Wenn die Tore wie Blätt(l)er fallen Beeindruckender Auftritt von Kriens: beim 32:24-Sieg gegen Amicitia zelebrierte es die hohe Kunst des Tempohandballs. Roland Bucher

Erzielte mit fünf Anläufen fünf Tore: Adrian Blättler. (Bild: Pius Amrein, Kriens, 7. September 2019)

Irgendwie schien er in den vergangenen Wochen zum Mitläufer mutiert, er, Adrian Blättler (25), die HCK-Identifikationsfigur, Eigengewächs, Internationaler, letzte Saison Torschütze vom Dienst. «Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe», gesteht der Ur-Krienser, «ich kam zu weniger Chancen als gewohnt – und habe sie auch nicht resolut genutzt.» Doch diesmal, beim feinen und nie nur einen Hauch zur Diskussion stehenden Sieg gegen GC Amicitia seien ihm die Bälle wieder «in die Hände und dann auch ins Tor gefallen.» Oder, um die aktuelle Grosswetterlage symbolisch zu verwenden: wenn die Tore wie die Blätter fallen: fünf Anläufe, kein Versager. Und ein Riesen-Kompliment von Trainer Goran Perkovac: «Adi hat in der Startphase die Initialzündung gegeben. Dieser Startschub hat uns sehr gut getan.» Der Sturm fegte sozusagen über Amicitia.

Blätters Re-Start in die aktuelle Meisterschaft war gewissermassen der Kick zu einer beeindruckenden Tempohandball-Demonstration, mit welcher Kriens gestern gegen einen – das gilt es halt schon festzuhalten – eher mässigen Widersacher nie in Gefahr geriet, Haare lassen zu müssen. Oder, in der positiven Sichtweise: sehr viel Freude bereitete. Spätestens als Blättler nach einem 40-Meter-Gegenstoss-Laserpass von Goalie Paul Bar aus der Luft das «Zaubertor» warf, spürte das Publikum in der Luzerner Maihofhalle: «Heute ist Showtime.»

Das defensive Muskelspiel des HCK

Es waren prächtige Angriffszüge, die Kriens gegen ein phasenweise überfordertes Amicitia zu präsentieren hatte. Blättler lief seine Gegenstösse konsequent ab, Harbuz warf seine Tore mehr oder weniger nach Lust und Laune, Piroch bewies für seine erst 19 Jahre ein erstaunliches Durchsetzungsvermögen, Oertli, 18-jähriges HCK-Juwel, interpretierte seine Rolle als Stellvertreter des verletzten Regisseurs Tom Hofstetter im Stile eines Abgebrühten, der die gut dosierte Mischung zwischen Einfädeln und Torschuss im Blut hat.

Ja, sie stürmten, die Krienser, sie machten in ihrem Offensivsturm viel Spass, zeigten eindrücklich, dass sie ein Spitzenteam sind. Das vor allem und – was jeden Handball-Cheftrainer ganz besonders freut – weil die Mannschaft in der Defensive seine Muskeln immer stärker spielen lässt. War gestern Harbuz, Blättler oder Oertli der Beste? Nein. Es war Zweiwegmann Filip Gavranovic: der Kroate zementierte zusammen mit Lavraz und Delchiappo ein fast unüberwindbares Abwehr-Bollwerk und sorgte im Gegenzug mit sechs Treffern für viel Sympathieapplaus. «Den meine Leute heute verdient habe», wollte Goran Perkovac betont haben. «Ich bin heute zufrieden. Einfach nichts als zufrieden mit unserer Leistung. So darf es weiter gehen.»