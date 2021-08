Radball-Junioren Gold zu Hause: Urner Duo landet einen Grosserfolg Das Altdorfer Team wird an der Heim-EM der Junioren seiner Favoritenrolle gerecht und holt Gold. Im Endspiel besiegen sie die Rivalen aus Deutschland. Urs Hanhart 30.08.2021, 16.45 Uhr

Valentin Stadler (links) und Jon Müller glückt ein nahezu perfektes Turnier.

An der Hallenradsport-Europameisterschaft der Junioren, die am Freitag und Samstag vor rund 400 Zuschauern in der Sporthalle Bürglen ausgetragen wurde, war der Final im Radballturnier Abschluss und Höhepunkt zugleich. Mit Gastgeber Schweiz, für den das einheimische Duo Valentin Stadler/Jon Müller von Radsport Altdorf spielte, und Deutschland standen sich die beiden dominierenden Teams gegenüber. In der Vorrunde hatten sie sich ein ausgeglichenes Duell geliefert, das mit 1:1 endete.

Allerdings wurden die Schweizer leicht favorisiert, weil sie im Gegensatz zum Finalgegner sonst alle Partien deutlich gewonnen hatten. Deutschland zog in der Gruppenphase gegen Tschechien, das im Halbfinal von den Schweizern mit 7:1 vom Feld gefegt wurde, knapp den Kürzeren, schaltete dann aber in der Vorschlussrunde Mitfavorit Österreich mit 5:1 aus.

Lokalmatadoren lassen sich ausgelassen feiern

Im Endspiel legten die vom frenetischen Publikum nach vorne gepeitschten Lokalmatadoren los wie die Feuerwehr. Nach einer knappen Minute erzielte Valentin Stadler den Führungstreffer, wenig später erhöhte Müller auf 2:0. Bis zur Pause fielen auf beiden Seiten noch zwei weitere Goals zum Stand von 4:2. Kurz nach dem Wiederanpfiff bewerkstelligten die immer mehr aufkommenden Deutschen den 4:3-Anschlusstreffer. Etwas mehr als 2 Minuten vor Schluss gelang Stadler dann aber das vorentscheidende 5:3. Deutschland verkürzte zwar nochmals, doch die Urner schaukelten den knappen Vorsprung geschickt über die restliche Spielzeit. Nach dem Schlusspfiff ging in der Halle so richtig die Post ab. Das Europameisterduo wurde von den heimischen Fans ausgelassen gefeiert.

«Mir fehlen etwas die Worte. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen», meinte Stadler nach dem ersten Durchschnaufen.

«Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, vor heimischer Kulisse den Europameistertitel zu holen. Unseren Fans gebührt ein ganz grosses Dankeschön. Sie haben uns mit ihrer Unterstützung zu diesem Erfolg getragen.»

Zum Final sagte sein Partner Müller: «Wir sind sehr gut gestartet, haben dann aber einige dumme Fehler gemacht, wodurch es nochmals ziemlich eng geworden ist. Letztlich ist es uns aber gelungen, den Gegner unter Kontrolle zu halten. Die Stimmung in der Halle war sensationell. Insgesamt ist uns ein nahezu perfektes Turnier gelungen.» Normalerweise spielt Müller mit seinem Standardpartner Florian Betschart zusammen. Dieser verletzte sich jedoch vor der EM-Qualifikation, weshalb relativ kurzfristig ein neues Duo mit Müller und Stadler gebildet werden musste. Dass sich die zwei in relativ kurzer Zeit so gut aufeinander einstellen konnten, ist bemerkenswert.

Drei Schweizer Medaillen im Kunstradfahren

Organisiert wurde die EM von Radsport Altdorf. OK-Chef Stefan Marty betonte: «Angesichts der Tatsache, dass wir den Grossanlass recht kurzfristig auf die Beine stellen mussten, dürfen wir vollauf zufrieden sein. Alle Beteiligten haben hervorragende Arbeit geleistet. Der hoch verdiente Sieg unseres eigenen Teams im Radball war natürlich das Tüpfchen auf dem i – ein perfekter Abschluss.»

Nebst Gold im Radball holte die Schweiz noch drei Bronzemedaillen im Kunstradfahren, allesamt bei den Juniorinnen. Erfolgreichste Nation mit fünf Titeln im Kunstradfahren war Deutschland. Ursprünglich hätte die EM der Junioren bereits im Mai 2020 stattfinden sollen. Allerdings musste sie aufgrund der Coronapandemie zweimal verschoben werden.