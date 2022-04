Unihockey Trotz 2:4 gegen die Grasshoppers gibt es viel Applaus für Zug United Saisonende für die NLA-Männer von Zug United: Sie dürfen stolz auf ihre Leistungen in den Playoffs sein. Michael Wyss 18.04.2022, 17.28 Uhr

Kampf bis zur letzten Sekunde: Zug-Stürmer Tim Mock (links). Bild: Michael Peter (Zug, 16. April 2022)

Ein vierter Rang nach der Qualifikation (mit Heimrecht) und der Halbfinaleinzug, die Saison 2021/2022 war definitiv etwas für die Geschichtsbücher. Die NLA-Männer von Zug United erlebten die erfolgreichste Spielzeit seit der Vereinsgründung und waren so etwas wie die Sieger der Herzen. Das hat man am Samstag in der Zuger-Sporthalle auf eindrückliche Art und Weise erleben dürfen. Das Gros der knapp 1000 Fans sorgte nach der Schlusssirene mit einer minutenlangen Standing Ovation für pure Gänsehautstimmung.

«Unsere Fans haben uns bis zum Schlusspfiff getragen und zollten uns viel Respekt. Das ist jetzt sehr schwierig in Worte zu fassen, was wir hier gerade erlebten mit dieser Stimmung»,

zeigte sich Zug United Center Severin Nigg nach der 5:8-Niederlage gegen die Grasshoppers und dem Ausscheiden im Halbfinal emotional.

Vierfacher Torschütze beim letzten Auftritt und zum Best-Player ausgezeichnet wurde Alexander Hallén. Seine Gefühle waren gemischt: «Wir sind enttäuscht. Ausscheiden tut immer weh und vor Heimpublikum umso mehr. Doch in einigen Tagen wird uns erst bewusst, was wir diese Saison erreichten. Wir werden stolz sein und die Freude wird wieder kommen. Zug United hat Grosses geleistet.»

Auf Rückschläge prompte Reaktionen gezeigt

Gefasst, doch auch stolz, zeigte sich Headcoach Antti Ruokonen auf sein Team und dessen Leistung in dieser Spielzeit: «Wir hätten gerne am Montag noch die Belle gespielt, doch GCZ war ein starker Gegner, der absolute Ligakrösus und Meistertitelanwärter, der nun verdientermassen in den Superfinal einzog. Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, sie hat mich tief beeindruckt mit ihren Leistungen.» Speziell erwähnte der Finne, ehemaliger Nationaltrainer Finnlands und mehrfacher finnische Meister:

«Die Moral meiner Spieler war immer intakt. Auf die Kanterniederlagen hatten wir in den Playoffs die richtigen Antworten gegeben. Die Reaktion kam immer, das war positiv. Wir haben uns nie aufgegeben und auch im mentalen Bereich positiv entwickelt.»

«GCZ war einfach einen Tick besser. Das müssen wir neidlos anerkennen. Er war sehr effizient, konterstark und hatte einen breiteren Kader als wir», so Nigg in seiner Analyse. GCZ ist wirklich das Mass aller Dinge. Der Qualifikationssieger fegte Uster im Viertelfinal mit 4:0 weg und musste gegen Zug United über sechs Partien und mehr beissen, als ihm lieb war. «Wir lagen in der Serie 0:2 in Rücklage und haben auf 2:2 aufgeholt. Das zeugt von Charakter», so Zug United Stürmer Tim Mock (Captain). Dass die Spieler einen tollen Teamgeist pflegen, bewiesen sie bereits im Viertelfinal, als man in der Best-of-7-Serie gegen die Alligator Malans mit 1:3 in Rücklage war, vor dem Aus stand und die Serie dennoch wendete (4:3): «Das war sehr beeindruckend. Wie sich das Team in die Serie zurückkämpfte, hat mich sehr stolz gemacht. Ich spürte viel Wille, Leidenschaft und wir haben den Glauben, als wir kurz vor dem Ausscheiden standen, nie verloren», so Zug United Sportchef Bruno Schelbert. Er sagt weiter: «Wir haben beste Werbung für den Unihockeysport gemacht und die Zuschauerkulisse bei unseren Heimspielen hat gezeigt, dass der Unihockeysport lebt. Nächste Saison werden wir wieder angreifen und einen Schritt vorwärtsmachen.»

Mit welchem Team er die nächste Saison machen will, wollte Schelbert nicht sagen. Noch nicht: «Wir werden in diesen Tagen informieren, wie sich das Gesicht der Mannschaft personell präsentieren wird.»

Unihockey

NLA. Männer. Playoff-Halbfinal (Best of 7). 6. Spiel: Zug United (4.) – Grasshoppers (1.) 5:8; Schlussstand 2:4. – Final: Grasshoppers – Wiler-Ersigen (3.).

Frauen. Playoff-Halbfinal (Best of 7). 6. Spiel: Piranha Chur (3.) – Emmental Zollbrück (2.) 8:5 (1:1, 4:1, 3:3); Schlussstand 4:2. – Final: Kloten-Dietlikon (1.) – Chur.

Zug – Grasshoppers 5:8 (1:3, 1:2, 3:3)

Stadthalle Herti. – 943 Zuschauer. – SR Bühler/Bühler. – Tore: 4. Rüegger (Florian Wenk) 0:1. 12. Hallén (Andersson) 1:1. 14. Moritz Wenk (Florian Wenk) 1:2. 18. Strässle (Steiger) 1:3. 31. Hallén (Andersson) 2:3. 31. Riedi 2:4. 36. Christoph Meier (Seiler) 2:5. 47. Riedi (Bier) 2:6. 51. Hallén (Mock) 3:6. 52. Hallén (Mock) 4:6. 54. Laubscher (Göldi) 4:7. 55. Rüegger 4:8. 57. Andersson (Larsson) 5:8. – Strafen: Je 2-mal 2 Minuten.