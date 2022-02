Floorball Uri braucht noch einen Sieg

Hallensport Die Urner Unihockeyanerinnen stehen vor dem Ligaerhalt Im ersten zwei Playout-Duellen gegen die Visper Lions setzt sich Floorball Uri überzeugend durch. Nur noch ein Sieg fehlt zum Verbleib in der NLB. Urs Hanhart 20.02.2022, 20.14 Uhr

Für die Urnerinnen (Carmen Reding am Ball) stehen die Chancen gut, dass sie in der NLB verbleiben. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. Februar 2022)

Die beiden Tabellenschlusslichter Visper Lions und Floorball Uri machen in einer Best-of-5-Serie dasjenige Team unter sich aus, welches anschliessend gegen den 1.-Liga-Meister um den letzten Platz in der Nationalliga B der Frauen kämpfen muss. Wer sich durchsetzt, hat den Ligaerhalt also auf sicher. Weil Uri seit Anfang November keinen Sieg mehr eingefahren hat und am 8. Januar im letzten Kräftemessen mit den Walliserinnen im Rahmen der Hauptrunde knapp den Kürzeren zog, präsentierte sich die Ausgangslage vor den Playouts völlig offen. Doch die gebeutelten Urnerinnen zeigten im Auftaktspiel, welches am Samstag in der heimischen Feldli-Halle in Altdorf ausgetragen wurde, dass sie im entscheidenden Moment eine Schippe drauflegen können.

«Wir haben einen Monat lang sehr gut trainiert und auch das Kader stark erweitert», verriet Cheftrainer Roger Metry. «Heute hatten wir vier Linien am Start, und mit dreien konnten wir voll durchspielen. Die Vorbereitung stimmte, ebenso der Teamspirit. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich ins erste Playout-Match gestiegen.» Tatsächlich war seine Mannschaft im Vergleich zu den letzten Auftritten in der Rückrunde kaum wiederzuerkennen. Uri riss von Beginn weg das Zepter an sich und setzte die Gäste unter Druck. In den ersten fünf Minuten flogen von Partricia Bitterli und Miia Saari abgefeuerte Schüsse nur knapp am Gehäuse vorbei. Danach vergab Lara Gnos eine weitere gute Gelegenheit, das Score zu eröffnen. Visp, das nach vorne nicht viel zeigte, überstand das erste Drittel nur mit viel Glück unbeschadet. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Heimteam eine zweiminütige Überzahlphase ungenutzt liess.

So richtig den Turbo gezündet

Im mittleren Abschnitt gaben die Gastgeberinnen dann mächtig Gas. Bereits nach wenigen Sekunden gelang Saari mit einem platzierten Schlenzer aus rund 8 Metern der Führungstreffer. Danach wurde eine weitere Überzahlphase nicht in ein Tor umgemünzt, dafür aber anschliessend auch eine zweiminütige Unterzahlperiode unbeschadet überstanden. In der 34. und 37. Minute bauten die Urnerinnen den Vorsprung dank Treffern von Adriana Wey und Sabrina Truttmann auf drei Tore aus, womit sie den Oberwalliserinnen sichtlich den Schneit abkauften. Jedenfalls waren die mit einem Rumpfkader angetretenen Westschweizerinnen weit davon entfernt, der Partie im letzten Drittel noch eine Wende zu geben. Uri blieb dominant und geriet nicht mehr in Gefahr, den Erfolg aus der Hand geben zu müssen. Letztlich gewann es 3:0. «Wir hatten den Gegner stets im Griff. Zudem wurde auch hinten durchgehend diszipliniert gespielt», freute sich Metry nach dem Schlusspfiff. «Dieser Sieg ist enorm wichtig und stärkt das Selbstvertrauen. Es hat sich gezeigt, dass wir besser sind als Visp, wenn wir unser normales Niveau erreichen. Entscheidend war, dass wir keinen Durchhänger hatten und ohne gravierende Fehler durchgekommen sind.»

Urnerinnen doppeln gleich nach

In der zweiten Playout-Partie, die am Sonntag in Visp ausgetragen wurde, knüpfte das Metry-Team nahtlos an die im Startspiel erbrachte Leistung an. Uri ging schon früh in Führung und baute den Vorsprung kontinuierlich auf 0:6 aus. Erst in der Schlussphase konnte Visp noch etwas Resultatkosmetik betreiben. Letztlich endete die einseitige Begegnung mit einem deutlichen 8:2-Erfolg für die Urschweizerinnen.

Am kommenden Sonntag winkt Floorball Uri nun die Chance, die Playout-Serie bereits zu beenden. Mit einem Sieg im zweiten Heimspiel kann der Ligaerhalt definitiv sichergestellt werden.