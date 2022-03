Der RHC Uri bezwingt den Leader Diessbach

Rollhockey Der RHC Uri kann es doch noch und bezwingt den Leader Diessbach Die NLA-Rollhockeyaner des RHC Uri können doch noch siegen. Es ist der erste Erfolg im laufenden Jahr. 14.03.2022, 14.37 Uhr

Adrian Briker erzielt für Uri mit seinem ersten Saisontor das 1:0 beim Leader. Bild: Urs Hanhart

Der RHC Uri setzt ein dickes Ausrufezeichen und besiegt den Leader Diessbach auswärts mit 2:1. Für die Urner ist es der erste Sieg im Kalenderjahr 2022 und der erste Sieg unter Spielertrainer David Esteves. Den Vollerfolg mussten sich die Gäste allerdings hart erkämpfen. Die Seeländer starteten standesgemäss in die Partie und drückten dem Geschehen von Beginn an den Stempel auf. Der Ball zirkuliert schnell und millimetergenau durch die Angriffsreihen des Leaders, der sich den Luxus erlaubte, die Ausnahmekönner Pascal Kissling und Rui Ribeiro (noch) auf der Bank zu lassen.

Bereits in dieser frühen Phase musste Uris bester Mann an diesem Abend, Torhüter Marc Blöchlinger, sein Können ein ums andere Mal unter Beweis stellen. Im Angriff suchten die Urner ihr Glück mit schnellen Kontern, immer wieder gelang es aber auch, den Ball zu halten und für etwas Entlastung zu sorgen. Ein Konter führte in der 11. Spielminute schliesslich zum Führungstreffer der Gäste. David Esteves spielte Adrian Briker herrlich frei und Letzterer besorgte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0.

Die Arbeit trägt endlich Früchte

Am Spielgeschehen änderte sich nur wenig. Hier der Leader, der drückte, dort die Urner, die tapfer und solidarisch kämpften. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Diessbach abermals das Tempo. Uri-Torhüter Marc Blöchlinger spielte sich nun regelrecht in einen Rausch. Mit herrlichen Paraden bewahrte er seinem Team die Führung. Selbst einen Penalty von Rui Ribeiro entschärfte der Teufelskerl. Als David Esteves in der 31. Spielminute alleine auf den Gästetorhüter losziehen und das 2:0 erzielen konnte, durften die Urner erstmals vom ganz grossen Coup, einem Sieg beim Leader, träumen. Traum und Realität näherten sich mit jeder gelungenen Abwehraktion an. Mit fortwährender Spieldauer öffnete Diessbach seine Abwehrreihen etwas, was den Urnern einige gefährliche Torchancen ermöglichte.

Die Entscheidung zu Gunsten der Gäste blieb aber aus. Zwei Minuten vor Ende gelang Diessbachs Pascal Kissling der Anschlusstreffer zum 1:2. Nun stellten sich die Urner hinten rein und versuchten, die Führung über die Zeit zu retten. Das schier Undenkbare gelang und die Urner entführen drei Punkte aus dem Seeland. Uris Spielertrainer war nach dem Spiel verständlicherweise sehr glücklich:

«Unsere Arbeit trägt endlich Früchte. Das Selbstvertrauen werden wir in die nächsten Spiele mitnehmen.»

Rollhockey

Männer. NLA: Diessbach – Uri 1:2. Wimmis – Wolfurt 2:1. Uttigen – Biasca 0:4. Diessbach – Montreux 5:0. – Rangliste: 1. Diessbach 14/33. 2. Genève 12/29. 3. Dornbirn 11/25. 4. Biasca 13/22. 5. Uttigen 15/22. 6. Uri 15/15. 7. Wolfurt 13/12. 8. Wimmis 14/12. 9. Montreux 13/10.

Diessbach – Uri 1:2 (0:1)

RHC Uri: Marc Blöchlinger, Roman Gisler, David Esteves (1), Patrick Greimel, Jannis Fussen, Joshua Imhof, Nicola Imhof, Adrian Briker (1), André Schuler, Tim Aschwanden.