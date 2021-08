Schiessen Weshalb es in ihrer Stube «chlöpft»: Nicole Häusler will an den Paralympics in den Final Die Pfaffnauer Sportschützin Nicole Häusler will an den Paralympics in Tokio den Final erreichen. «Und dann ist vieles möglich.» Theres Bühlmann 23.08.2021, 16.00 Uhr

Nicole Häusler mit ihrem Sportgerät in Luzerner Indoor-Schiessanlage. Bild: Sarah Ennemoser

Sportlich war sie schon immer, die 42-jährige Nicole Häusler aus Pfaffnau. Sie bestritt Radrennen, tauchte und fuhr Motorrad, eine 750er-Maschine. Dann kam der schicksalhafte 10. Februar 2006: Sie erhielt die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Während zwei Jahren konnte sie noch kurze Strecken auf Krücken bewältigen, doch dann wurde der Rollstuhl unausweichlich. Häusler musste ihre Lebensweise anpassen, auch was den Sport betraf. Sie betrieb Rollstuhlcurling, bis sie 2012 ein erneuter MS-Schub im rechten Arm zur Aufgabe zwang. Beim Sportschiessen fand sie eine neue Herausforderung, nach Rio 2016 nimmt sie nun in Tokio in der Disziplin Luftgewehr an ihren zweiten Paralympics (heute bis 5. September) teil.

In Brasilien beeinträchtige Häusler eine Sehnerv-Entzündung an ihrem rechten Visierauge sehr stark – als Folge ihrer MS-Krankheit. Mit den Rängen 34 und 27 konnte sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Trotzdem reiste sie um Erfahrungen reicher zurück. «Ich bin froh, dass ich dabei war, nun weiss sich, wie das Prozedere an Paralympischen Spielen läuft, was mich im Hinblick auf Tokio beruhigt.» Die Sehnerv-Entzündung verlangte eine Umstellung, Häusler muss die Ziele nun mit ihrem linken Auge visieren. Dieser Wechsel gelang ihr sehr gut. An der WM 2018 verpasste sie im koreanischen Cheongju mit dem Luftgewehr knapp den Final der besten acht und holte sich mit Platz neun und als bestplatzierte Frau im Stehend-Anschlag den Quotenplatz für Tokio. In ihrer Kategorie treten Frauen und Männer gemeinsam an. Ein Jahr später stand sie an den World Games sowohl im Liegend- als auch im Stehend-Wettkampf ganz zuoberst auf dem Podest.

Hilfe erlaubt, aber kein Coaching

Nicole Häusler blickt optimistisch auf die kommenden Tage in Tokio, wo neu auch die Disziplin Kleinkaliber auf dem Plan steht, die von ihr nicht bestritten wird. Sie kann sich voll und ganz auf ihren Einsatz mit dem Luftgewehr in der Kategorie SH2 konzentrieren und hat sich klare Ziele gesetzt: «Ich möchte mich in der Qualifikation unter den besten acht platzieren und somit den Final erreichen. Und dann ist vieles möglich.» Geschossen wird über die Distanz von 10 m, und zwar liegend und stehend. Die Schussabgabe erfolgt aber bei Nicole Häusler sitzend im Rollstuhl. Bei der Liegenddisziplin werden die Ellbogen auf dem Tisch aufgestützt, stehend ist dies nicht der Fall. Weil sie das Gewehr nicht mit eigener Muskelkraft halten kann, wird dieses auf eine Halterung gelegt. Die Athleten können dabei Hilfe in Anspruch nehmen, für das Laden der Munition, das Einstellen des Diopters oder das Ausrichten des Gewehres. In Tokio wird Nationaltrainer Walter Berger diese Aufgabe übernehmen und darf ausdrücklich nur nach den Anweisungen der Schützin agieren. Tipps dürfen keine gegeben werden, untersagt ist auch das Coaching. Am Fernseher verfolgt hat Häusler die Wettkämpfe der Schützin Nina Christen, die an den Olympischen Spielen in Tokio eine Gold- und eine Bronzemedaille gewann. «Ich bin beeindruckt von ihrer Nervenstärke.»

Nicole Häusler arbeitet als diplomierte Radiologie-Fachfrau in einem 50-Prozent-Pensum im Spital Langenthal und wendet rund 14 Stunden in der Woche für ihr Training auf, welches in Kölliken, Luzern, Lungern, Lotzwil oder Filzbach absolviert und von Walter Berger geleitet wird. Dazu kommen Physiotherapie und Hippotherapie-K (Physiotherapie mit Hilfe eines Pferdes). Neben dem Feilen an der Schiesstechnik legt Häusler ein grosses Augenmerk auf das Mentaltraining, bei Schützen ist dies unverzichtbar. Fahrten zu den Trainings kann sie sich teilweise ersparen, denn sie hat sich in ihrer Wohnung eine «kleine Schiessanlage» eingerichtet. Über dem Sofa hängt hinter Plexiglas eine elektronische Scheibe mit einem Display, das mit dem Computer verbunden ist. Aus 8m gibt sie bei der Haustür die Schüsse ab, und die digitale Scheibe kann in der Grösse so angepasst werden, als wäre sie wie im Schiessstand 10 m entfernt. Auf dem Tablet erscheinen die Resultate, diese kann sie zusammen mit ihrem Trainer analysieren, der meistens an ihrer Seite ist, da sie Hilfe beim Laden und bei der Einstellung des Gewehres braucht. Eine Schublade fängt die gebrauchten Diabolos (Luftgewehrkugeln) auf. «Die Mitarbeitenden in den Büros über mir hören die Schüsse nicht, wir haben natürlich nachgefragt», sagt Häusler.

Die Familie steht ihr zur Seite

Sie führt trotz ihrer Krankheit ein selbstständiges Leben. Wenn sie auf Hilfe angewiesen ist, kann sie auf die Unterstützung ihrer Familie zählen, beim Einkaufen auf ihre Mutter Sonja. Schwester Nadine verrichtet Putzarbeiten. Weil Töfffahren nicht mehr möglich ist, sorgte Vater Walter dafür, dass sie trotzdem dieses Feeling spürte. Er schaffte sich einen Töff mit Seitenwagen an, doch seit seiner Krankheit sind diese Ausfahrten zurzeit nicht mehr möglich.

Nicole Häuslers Auftritte in Tokio stehen am 30. August (stehend) und am 1. September (liegend) an. Auch die Athleten der Paralympics sind coronabedingt in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. «Wir werden es aber trotzdem gut haben und zueinander schauen.» Häusler hat Vorkehrungen getroffen, um sich, wenn nötig, zu beschäftigen. So gehören unter anderem auch ihre Häkel- und Strickarbeiten in den Reisekoffer. Und wie immer darf im Reisegepäck Balu nicht fehlen, ein kleiner Teddybär, das Geschenk einer verstorbenen Kollegin.