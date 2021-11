Unterwasserrugby ist wie ein Haifischbecken

Porträt Wie im Haifischbecken: So geht es beim Unterwasserrugby unter der Wasseroberfläche zu und her Der Luzerner Dominik Peter (35) schätzt den Mix aus Ruhe und Hektik beim Unterwasserrugby. Stefanie Meier Jetzt kommentieren 08.11.2021, 17.14 Uhr

Dominik Peter ist Spieltrainer des Teams SLRG Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. November 2021)

Samstagmorgen im Hallenbad auf der Luzerner Allmend. Ausgerüstet mit Brille, Schnorchel und Flossen springen Menschen in Badeanzügen ins Becken. Sie verschwinden für einige Sekunden unter Wasser, holen kurz Luft und tauchen nochmals unter. Wieder ein paar Sekunden später schiessen sie schwer atmend und schier kraftlos aus dem Wasser und rollen sich über den Beckenrand. Schnell wird klar: Das war kein normaler Tauchgang. Es scheint, als sei die Wasseroberfläche die Grenze zwischen zwei Welten. In der Welt unterhalb der Grenze duellieren sich zwei Teams im Unterwasserrugby.

Seit 1982 organisiert die SLRG Luzern jährlich Anfang November den Wasserturmcup. An diesem internationalen Turnier kämpfen zehn Teams mit rund 120 Spielerinnen und Spielern aus Spanien, Italien, Deutschland und der Schweiz um den Sieg. Schon mehrfach sehr erfolgreich dabei war Dominik Peter, Spieltrainer des Teams SLRG Luzern. Der 35-jährige Luzerner gibt seiner Mannschaft letzte Anweisungen, bevor das Startsignal ertönt. Und los geht das Gerangel in der Unterwasserwelt.

Kommuniziert wird nur über Klopfzeichen

Beim Unterwasserrugby gilt es, den mit Salzwasser gefüllten Ball in einer Tiefe von mindestens 3,5 Metern in den gegnerischen Korb zu befördern. Dabei geht es zu und her wie im Haifischbecken. Sechs Spieler sind im Becken. Nicht alle beteiligen sich gleichzeitig am Spiel. Die Spieler müssen ihre Ressourcen optimal einsetzen. Die Einsätze unter Wasser sind kurz und intensiv, bevor die Spieler wieder auftauchen, ein paar Atemzüge nehmen und wieder abtauchen. Ist ein Spieler erschöpft, springt er aus dem Becken und schickt die Doppelbesetzung rein.

Dominik Peter ist bereit für einen Einsatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. November 2021)

Trotz schneller Bewegungen unter Wasser herrscht doch eine gewisse Ruhe, denn kommuniziert wird lediglich über ein Klopfzeichen oder indem man den Teamkollegen klemmt und ihm damit signalisiert, dass er auf seiner Position abgelöst wird. Es findet keine verbale Kommunikation statt. Die Ruhe unter Wasser ist der Hauptgrund, weshalb Captain Dominik Peter diesen Sport so liebt. Der zweite Grund ist die Schwerelosigkeit. «Im Wasser kommen neue Fähigkeiten zum Vorschein. Wir bewegen uns dreidimensional in alle Richtungen und haben dabei eine faszinierende Bewegungsfreiheit. Im Spiel ist es hektisch, aber dennoch ruhig – und genau dieser Mix macht es aus. Unterwasserrugby ist zwar ein Teamsport, jedoch ist man durch die erschwerte Kommunikation oft auf sich allein gestellt und muss sich voll konzentrieren», so Peter. Die Gefahr, sich zu verletzen, sei sehr gering.

«Abgesehen von ein paar Kratzern und blauen Flecken ist ein ausgerenkter Finger meine bisher schlimmste Verletzung.»

Wasser war schon immer Peters Element. Vor einigen Jahren hat er das Rettungsschwimmerbrevet absolviert. Einsätze anlässlich der Luzerner Seeüberquerung oder an Ruderwettkämpfen im Rotsee waren ihm aber schnell zu wenig spektakulär. Und so hat er vor zehn Jahren mit Unterwasserrugby begonnen, seit sechs Jahren ist er Spieltrainer. Zusammen mit Ivan Aschwanden, Yves Zimmermann und Felix Wahrenberger leitet er die 30-köpfige Gruppe der SLRG Luzern.

Podestplätze mit der Nationalmannschaft

Peter ist auch auf der internationalen Bühne oder besser gesagt im internationalen Gewässer unterwegs. Mit der Nationalmannschaft hat er schon diverse internationale Cups absolviert und Podestplätze gefeiert. Und doch wartet er noch immer auf seine erste Weltmeisterschaft. «Infolge Corona und weiterer Gründe war eine Teilnahme bisher nicht möglich», sagt er.

«Momentan liegt aber der Fokus auf der Europameisterschaft in Norwegen im nächsten Sommer. Ich träume von einem Top-Ten-Ergebnis.»

Bis dahin wird fleissig weitertrainiert. Die momentan noch fehlenden Wasserstunden machten sich am Samstag beim Turnier bemerkbar. Das Team der SLRG Luzern klassierte sich im hinteren Drittel.

Wasserturmcup in Luzern. Rangliste: 1. Karlsruhe. 2. Ratisbona (GER). 3. Zürich. 4. Stuttgart. 5. Bâle. 6. Peñafiel (ESP). 7. Milano. 8. Göttingen. 9. Luzern. 10. Bodensee.