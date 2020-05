Dreimal in Folge Meister und Cupsieger: Wie der BTV Luzern unschlagbar wurde – zwei Protagonisten erzählen Der BTV Luzern avanciert Anfang der 1990er-Jahre zum Serienmeister im Frauen-Volleyball. Stephan Santschi 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Beginn einer Erfolgsserie: Lea Windlin (Nummer 8) und Max Meier (mit Schnauz) feiern gemeinsam mit dem Team den Meistertitel im Jahr 1991. Bild: PD

Ihre erste Erinnerung an die alten Zeiten beim BTV Luzern ist keine gute. «Wir führten im Playoff-Final gegen Montana Luzern mit 2:0-Siegen. Wir mussten nur noch einmal gewinnen, die Meisterschaft war praktisch klar. Doch dann verloren wir noch mit 2:3», erzählt BTV-Aussenangreiferin Lea Peter-Windlin. 1800 Zuschauer waren zu diesem Showdown im Jahr 1990 in die Bahnhofhalle gekommen, «eine Einlassbeschränkung gab es noch nicht», sagt der damalige Trainer Max Meier. Montana, der grosse Stadtrivale mit dem mittlerweile verstorbenen Chefcoach Jiri Kutek, schnappte ihnen den Titel also vor der Nase weg. «Diese Niederlage war uns eine Lehre», erklärt Windlin. «Eine Serie ist erst zu Ende, wenn die letzte Partie gespielt ist.»

Die Volleyballerinnen des BTV Luzern haben sich durch dieses Versagen geradezu inspirieren lassen. In den Folgejahren entwickelten sie eine Dominanz, die für die Zentralschweiz im nationalen Volleyball einzigartig ist. Zwischen 1991 und 1993 holte der BTV drei Mal in Folge das Double, 1994 gewann er den vierten Meistertitel in Serie.

BTV Luzern wurde 1991 Meister. Bild: PD

Der grosse Gegenspieler war nicht mehr Montana Luzern, sondern Genève Elite. «Die Genferinnen hatten Top-Ausländerinnen aus China, Kuba und Russland in ihren Reihen. Wir aber hatten das ausgeglichenere Team», erzählt Meier. Und Windlin ergänzt: «Für uns stand nicht nur der Volleyball im Vordergrund, wir hatten es auch neben dem Platz gut miteinander.»

Luzern bildete auch den Stamm des Nationalteams

Die Küssnachterin Lea Windlin zählte bereits 1991 als 21-Jährige zu den Leistungsträgerinnen.

Volleyball und Wein Lea Peter-Windlin war als Aussenangreiferin Teil des grossen BTV Luzern und gewann mit ihm zwischen 1990 und 1994 vier Meistertitel und vier Cups. Für das Schweizer Nationalteam absolvierte sie 115 Länderspiele. Heute lebt die 50-jährige Schwyzerin aus Küssnacht mit ihrem Mann Boris und den drei Kindern Jonas (17), Julian (12) und Janna (10) in Winterthur. Nach ihrem Rücktritt im Jahr 1995 zog sich die Sportlehrerin für eine längere Zeit aus dem Volleyball zurück. Nun leitet sie bei Smash Winterthur die Geschäftsstelle, während Boris Peter als Sportchef den Männerbereich mit dem NLB-Team betreut. Beruflich hat sich das Paar dem Anbau und Verkauf von Wein verschrieben. Kontakt zu den ehemaligen Teamkolleginnen beim BTV Luzern und im Nationalteam besteht noch immer. Im letzten Sommer trafen sie sich in Kastanienbaum bei Silvia Meier und liessen die alten Zeiten aufleben. (ss)

Ihr Spiel war nicht durch Kraft und Wucht geprägt, «ich habe die Bälle selten auf die Dreimeter-Linie ins gegnerische Feld gedroschen», berichtet sie mit einem Schmunzeln. Die Vorzüge der 1,77 Meter grossen Aussenangreiferin waren die Technik und die Übersicht. Am Netz fand sie die Lücke dank gutem Auge und Präzision, in der Defensive gefiel sie mit starken Annahmen und solider Arbeit. «Ich war eine Allrounderin», sagt Windlin und Meier fügt an: «Wenn man ihr etwas sagte, hörte sie zu und konnte die Anweisungen auch ausführen.»

Windlin, die 1987 von B-Ligist Küssnacht zu Luzern stiess, war gemeinsam mit der späteren Rekord-Nationalspielerin Silvia Meier Teil der Zentralschweizer Fraktion beim BTV Luzern. Kombiniert mit Verstärkungen des vorherigen NLA-Dominators Uni Basel (Margot Schläfli, Irene Grauwiler, Franziska Übersax) und starken Ausländerinnen (Jana Horanska und Michaela Vecerkova aus Tschechien, Jeantine Berg aus Holland) entwickelten die Luzernerinnen einen Nimbus der Unschlagbarkeit. «Es wurde von uns erwartet, dass wir siegen. Irgendwann schien es für das Umfeld sogar zur Gewohnheit zu werden», erzählt Windlin. In dieser Zeit bildete der BTV Luzern auch den Stamm des Schweizer Nationalteams unter dem legendären kanadischen Trainer Lorne Sawula.

Abstieg und Auflösung mit Schulden

An der Sommer-Universiade im Jahr 1993 in Buffalo (USA) errangen die «Sawula-Girls» mit der Bronzemedaille den wohl grössten Erfolg eines Schweizer Volleyball-Nationalteams überhaupt. «Im Spiel um Platz drei gegen Japan trug Lea Windlin im fünften Satz beim Stand von 13:13 die beiden letzten Punkte zum Sieg bei», erinnert sich Max Meier.

1997 und 1998 gewannen die Luzernerinnen nochmals das Double, 2003 ein letztes Mal überraschend den Schweizer Cup.

Danach wurde es ruhiger um den BTV Luzern. 2009 stieg er ab, kurz darauf wurde der Verein mit einer Schuldenlast von rund einer Viertelmillion Franken aufgelöst. Nach 31 Jahren in der NLA mit jeweils sieben Meistertiteln und Cupsiegen sowie 88 Spielen im Europacup ging eine atemberaubende Ära zu Ende.