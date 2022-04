Rollhockey Der RHC Uri beendet die Qualifikation mit einer Niederlage Der Rollhockeyclub Uri verliert gegen Wimmis mit 3:6. Spielertrainer David Esteves zeigt sich enttäuscht. 03.04.2022, 16.13 Uhr

Der RHC Uri mit Tim Aschwanden (am Ball) muss sich in der Abstiegsrunde steigern. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 29. Januar 2022)

Was am Ende aus Urner Sicht als gebrauchter Abend betrachtet werden muss, zeichnete sich im Heimspiel gegen Wimmis schon früh ab. Nicht einmal eine halbe Minute war gespielt, als Uri-Torhüter Marc Blöchlinger ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Ein Ablenker von Wimmis’ Jonathan Pfähler fand den Weg ins Urner Gehäuse.

Auf diesen frühen Rückschlag konnte das Heimteam wenig später noch reagieren. Nachdem Joshua Imhof im Strafraum der Gäste regelwidrig gestoppt worden war, zeigten die Unparteiischen auf den Penaltypunkt. Uris Spielertrainer David Esteves liess sich nicht zweimal bitten und glich zum 1:1 aus. Aus dem Spiel heraus gelang den Urnern wenig. Sie agierten mit angezogener Handbremse und ideenlos. Wimmis präsentierte sich insgesamt agiler und besser. Vor allem hohe Hereingaben führten stets für Unruhe in der Urner Hintermannschaft. Dem Spielverlauf entsprechend erhöhte Wimmis in der 13. Minute zum 1:2 und in der 23. Minute zum 1:3.

Esteves schiesst alle drei Urner Tore

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Urner, die Gäste früher anzugreifen und zu Fehlern zu provozieren. Diese Umstellung führte zwar zu einigen Tormöglichkeiten, machte das Heimteam hinten aber auch anfälliger. Nach einer ausgelassenen Urner Chance ging es in der 31. Minute plötzlich ganz schnell, Wimmis gelang das vorentscheidende 1:4. Und bevor sich der RHC Uri sortieren konnte, stand es bereits 1:5. Diesmal traf Gael Jimenez, der mit Abstand beste Wimmiser.

Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse drohte nun eine Kanterniederlage. So weit wollte es das Heimteam dann doch nicht kommen lassen. Angeführt von Esteves, versuchten die Urner nochmals alles. Esteves gelang in der 38. Minute mit einem Weitschuss der Anschluss zum 2:5. Die Freude währte indes nur kurz, denn bereits sieben Sekunden später traf Wimmis zum 2:6. Nach diesem Treffer war der Arbeitstag von Torhüter Marc Blöchlinger beendet. Routinier Roman Gisler ersetzte ihn. Auch vom neuerlichen Rückschlag liessen sich die Urner nicht beirren. Mit Weitschüssen und hohen Hereingaben sollte das Unmögliche doch noch geschafft werden. Zu mehr als dem Treffer zum 3:6 von Esteves, der damit sämtliche Urner Tore an diesem Abend erzielte, reichte es aber nicht mehr.

Abstiegsrunde beginnt am 30. April

Der enttäuschte Spielertrainer Esteves meinte nach der Partie:

«Das haben wir uns selbstverständlich anders vorgestellt. Wir können so viel mehr als das, was wir gezeigt haben. In der Abstiegsrunde müssen wir die guten Trainingsleistungen unbedingt auch in den Spielen umsetzen.»

Für den RHC Uri war es das letzte Spiel der Qualifikation. Die Abstiegsrunde beginnt am 30. April. Gegner, Spielort und Anspielzeit sind noch nicht bekannt. (JH)

Rollhockey

Männer. NLA: Uri – Wimmis 3:6. Wolfurt – Biasca 1:3. Dornbirn – Diessbach 3:2. – Rangliste: 1. Diessbach 16 Spiele/36. 2. Genf 14/32. 3. Dornbirn 14/31. 4. Biasca 15/28. 5. Uttigen 15/22. 6. Wimmis 16/18. 7. Uri 16/15. 8. Wolfurt 15/12. 9. Montreux 5/10.

RHC Uri – RHC Wimmis 3:6 (1:3)

Rollhockeyhalle Seedorf. – 300 Zuschauer. – Uri: Blöchlinger/Gisler (ab 45. Minute); Esteves (3), Greimel, Fussen, Joshua Imhof, Nicola Imhof, Briker, Schuler, Aschwanden.