Ringen Willisau setzt sich an die Spitze Die Ringer der Willisau Lions besiegen die Freiämter 20:16. Jonas Bossert gelingt der krönende Abschluss. Simon Gerber 20.09.2021, 06.38 Uhr

Hart umkämpft: Der Willisauer Dominik Bossert (oben) gegen Freiamts Magomed Ayskhanov.

«Vor dem Kampf habe ich den Jungs klipp und klar gesagt, dass sie sich gegenüber der letzten drei Begegnungen in dieser Saison deutlich steigern müssen, wenn wir gegen Freiamt bestehen wollen. Das Team hat diese Vorgabe vorbildlich umgesetzt und die Aargauer in der vierten Runde an der Spitze abgelöst», freute sich Philipp Rohrer, der neue Greco-Cheftrainer von Willisau Lions nach dem Schlusspfiff. Entscheidend sei der Sieg von Timon Zeder gewesen. «Zudem hat Michael Portmann rund vier Kilogramm abtrainiert und sich damit in den Dienst der Mannschaft gestellt», betonte Rohrer.