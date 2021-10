Reaktionen «Wir können uns keine Bussen leisten»: So gehen Zentralschweizer Sportvereine mit der Corona-Zertifikatspflicht um Die Zentralschweizer Sportvereine sammeln unterschiedliche Erfahrungen mit der Covid-Zertifikatspflicht. Einige Clubs lassen sich nicht einschüchtern, bei anderen Vereinen sind positive Töne zu verzeichnen. Peter Birrer Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Als Mitte September die Zertifikatspflicht auf Sportveranstaltungen ausgeweitet wird, ahnen viele Amateurvereine, was auf sie zukommt: Ein zusätzlicher Aufwand, der sich nur mit der Rekrutierung von mehr Freiwilligen stemmen lässt. Und: Es drohen Diskussionen. Zum einen mit uneinsichtigen Zuschauerinnen und Zuschauern, die kein «G» vorweisen können oder wollen. Zum anderen mit Spielerinnen und Spielern, die den Wettkampf nur bestreiten dürfen, wenn auch sie belegen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Pascal Kaufmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats des HC Seetal, stellte sich auf Gegenwind ein. An den ersten zwei Wochenenden, in denen in der Halle Eishockey gespielt wurde, bot der Klub darum einen professionellen Sicherheitsdienst auf, um Ordnern aus den eigenen Reihen unliebsame Begegnungen zu ersparen. Es kam vor, dass Leute vor dem Eingang standen und das Gefühl hatten, eigens für sie würden die bestehenden Regeln ausgehebelt. Oder sie legten das vor, was Kaufmann ein «Pseudo-Dokument» nennt.

Beim HC Seetal lässt man sich nicht einschüchtern

In unschöner Erinnerung ist ihm der Fall eines ehemaligen Funktionärs, der durch einen Hintereingang in die Halle wollte und befand, bei so viel Platz sei es kein Problem, Abstand zu halten. «Es gab einen Aufschrei und heftigen Mailverkehr», sagt Kaufmann, der sich aber nicht einschüchtern lässt. «Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die Vorgaben umgesetzt werden. Diese Regeln hat nicht der HC Seetal erfunden.» Und: «Wir können uns keine Bussen leisten, eine Betriebsschliessung erst recht nicht. Wir wollen Hockey spielen! Also ist die Sache einfach: Wir halten uns strikt an die Vorschriften.»

Joshua Irniger vom HC Seetal im Spiel gegen den SC Weinfelden. Bild: Reto Martin

Und wenn er strikt sagt, meint er auch strikt. Einigen Leuten, die zwar ein Zertifikat zeigten, sich aber nicht ausweisen konnten, wurde der Zutritt verweigert. Nach den ersten Erfahrungen sieht sich der HC Seetal gezwungen, den Sicherheitsdienst zumindest für die Spiele der 1. Mannschaft in der 2. Liga weiterhin zu engagieren. Das hat zwar Mehrkosten für den Verein zur Folge, sorgt aber für klare Verhältnisse. Natürlich gilt die Zertifikatspflicht auch für die Aktiven und Funktionäre. Und da mussten einige Gespräche geführt werden. Die 2. Mannschaft wurde vom Meisterschaftsbetrieb in der 4. Liga abgemeldet, weil zu wenig Spieler zur Verfügung stehen. Das 2.-Liga-Team ist aktiv, aber viele der Spieler sehen sich gezwungen, sich vor Partien testen zu lassen, weil für sie eine Impfung nicht in Frage kommt.

«Erfreuliche Situation» beim KTV Altdorf

Die Zertifikatspflicht wirkt sich offensichtlich auf die Zuschauerzahlen aus. Diese Erfahrung macht auch der KTV Altdorf, der an Heimspielen seiner Handballer entsprechend weniger Umsatz generiert. Dafür ist die Anzahl der Helfenden zwangsläufig aufgestockt worden – um gut ein Dutzend an einem Tag, an dem fünf Partien stattfinden. David Bär, Präsident des KTV, berichtet von einem problemlosen Umgang mit dem Publikum: «Die Voraussetzungen, um an einem Spiel dabei zu sein, sind deutlich kommuniziert worden. Wer die nicht erfüllt, erscheint schon gar nicht vor der Halle.» Positiv überrascht ist er, dass die Aktiven mit dem Thema entspannt umgehen. Ein paar wenige nur haben sich bislang nicht impfen lassen. Bär sagt: «Ich habe mit mehr Gegenwehr gerechnet. Die aktuelle Situation ist für mich sehr erfreulich.»

Lukas Müller vom KTV Altdorf setzt zu einem Wurf an. Bild: Urs Hanhart

Positive Töne sind auch aus Malters zu vernehmen. Pascal Müller, Präsident des dortigen Handballklubs, sagt: «Das Verständnis der Leute dem Verein und den kontrollierenden Personen gegenüber ist gross. Das hat sicher auch damit zu tun, dass unmissverständlich kommuniziert worden ist, welche Vorgaben gelten, sowohl nach innen als auch nach aussen.» Müller spricht von einer «relativ hohen Impfquote», zudem habe er von Leuten gehört, die bereit seien, sich testen zu lassen – auch wenn sie für die Kosten nun selber aufkommen müssen. Müller ist es ein grosses Anliegen, dass künftig nicht weitere Spieler und Mitglieder abspringen, wie das der Fall gewesen ist, als während der Pandemie der Spielbetrieb ruhte. Und jenen Zuschauerinnen und Zuschauern, die wegen der Zertifikatspflicht daheim bleiben, bietet der Verein einen Service: Die Partien werden dank eines neu installierten Kamerasystems live gestreamt.

Jana Flückiger vom HC Malters wirft über die Mauer der Handballerinnen des STV Willisau. Bild: Jakob Ineichen

Volleya Obwalden: Grosse Herausforderungen

Mit mehr Schwierigkeiten sieht sich Adrian Zemp konfrontiert. Der Präsident von Volleya Obwalden mit rund 200 Volleyballerinnen sagt: «Es gibt einige Spielerinnen, die sich weder impfen noch testen lassen wollen.» Es handelt sich um rund 20 Prozent der Aktiven. Sie dürfen zwar am Training teilnehmen, nicht aber am Wettkampfbetrieb. Das wiederum hat zur Folge, dass Teams für ihre Spiele Unterstützung aus anderen Equipen benötigen. «Wir müssen Woche für Woche mit den personellen Ressourcen jonglieren», sagt Zemp.

Lia Capraro (links) gehört zu den 80 Prozent der Spielerinnen, die Volleya Obwalden derzeit wegen der Massnahmen noch zur Verfügung stehen. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 3. Oktober 2021)

Die Zertifikatspflicht ist für den Präsidenten trotzdem ein gutes Werkzeug: «Sie ermöglicht, dass wir überhaupt spielen und eine annähernd geordnete Meisterschaft durchführen dürfen.» Zemp würde sich zwar wünschen, dass alle geimpft wären, «dann wären alle Diskussionen überflüssig». Dass jene Volleyballerinnen, die keines der drei «G» vorlegen können oder wollen, auch vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden, ist für ihn keine Option. «Ich gehe davon aus, dass die Pandemie nicht ewig andauert.» Keine Probleme sind bislang mit Besucherinnen und Besuchern von Heimspielen aufgetreten: «Das funktioniert ganz entspannt. Wir mussten noch niemanden wegschicken.»

Im Unihockey ziehen sich Teams zurück

Reger Betrieb herrscht in Hallen, wenn ein Unihockeyturnier stattfindet. «Für uns ist das Zertifikat das massgebende Mittel, um spielen zu können», sagt Fabian Fischer, Präsident des UHC Wolhusen. «Allen Beteiligten ist klar, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Bei uns gibt es lediglich einen Fall, in dem eine Person nicht gewillt war, sich testen oder impfen zu lassen.» Das 3G-Prinzip gilt selbstredend auch für die Helfenden. Ist jemand nicht in der Lage, seinen Dienst anzutreten, muss sie oder er selber nach Ersatz suchen. Gelingt das nicht, ist die Konsequenz die: Eine Busse wird fällig. Fischers Fazit: «Es klappt tadellos.»

Schweizweit gesehen hat aber die Zahl der Teams, die sich zurückziehen, deutlich zugenommen. 16 sind es seit Ausweitung der Zertifikatspflicht, viermal mehr als im Vergleich zu «normalen» Jahren. Auswirkung haben die Regeln auch auf die Unparteiischen. Eine Umfrage von Swiss Unihockey ergab, dass von den 1450 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 290 nicht geimpft sind. Einige von ihnen sind bereit, sich regelmässig testen zu lassen, unabhängig davon, dass sie die Kosten selber tragen müssen. Aber es gibt eben auch welche, die dazu nicht bereit sind – und darum ihren Rückzug angekündigt haben.