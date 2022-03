Hallensport Der Volleyball-Nachwuchs kämpft in Sarnen um Titel Volleya Obwalden organisiert auch die regionalen Cupfinals bei den Frauen und Männern. Ruedi Vollenwyder 31.03.2022, 13.47 Uhr

Grosses Wochenende für den Volleyball-Nachwuchs des Regionalverbandes Innerschweiz: Nach zwei verschobenen Anläufen wegen der Coronapandemie darf Volleya Obwalden die besten Nachwuchsteams der Zentralschweiz in den Hallen der Kantonsschule Sarnen begrüssen. Am Samstag ab 9 Uhr kämpfen die U17- und U19-Mädchenteams sowie die Knabenmannschaften der Kategorien U16 und U18 um die Titel des Regionalmeisters. Am Sonntag, von 9 bis zirka 16.30 Uhr, präsentieren die jüngsten Volleyballerinnen und Volleyballer ihr Können. In den Kategorien U13 Mädchen, U13 Mix, U15 4x4 Mädchen, U15 4x4 Mix und U15 6x6 werden die jeweiligen regionalen Meister erkoren.