Karate: Janis Bösiger treibt sich zu Höchstleistungen

Karate «Wenn ich kämpfe, bin ich nachher erholt»: Janis Bösiger treibt sich zu Höchstleistungen Janis Bösiger aus Eich erkämpft sich an den Schweizer Meisterschaften im Karate die Silbermedaille bei den U21-Junioren. Stephan Santschi 29.11.2021, 16.49 Uhr

Janis Bösiger (links) geht in die Offensive. Bild: PD

Der Auftakt war stark, sogar der favorisierte Gegner erschrak. Janis Bösiger aus Eich ging im Kumite-Final der U21-Junioren (bis 84 Kilo) mit 2:0 in Führung, setzte Marco Nani aus Liestal unter Druck.

«Er hat schön gestaunt, als ich gepunktet habe, das hat er mir im Nachhinein auch gesagt»,

erzählt Bösiger und lacht. Am Ende setzte sich die Klasse Nanis aber durch, mit 10:2 entschied der Titelverteidiger das Duell klar für sich und gewann an der Karate-Schweizer-Meisterschaft in der Surseer Stadthalle die Goldmedaille.

Für Bösiger hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: «Marco greift ansatzlos an, bei ihm sieht man keine Vorbewegung. Meine Leistung war zwar nicht perfekt, doch mit dem zweiten Platz bin ich zufrieden. Ich hätte nicht viel mehr herausholen können.» Auch Jutta Wimmer, Headcoach bei der organisierenden Karateschule Sursee, fand aufbauende Worte für ihren Schüler: «Marco ist eine Riesennummer, gegen ihn zu verlieren, ist völlig okay. Janis hat gut gekämpft.»

Janis Bösiger stellt seinen Kampfstil um

Neben dem zweiten Platz im Juni, als das Finalturnier der Swiss Karate League aus dem letzten Jahr nachgeholt wurde, ist die neuerliche Silbermedaille bei den U21-Junioren die bisher beste Klassierung für Janis Bösiger. Er zählte lange nicht zu den Kandidaten für einen Platz auf dem Podest, auch weil es ihm etwas an Wettkampfgrösse mangelte.

«Ich war lange relativ klein, weshalb ich mir taktisch einen eher defensiven Stil aneignete»,

erzählt der heute 18-jährige Luzerner. Mittlerweile ereilte ihn ein Wachstumsschub, 1,85-Meter Körpergrösse präsentiert er nun. Und so machte man sich in der Karateschule Sursee daran, ihm ein offensiveres Auftreten beizubringen.

Mit Erfolg, wie sich zeigt: Janis Bösiger profitierte am Wochenende zwar von einigen Absagen wegen den Coronamassnahmen, die Leistung schmälert dies allerdings nicht. «Im nächsten Jahr, wenn Nani nicht mehr in der U21-Kategorie antreten kann, möchte ich die Goldmedaille holen. Darauf hoffe ich», betont Bösiger. Und Headcoach Wimmer fügt an: «Janis hat einen Sprung gemacht. Er ist lernbegierig, trainiert gewissenhaft und versteht es, Lockerheit und Ehrgeiz zu kombinieren.»

Yara Gerber aus Sempach holt Gold

Bösiger freute sich dabei nicht nur über den eigenen Auftritt, er fieberte auch mit einer Trainingspartnerin mit. Die erst 12-jährige Yara Gerber aus Sempach gewann auf der U14-Altersstufe (bis 44 Kilo) die Goldmedaille. Trotz beträchtlichem Grössenunterschied kämpfen die beiden im Dojo in Sursee zuweilen gegeneinander, was Bösiger mit einem respektvollen Schmunzeln quittiert:

«Es ist sehr lustig und macht Spass mit Yara. Natürlich kann ich nicht voll draufschlagen, in Sachen Geschwindigkeit und Reaktion ziehe ich aber mein Ding durch. Das ist schwierig für sie, doch so kann ich Yara pushen.»

Auch sich selbst treibt Janis Bösiger zu weiteren Fortschritten, mit Karate und Fitnesstrainings absolviert er wöchentlich sechs, sieben Einheiten. «Mein langfristiges Ziel sind internationale Turniere in der K1-Klasse», sagt Bösiger, der sich aktuell zum Automobil-Mechatroniker ausbilden lässt. Im kommenden Jahr hofft er wieder auf mehr Möglichkeiten, sich mit der Konkurrenz zu messen, wegen den Coronamassnahmen fielen heuer wie schon 2020 sämtliche nationalen Qualifikationsturniere weg. «Auch wenn viele das nicht nachvollziehen können: Wenn ich kämpfe, bin ich nachher erholt. Auf diese Weise kann ich abschalten, vergesse den Stress um mich herum.»

Karate

Schweizer Meisterschaft in Sursee. Die besten Resultate der Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer. Junioren. U21 Kumite. Bis 84 kg: 2. Janis Bösiger (Karateschule Sursee). – U18 Kumite. Bis 68 kg: 2. Yanis Gerber (Karateschule Sursee). – U18 Kata: 3. Joel Frei (Karateschule Sursee). – Knaben. Kata 11 Jahre: 3. Seya Hodel (Karateschule Schötz/Wauwil). – Mädchen. U14 Kumite. Bis 44 kg: 1. Yara Gerber (Karateschule Sursee). – Bis 53 kg: 3. Nadine Tormen (Karateschule Schötz/Wauwil). – U12 Kumite. Über 38 kg: 1. Anita Nakonieczna (Karateschule Schötz/Wauwil).