagt worden. Droht jetzt eine Absagewelle?

Carmen Stucki. Bild: PD

Carmen Stucki: Es gab offenbar ein Missverständnis. Die Organisatoren des Bürer-Langlaufs sind davon ausgegangen, dass die Anlagen des Bundesamts für Sport in Realp nicht zur Verfügung gestellt werden. Dem ist aber nicht so. Deshalb haben wir mit dem OK des Bürer-Langlaufs nochmals das Gespräch gesucht. Momentan kann ich nicht genau sagen, was der Stand der Dinge ist. Unterdessen hatte ich auch Kontakt mit anderen Veranstaltern des Concordia-Langlauf-Cups. Alle sind bestrebt, Alternativen zu suchen, um den Verordnungen gerecht zu werden. Die Organisatoren sind bemüht und arbeiten weiter, auch wenn noch unklar ist, ob man überhaupt Wettkämpfe durchführen kann oder nicht. Man muss von Tag zu Tag schauen, wie sich das Ganze entwickelt.

Man hängt also etwas in der Luft?

Genau. Man weiss nicht, ob im Amateurbereich überhaupt Rennen abgehalten werden dürfen.

Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt bereits etwas zu den möglichen Schutzkonzepten sagen?

Wenn man Rennen nur für den U16-Bereich organisiert, gibt es eine andere Ausgangslage als bei Wettkämpfen für Erwachsene. Wir erhalten eine grosse Unterstützung von Swiss Ski. Der Dachverband stellt ein Basis-Schutzkonzept zur Verfügung, das wir verwenden dürfen. Allerdings ist dieses auf FIS-Rennen ausgelegt und noch nicht heruntergebrochen auf den Regionalrennsport. Darauf warten wir derzeit noch. Etwa Mitte November soll es dazu von Swiss Ski weitere Informationen geben. Man muss wohl spontan sein und schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Stand heute darf der Regionalrennsport eigentlich nicht stattfinden. Wir müssen abwarten und hoffen, dass sich dies noch ändert bis im Dezember, sodass die regionale Wettkampfsaison gestartet werden kann.

Langläufer beim traditionellen Langis-Sprint. Bild: Manuela Jans-Koch (6. April 2019)

Die Veranstalter wären demnach grundsätzlich bereit, regionale Rennen durchzuführen?

Das ist so. Die Organisatoren des Neujahrslanglaufs ziehen beispielsweise in Betracht, nicht das übliche Startprozedere mit den 30-Sekunden-Intervallen anzuwenden, sondern den Anlass sogar auf zwei Tage auszuweiten. Aber das ist schwierig, zumal sich die Bedingungen über diesen langen Zeitraum stark verändern könnten. Wir haben den Veranstaltern ans Herz gelegt, dran zu bleiben an ihren Vorhaben und zu schauen, ob bei neuen Entscheidungen allenfalls Anpassungen notwendig sind.