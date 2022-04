Präsident Balmer will die Spono Eagles aufrütteln

Handball Präsident der Spono Eagles: «Wir fragten uns: Wer kann das Team aufrütteln?» Die Spono Eagles wechseln schon wieder den Trainer. Präsident Andreas Balmer nimmt Stellung. Stephan Santschi 04.04.2022, 18.05 Uhr

Urs Mühlethaler soll die Nottwilerinnen auf Meisterkurs halten.. Bild: Philipp Schmidli

Der Auftritt der Spono Eagles am Sonntag war bemerkenswert, mit einem 29:24-Heimsieg gegen Brühl beendeten sie den Abwärtstrend. Noch erstaunlicher war, was der Blick an die Seitenlinie offenbarte. Dort stand nicht Fabio Madia, von dem man sich am Tag davor getrennt hatte, sondern Urs Mühlethaler. «Wir stellten uns die Frage: Wer kann das Team aufrütteln?», erklärt Präsident Andreas Balmer, die Antwort hiess Mühlethaler. Der 68-jährige Berner war von 2014 bis zur Freistellung im November 2018 Chefcoach Nottwils, gewann zwei Meistertitel und einen Cup.