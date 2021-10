Fussball Der FC Willisau setzt auf die Jugend und fährt gar nicht so schlecht damit Willisau (2. Liga regional) und Emmen trennen sich nach einer dramatischen Schlussphase mit einem 1:1. Ruedi Vollenwyder 11.10.2021, 16.26 Uhr

Der Emmer Verteidiger Ekber Hadzic (links) klärt vor dem Willisauer Simon Brun (rechts).

Beim FC Willisau hatte man nach der «Ausmistung» (Sportkoordinator Patrick Bussmann) den Abstieg aus der 2.-Liga-inter-Klasse bewusst in Kauf genommen. Und er ist überzeugt, dass der vermeintliche Rückschritt wohl eher als zukunftsweisender Fortschritt zu betrachten ist. Nach seinen Worten ist der FC Willisau nun in der «richtigen Liga zu Hause».

Wie schon in den Spielen zuvor bewiesen die Teamverantwortlichen denn auch viel Mut. Im Team von Trainer Mirko Pavlicevic sorgten gegen Emmen mit Aurel Kneubühler (17), dem Drittsekschüler Lionel Peter (15) und Simon Unternährer (20) im zentralen Mittelfeld gleich drei Jungspunds für die Musik. Und holten nach zwei Niederlagen mit dem 1:1 zumindest wieder einen Punkt.

«Über den gesamten Match gesehen ein gerechtes Resultat»,

resümiert der Willisauer Trainer, der die Philosophie des Vereins voll mitträgt.

Emmer lassen beste Möglichkeiten aus

Es war kein hochstehendes 2.-Liga-Spiel, das die Fans zu sehen bekamen. Allzuviel war dem Zufall geschuldet. Beidseits vieler Fehlpässe und technische Unzulänglichkeiten liessen nur wenig Spielfluss aufkommen. Dafür war der Faktor Spannung umso grösser. Nach je einer Topchance durch Florant Veseli (2.) und Tobias Müller (5.) verpassten es die Emmer, dieses Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Zweimal Nicholas Walker (14./29.) und Roman Greter (35.) liessen beste Tormöglichkeiten aus. Die Quittung erfolgte prompt. Jakub Hrustinec köpfelte in der 38. Minute einen Flankenball von Silvan Waltisberg zum 1:0 ein. Eine dramatische Schlussphase entschädigte die Zuschauer für den vielen Leerlauf in der zweiten Halbzeit. In der 80. Minute hatte der 27-jährige technisch versierte Nicholas Walker den Ausgleich auf dem Fuss, schoss aber «in die Wolken».

Eine Minute später holte Marco Imgrüt Emmens Goalgetter Florant Veseli im Strafraum etwas übermotiviert von den Füssen – Penalty. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und scheiterte am gut reagierenden Willisau-Goalie Jozsef Gyano. Der Sieg der Willisauer schien in trockenen Tüchern. Denkste! Drei Minuten vor Spielende korrigierte Florant Veseli seinen Penaltyfehlschuss und köpfelte den Ball nach einer Cornerflanke von Ekber Hadzic zum verdienten 1:1-Ausgleich ein. Die Willisauer haderten ob diesem späten Ausgleich. Die Emmer, welche ihrer Favoritenrolle nie gerecht wurden, nahmen diesen Punktgewinn noch dankend an. Auch Nicholas Walker, der Zuzug vom SC Goldau, der sich in der «coolen Emmer Truppe» wohl fühlt:

«Ich allein hatte genug Möglichkeiten, um diesen Match zu entscheiden»,

macht er in Eigenkritik. «Die Effizienz war mehr als nur mangelhaft. Im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor passte bei unseren Angriffsbemühungen nicht viel zusammen», nennt der als Polizist arbeitende Walker, weshalb es mit dem Sieg diesmal nicht geklappt hat.

In der hektischen Schlussphase fehlt die Ruhe

Willisaus Trainer Mirko Pavlicevic nahm den späten Ausgleich gelassen hin. «Nach den zwei Niederlagen gegen Cham und den Luzerner SC, in denen auch wir beste Torchancen erarbeiten, aber nicht nützen konnten, tut dieser Punktgewinn gut. Meinem jungen Team ging in dieser hektischen Schlussphase eben noch die nötige Cleverness, die Ruhe ab, um solche Situationen erfolgreich zu meistern.» Und gibt ein dickes Lob an seine Spieler weiter. «Ich habe eine wirklich willige Truppe, die in den Trainings alles gibt und voll mitzieht.» Er legt nach:

«Alles klappt noch nicht nach Wunsch. Aber die Fortschritte sind klar ersichtlich.»

Das gesteckte Ziel der Willisauer, zusammen mit dem Trainer eine Mannschaft mit vielen jungen Einheimischen aufzubauen, ist auf gutem Weg. Das Jungspund-Mittelfeld ist der Beweis dafür, dass die Bereitschaft da ist, die Neuausrichtung mit viel Mut anzugehen.