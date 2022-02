Nadja Fellmann hat schon mehr als 1000 Tore erzielt

Handball Wehe, ihr wird wehgetan: Dann dreht die Stanserin Nadja Fellmann so richtig auf Trotz 25:30-Niederlage in Nottwil: Die Stanser Handballerin Nadja Fellmann (29) ist eine Klasse für sich. Stephan Santschi 28.02.2022, 15.51 Uhr

Nadja Fellmann, die Lebensversicherung in der Stanser Offensive.

«Furchtbar!» So hat Nadja Fellmann das Spiel in Arbon vom 25. September 2021 in Erinnerung. Ihr Team, der BSV Stans, verlor damals mit 22:32. Doch es gibt noch eine andere, eine erfreuliche Komponente aus dieser SPL-2-Partie. Fellmann erzielte in der 5. Minute ihr 1000. Tor für die Nidwaldnerinnen. «Ach ja? Das überrascht mich», sagt sie, und mit einem Augenzwinkern fügt sie an:

«Es ist, als hätte ich Dyskalkulie. Zahlen mag ich eigentlich nicht.»

Viel wichtiger seien ihr die Menschen, sie kommuniziere gerne, fühle sich besser, wenn sie anderen helfen könne. Beim Kanton Luzern coacht Fellmann Jugendliche ohne Job, unterstützt sie auf der Suche nach dem richtigen Weg. Und doch ist die Zahl ihrer Tore bemerkenswert. Weil sie ihre grosse Bedeutung für das Team und ihre Vereinstreue dokumentiert. «Familie ist für mich sehr wichtig, und in Stans finde ich eine Familie. Wenn ich die Eichli-Halle betrete, ist es wie ein Heimkommen», erklärt die 29-jährige Luzernerin, die mit Stans in ihrer zehnten Saison steht.

Beat Sidler weckt Lust auf Handball

Begonnen mit Handball hat sie in Horw, später fand sie über Borba Luzern zu den Spono Eagles, wo sie als Teenager in der SPL 1 debütierte. Ihr Spiel war schon immer auf das Toreschiessen ausgerichtet, glücklich wurde sie am Sempachersee aber nicht. Fellmann liebäugelte mit dem frühen Rücktritt, ehe sie der Anruf von Beat Sidler erreichte. Der leidenschaftliche Trainer bastelte in Stans an einer Erfolgsgeschichte, hatte das Team von der 2. Liga in die SPL 2 geführt. Er begeisterte Fellmann für das Projekt, entfachte in ihr eine neue Lust auf Handball.

Es folgten grosse Momente und bittere Rückschläge. Auf der Sonnenseite steht der Aufstieg in die SPL 1 im Jahr 2014 und der fünfte Platz in der höchsten Liga, bis heute die beste Klassierung der Stanser Vereinshistorie (2016). Im Dunkeln liegt die unschöne Trennung von Sidler (2015), die das Team mit einem Brief an den Vorstand zu verhindern versuchte. Oder der Abstieg in die SPL 2 (2017). Eines aber blieb gleich: Fellmann erzielte Tore am Laufmeter – und so blieben Angebote von Spitzenteams aus der SPL 1 nicht aus. «Ich habe lange mit mir gerungen. Soll ich es probieren und schauen, was möglich ist?» Die Liebe zum Verein und zum Umfeld hielten sie jedoch stets in Stans.

Und jetzt? Der erneute Blick auf die Zahlen sei verziehen, doch in 216 Spielen hat sie 1095 Tore für Stans erzielt. Am letzten Samstag, als die SPL-2-Abstiegsrunde begann, markierte Fellmann elf Treffer, konnte die 25:30-Niederlage in Nottwil bei den Spono Eagles II aber nicht verhindern. Das Kader ist ausgedünnt, nur acht Feldspielerinnen standen im Aufgebot. «Es ist schwierig, neue Spielerinnen durch den Lopper zu lotsen», sagt Fellmann.

«Uns fehlt die Routine, jedes Jahr bauen wir das Team mit jungen Talenten neu auf. Wir machen das Beste aus der Situation.»

Letzte Saison für Nadja Fellmann?

Umso wichtiger sind ihre Tore, in der Offensive ist Fellmann die Lebensversicherung des BSV Stans «Am besten bin ich, wenn ich aggressiv bin. Daher ist es gut für uns, wenn mir der Gegner gleich zu Beginn wehtut», sagt sie mit einem Schmunzeln. Ihr Fokus liegt auf dem Ligaerhalt, Stans steht auf dem vorletzten Rang, punktgleich mit Schlusslicht Leimental, das den einzigen Relegationsplatz belegt. Was danach kommt, ist offen «Ich bin nicht mehr die Jüngste», sagt sie und lacht. Fest stehe aber: «Den Verein wechseln werde ich nicht mehr.»

Spono Eagles II – Stans 30:25 (16:13)

Kirchmatte. – 30 Zuschauer. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Spono II, 1-mal 2 Minuten gegen Stans. – Spono II: Strebel (2 Paraden; 1 Tor)/Hartz (4; 1); Venetz (7 Tore), Bieri (7), Schenk (4), Dähler (3), Jund (3), Meier (2), Fischer (1), Bucher (1), Schaller, Widmer, Bläuenstein. – Stans: Kafexholli (1 Parade)/Hofstetter (7); Fellmann (11 Tore/4), Berchtold (7), Lussi (2), Inderbitzin (2), Kretz (1), Orosaj (1), Fernandes Martins (1), Amstalden.