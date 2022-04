Zentralschweizer Schiess-Trio gewinnt Gold beim Mixed-Team

Schiessen Zentralschweizer Trio gewinnt Gold im Mixed-Team-Wettbewerb 03.04.2022, 16.17 Uhr

Von links: Alice Mathis, Janine Frei und Dominique Stocker.

Schiessen An den 17. Schweizer Hochschulmeisterschaften der Luftgewehrschützen in Freiburg wetteiferten zahlreiche nationale Spitzenschützinnen und -schützen. So etwa die mehrfachen Schweizer Meister Christoph Dürr, Muriel Züger, Chiara Leone und Sven Riedo.