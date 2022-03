FC Rothenburg ist chancenlos gegen den SC Emmen

Fussball Wie eine Fata Morgana: Rothenburg verliert knapp aber ist chancenlos Im 2.-Liga-Derby siegt der SC Emmen beim FC Rothenburg 1:0 – auf einem «Platz des Horrors». René Barmettler 28.03.2022, 15.20 Uhr

Rothenburgs Verteidiger Norman Williner (links) klärt vor dem Emmer Silvan Salihi. Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 26. März 2022)

Die österreichische Ulk-Band «Erste Allgemeine Verunsicherung» besingt ein Mädchen namens Laila, und der Refrain beginnt so: «Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit.» So oder ähnlich mussten sich die Rothenburger gefühlt haben. Seit der 10. Minute durch den Treffer von Silvan Salihi rannten sie dem knappen Rückstand vergeblich bis zum Spielende nach. Aber einem Treffer kam der Aufsteiger nie nahe. Zu gut hatte Emmen das Spiel im Griff, und Florant Veseli hätte den Gästen eigentlich schon früh in der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung bescheren können. So aber brachten die Gäste diesen knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit.