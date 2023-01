Ski Alpin: Zentralschweizer Glanzresultate in Andermatt

Ski Alpin Zentralschweizer Glanzresultate an den interregionalen Wettkämpfen in Andermatt Die besten Mädchen und Knaben der Kategorie U14/U16 vom Berner Oberland, der Zentralschweiz, aus Zürich und dem Mittelland-Nordwestschweiz starteten an den Wettkämpfen in Andermatt. 23.01.2023, 17.23 Uhr

Die Podestfahrerinnen Luana Fleischli, Elin Würsch und Alessia Stössel (von links). Bild: PD

Die vier Skiverbände Berner Oberland, Zentralschweiz, Zürich und Mittelland-Nordwestschweiz entsandten ihre besten 34 Mädchen und 47 Knaben der Kategorie U14/U16 zu den interregionalen Wettkämpfen am Gemsstock in Andermatt. Das OK des Urner Skiverbandes und die 45 Helfenden waren unter eisigen Temperaturen am Berg gefordert.

OK-Chef Sandro Epp resümierte: «Am Freitag prägte leider ein Sturz das Rennen, den Unterbruch nutzten die Athletinnen und Athleten, um sich aufzuwärmen. Am Samstag zwangen uns der Nebel und die Bise zum Entscheid, das Rennen in nur einem Lauf zu werten. Am Sonntag konnten die zwei Slalomläufe bei besten Bedingungen stattfinden.»

Beim Riesenslalom am Freitag war Alessia Stössel (Beckenried-Klewenalp) die schnellste Zentralschweizerin. Hinter der Zürcherin Nila Bosshard wurde sie Zweite. Alina Meier (Unterägeri) als Siebte, Meret Muheim (Attinghausen) als Achte und Lea Auf der Maur (Hochstuckli) als Zehnte klassierten sich ebenfalls in den Top Ten. Bei den Knaben durfte Lokalmatador Noah Gisler (Gotthard-Andermatt) hinter dem Berner Toru Kusano die Silbermedaille in Empfang nehmen. Remo Christen (Bannalp-Wolfenschiessen) klassierte sich als Achter ebenfalls in den ersten zehn.

Würsch, Fleischli und Stössel dominieren

Im Riesenslalom am Samstag kürte sich Elin Würsch (Beckenried-Klewenalp) zur Siegerin, und zwar vor der Zugerin Luana Fleischli und Alessia Stössel. Das Zentralschweizer Topresultat rundeten Michelle Portmann (Engelberg) als Sechste und Isabel Watterson als Siebte ab. Bei den Knaben fuhr Noah Gisler wiederum aufs Podest. Nur Toru Kusano und Robin Tschümperlin (Zürich-Oberland) waren schneller. Maurin Albrecht (Horw) wurde Vierter, Jungtalent Nino Berlinger (Beckenried-Klewenalp) war als Siebter der Beste des Jahrgangs 2009.

Beim Slalom am Sonntag dominierten wiederum die drei Zentralschweizerinnen. Diesmal siegte Luana Fleischli vor Elin Würsch und Alessia Stössel. Nino Berlinger auf Rang sechs und Remo Christen als Achter waren die besten Zentralschweizer. Noah Gisler, der nach dem ersten Lauf auf Medaillenkurs war, schied aus. Es siegte Ryan Reichmuth vom Zürcher Skiverband. (mac)

Hinweis Resultate: swiss-ski-kwo.ch