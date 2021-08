Frauenfussball in der Innerschweiz: Ideen für besseren Zugang

Verband Frauenfussball in der Innerschweiz: Zahlreiche gute Ideen für bessere Sichtbarkeit geben Schub Eine Arbeitsgruppe des Innerschweizerischen Fussballverbands IFV will den Fussball für Mädchen und Frauen zugänglicher machen. Eine Umfrage liefert viele Inputs. Peter Birrer 23.08.2021, 17.00 Uhr

Die U17-Frauen des FC Luzern im Training auf der Allmend Süd. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. August 2021)

Der Wunsch besteht seit langem, bloss: Auf Knopfdruck lässt er sich nicht erfüllen. Und nur mit fordernden Worten auch nicht. Also hat der Innerschweizer Fussballverband (IFV) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich intensiv mit dem Thema befasst. Es geht darum, den Fussball für Mädchen und Frauen zugänglicher zu machen, eine höhere Akzeptanz und öffentliche Wahrnehmung zu schaffen, letztlich eben auch darum, dass Frauenteams in einem Verein nicht als Anhängsel betrachtet werden, sondern als vollwertige Abteilung.

Eines der Ressorts im IFV widmet sich dem Mädchen- und Frauenfussball. Aber es tut sich wenig. «Zu wenig», findet Präsident Urs Dickerhof und macht sich dafür stark, dass sich ein Team mit der Frage befasst, wie sich das ändern kann. Nur zehn Prozent aller Lizenzierten und Funktionäre im Verband sind Frauen. Das ruft nach Massnahmen. Und eine Umfrage soll dem Projekt Startschub geben. Vor den Sommerferien verschickte die Arbeitsgruppe Fragen an mehrere Hundert Leute, von denen sie sich Ideen und Inputs erhofft: Wie man eine deutlich bessere Sichtbarkeit des Mädchen- und Frauenfussballs in der Innerschweiz hinbekommt, was mehr Mädchen und Frauen zu einem Vereinsbeitritt bewegen würde oder wie man Frauen für ein Amt als Trainerin, Schiedsrichterin und Funktionärin begeistern könne.

1500 Denkanstösse von 220 Personen

Das Echo ist bemerkenswert: 220 Personen beteiligten sich an der Umfrage und lieferten 1500 Denkanstösse. Drei Beispiele aus dieser breiten Palette: die Spielerinnen des FC Luzern als Botschafterinnen in der Region einsetzen; eine Seniorinnen-Liga gründen; spezifische Fördertrainings und Sportcamps in Zusammenarbeit mit Partnern anbieten. Bis Ende Jahr soll die Flut an Vorschlägen ausgewertet und eine Strategie für die Monate danach erarbeitet sein.

Barbara Reber gehört zur Arbeitsgruppe, seit vier Jahren leitet sie im IFV das Ressort Mädchen- und Frauenfussball. Die 37-jährige Engelbergerin ist beeindruckt von der regen Beteiligung und fühlt sich bestätigt in ihrer Überzeugung:

«Das Wachstumspotenzial ist zweifellos vorhanden. Und die Signale, die wir erhalten, sind eindeutig: Wir können etwas bewegen.»

Derzeit zählt der IFV 1'918 lizenzierte Spielerinnen, schweizweit sind es 25'600. Noch ist Reber irritiert, wie viele Vereine mit dem Thema Frauenfussball umgehen. Sie bekommt Sätze zu hören wie: «Es lohnt sich nicht, eine Abteilung zu gründen.» Oder: «Wir stossen mit unserer Infrastruktur an die Grenzen.» Das veranlasst Reber aber erst recht dazu, in die Offensive zu gehen: «So etwas wird im Zusammenhang mit einem Buben- oder Männerteam nie gesagt. Was spricht denn gegen eine Gleichstellung?»

An ihrer Seite kämpft Michèle Christen in der Arbeitsgruppe des IFV, der Fortschritte an der Basis ein Bedürfnis sind. «Die Entwicklung, die wir in der Innerschweiz anstreben, betrifft in erster Linie den Amateurbereich, die Breite.» Sie will mithelfen, verkrustete Strukturen aufzubrechen, moderner zu werden, die Denkweise so zu beeinflussen, dass vermeintlich Unmögliches möglich wird. «Wieso soll eine Männermannschaft nicht von einer Frau trainiert werden?», fragt sie, fragt auch Barbara Reber.

Urs Dickerhof Bild: Jakob Ineichen

Kann sich auch Urs Dickerhof vorstellen, dass der FC Luzern eines Tages eine Trainerin in der Super League beschäftigt? «Natürlich. Das wird zwar nicht von heute auf morgen geschehen. Aber wenn eine Frau mit ihrem Fachwissen überzeugt wie ein Mann, sehe ich keinen Grund, wieso sie nicht auch auf dieser Stufe trainieren kann.» Der IFV, versichert er, unterstütze die Bemühungen der Arbeitsgruppe. Für den Präsidenten ist klar, dass Geduld gefragt ist, um den Prozess voranzutreiben. «Ich hoffe, dass gerade die treibenden Kräfte genügend Energie aufbringen», sagt Dickerhof, «es braucht einen langen Atem, um die hohen Ziele zu erreichen.»

Traum: Einen eigenen Sponsor finden

Barbara Reber und Michèle Christen betonen, dass es ihnen an Hartnäckigkeit nicht mangelt und sie bei Bedarf auch die Ellbogen ausfahren werden. «Wir geben nicht so schnell auf», sagt Reber, die seit 2005 beim FC Stans dabei ist und im Verein mit ihrer initiativen Art einiges schon erreicht hat. Unter anderem hat sie ein Seniorinnenteam zusammengestellt, das einmal pro Woche ein Training absolviert. Ein Meisterschaftsbetrieb existiert nicht, oder besser: noch nicht. Reber will auch das ändern.

Türen öffnen, das ist das Hauptziel. In einem nächsten Schritt erhofft sie sich, dass mehr Geldgeber den Frauenfussball entdecken. «Unser Traum ist es, einen IFV-Frauen-Sponsor zu gewinnen», sagt sie. Eines betont sie zum Schluss noch: «Mädchen und Frauen sind sehr dankbare Vereinsmitglieder und helfen mit, das Klubleben aktiv zu gestalten.»

SFV: Tatjana Haennis unermüdlicher Kampf

Es ist nicht übertrieben, Tatjana Haenni als eine Pionierin des Schweizer Frauenfussballs zu bezeichnen. Die 54-jährige Bernerin war Nationalspielerin und Trainerin, arbeitete lange für die Fifa und präsidierte im Ehrenamt die Abteilung Frauenfussball beim SV Seebach und danach beim FC Zürich. 2018 übernahm sie beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) die Leitung des Ressorts Frauenfussball. Vor einem Jahr ist sie zur Direktorin Frauenfussball ernannt worden. Sie sitzt in der SFV-Geschäftsleitung und engagiert sich auf höchster Verbandsebene unermüdlich für ihre Herzensangelegenheit. Sie spürt den Support von SFV-Präsident Dominique Blanc und Generalsekretär Robert Breiter und spricht von einer «guten Entwicklung» im Verband.

Tatjana Haenni während einer Presskonferenz Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE (27. Februar 2020)

Im Vergleich zu ihrer Zeit als aktive Spielerin hat sich viel ereignet. «Zwischen damals und heute liegen Welten», sagt Haenni. Aber das bedeutet nicht, dass bereits ein Niveau erreicht ist, mit dem sie sich zufriedengeben kann. Nur ein Drittel der 1400 Vereine, die dem SFV angeschlossen sind, verfügt über ein Frauenteam. «Das ist zu wenig», sagt Haenni und erzählt, was sie von Klubexponenten zu hören bekommt, wenn sie sich erkundigt, weshalb es bei ihnen kein Mädchen- oder Frauenteam gibt: «Es besteht ja gar kein Interesse.» Und auch: «Wir haben nicht genügend Garderoben.» Oder: «Es müssten sich 20 Mädchen melden. Und einen Trainer oder eine Trainerin mitbringen.» Haenni würde es begrüssen, wenn mehr Unterstützung vorhanden wäre.

Den Kulturwandel weiter intensivieren

Für sie ist eines klar: Das lässt sich ändern. Wie? Mit einem entsprechenden Angebot und Willen. «Wenn man ernsthaft bereit ist, Mädchen die Möglichkeit zu geben, organisiert Fussball zu spielen, lässt sich das auch umsetzen. Bei den Jungs läuft alles automatisch. Die Mädchen aber muss man abholen und ihnen zu verstehen geben, dass sie willkommen sind. Wenn das der Fall ist, werden viele einem Verein beitreten.» Aktuell organisiert der Verband das Uefa-Playmakers-Projekt für Mädchen von fünf bis acht Jahren, das erfolgreich gestartet ist.

Ein Kulturwandel hat eingesetzt, soll aber intensiviert werden, weil die Unterschiede noch beträchtlich sind. «Ein 15-Jähriger mit Talent bewegt sich oft schon in einem professionellen Umfeld, wird medizinisch sehr gut betreut und hat womöglich schon einen Berater», sagt Haenni. «Eine 15-Jährige, die ebenfalls sehr gute Anlagen mitbringt, befindet sich in einer weitaus weniger komfortablen Ausgangslage.» Dagegen kämpft sie an, «gegen strukturelle Diskriminierung von Frauen im Sport», so sagt sie das. Und deshalb findet sie auch die Offensive des IFV mit seiner Arbeitsgruppe überaus löblich.

Viele Spielerinnen im Ausland

Die Hartnäckigkeit lohnt sich. Die Strahlkraft und Attraktivität des Frauenfussballs in der Schweiz nehmen zu – nicht zuletzt dank medialer Aufmerksamkeit, dank Erfolgen auch des Nationalteams, das sich für die Euro 2022 qualifiziert hat. Viele Spielerinnen stehen mittlerweile in ausländischen Ligen unter Vertrag. Mitentscheidend ist laut Tatjana Haenni eines: die Visibilität.

«Es ist wichtig, dass man eine Ramona Bachmann oder Lia Wälti spielen sieht, weil sie aufzeigen, was Fussballerinnen erreichen können.»