Zug und Spono sind heiss auf den ersten Titel der Saison

Handball Cupfinal zwischen Spono und Zug: «Wir haben für alles einen Plan» Wer holt den ersten Titel der Saison? Der LK Zug und die Spono Eagles duellieren sich am Samstag im Cupfinal. Stephan Santschi 05.05.2022, 16.06 Uhr

Die formstarke Nottwilerin Catherine Csebits (links) im Duell mit Zugs Sara Zaetta. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 9. Februar 2022)

Unglücklicher könnte der Zeitpunkt kaum sein: Just vor den anstehenden Finals in Cup und Meisterschaft fällt Celia Heinzer aus. Die Topscorerin des LK Zug stürzte vor einer Woche im Spiel gegen die Spono Eagles aufs Knie, zog sich einen Anriss des Kreuzbands zu und muss eine sechs- bis achtwöchige Pause einlegen. «Der Ausfall von Celia war für uns alle ein Schock», gesteht Trainer Damian Gwerder. Trotz komfortabler Führung ging die Partie gegen Nottwil noch verloren (29:31), auch am vergangenen Wochenende zum Abschluss der SPL1-Finalrunde gingen die Zugerinnen beim LC Brühl leer aus (26:31).

Zehn Siege in Serie gelangen dem LKZ wettbewerbsübergreifend, seit Gwerder Ende Februar an die Seitenlinie zurückgekehrt ist – das Out von Heinzer führte nun zu den ersten beiden Niederlagen. Droht der LKZ vor dem Cupfinal am Samstag gegen Spono (15.30 Uhr, Gümligen) aus dem Tritt zu geraten? «Wir spüren eine Trotzreaktion, wir leben das im Trainerstaff ja auch vor. Schliesslich können wir die Situation nicht mehr ändern», berichtet Gwerder, fügt indes an: «Wir werden immer jünger. Wie unsere Spielerinnen in einem Final reagieren werden, weiss ich nicht.»

Mehr Verantwortung für Zugs Norma Goldmann

Im Cupfinal verteidigt Zug den ersten seiner beiden Titel aus der letzten Saison. Ohne den Ausfall von Heinzer wären die Zugerinnen als Favorit in dieses Kräftemessen gegen die Spono Eagles gestiegen, nun gestaltet sich die Ausgangslage ausgeglichener. Die bald 20-jährige Heinzer hatte im Abwehrzentrum und im linken Rückraum eine zentrale Rolle inne, jetzt wird die 18-jährige Norma Goldmann mehr Verantwortung übernehmen. Routinier Sibylle Scherer kommt in ihrer letzten Saison wegen Knieproblemen nur noch für Penaltys auf den Platz.

Die Spono Eagles verzeichnen keine gewichtigen Absenzen und steigen mit guten Gefühlen in den Cupfinal. Die letzten drei Spiele haben sie gewonnen und damit die Teilnahme am Playoff-Final in der SPL 1 sichergestellt. «Wir haben den Turnaround geschafft und befinden uns in einer Positivspirale. Das Team verfügt über eine gute Balance aus Anspannung und Coolness», sagt Urs Mühlethaler, der seit Anfang April die Verantwortung als Trainer trägt. Der Ausfall von Zugs Heinzer werde nicht thematisiert: «Zu 90 Prozent beschäftigen wir uns damit, wie wir unsere Leistung abrufen können.»

Nottwils Catherine Csebits dreht auf

Rückt man in Nottwil eine Personalie in den Fokus, gebührt diese Ehre Catherine Csebits. Die 23-jährige, vielseitig einsetzbare Rückraumspielerin steigerte in den letzten Wochen ihre Form, seit Mühlethalers Übernahme traf keine Nottwilerin so oft ins gegnerische Netz wie sie. «Vielleicht sind ihre Qualitäten vorher zu wenig genutzt worden. Wir haben zwei, drei taktische Elemente hinzugefügt, um sie zu stärken», erklärt Mühlethaler. Csebits generiert viel Tempo und Zug aufs Tor, ist stark in 1:1-Situationen, «und dabei verliert sie nicht die Übersicht».

Sein Team sieht Mühlethaler jedenfalls für den Cupfinal gerüstet: «Wir haben alle Eventualitäten vorbereitet, haben für alles einen Plan.» Der Hunger auf einen Pokal sei gross bei Spono, ohne Super Cup datiert der Letzte aus dem Jahr 2019 (Cupsieg), während der LK Zug in der vergangenen Spielzeit das Double geholt hat. «Das Team ist heiss», betont Mühlethaler. «Es will am Samstag diesen Titel.»

Zentralschweiz ist an Cupfinals gut vertreten Wie bei den Frauen treffen auch im Cupfinal der U18-Elite-Juniorinnen die Spono Eagles auf den LK Zug. Eine Zentralschweizer Beteiligung findet sich zudem im Endspiel der U19-Elite-Junioren, wo die SG Pilatus in Gümligen auf das starke Pfadi Winterthur trifft. (ss)

Cupfinal in Gümligen (Mobiliar-Arena). Samstag, 10.00: Zug – Spono Eagles (Juniorinnen U18). – 12.45: Winterthur – SG Pilatus (Junioren U19). – 15.30: Spono Eagles – Zug (Frauen SPL 1).