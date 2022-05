Fussball Zu magere Ausbeute für den FC Altdorf: Nur ein 1:1 gegen Sins Nach einer kampfbetonten Partie trennen sich der FC Altdorf und der FC Sins 1:1 unentschieden, wobei die Urner ein deutliches Chancenplus verzeichnen. Urs Hanhart 15.05.2022, 20.13 Uhr

Der Altdorfer Manuel Ruhstaller (rechts) ist ein steter Unruheherd gegen die Sinser. Bild Urs Hanhart (Altdorf, 14. Mai 2022)

Es war definitiv keine Augenweide, was die Zuschauer am Samstag auf der Altdorfer Schützenmatte an fussballerischer Kost geboten bekamen, insbesondere in der ersten Halbzeit. Das Spiel war über weite Strecken zerfahren, und es fehlte am spielerischen Fluss. Bereits nach zwei Minuten kam es zu einem längeren Unterbruch, weil sich Sins-Spieler Jan Kalt bei einem unglücklichen Zweikampf verletzte, lange liegen blieb und schliesslich mit der Trage vom Feld getragen werden musste.

Nur etwa eine Viertelstunde später erwischte es auch Altdorf-Verteidiger Philipp Zurfluh. Seine Position übernahm Luca Arnold. Wirklich nennenswerte Offensivaktionen gab es in der ersten halben Stunde kaum zu sehen. Aber dann übernahmen die Platzherren mehr und mehr das Zepter. Ein Weitschuss von Fabian Nickel strich knapp über die Latte. Kurz vor der Pause vergab Janis Manz zwei gute Gelegenheiten, für sein Team die Führung zu erzielen. Ein wuchtiger Kopfball nach einem Eckball wurde von einem Verteidiger neben den Pfosten abgelenkt. Bei der zweiten Chance verkürzte Sins-Keeper Marco Peterhans geschickt den Winkel. Die Aargauer verzeichneten im ersten Abschnitt in der langen Nachspielzeit ihre beste Aktion. Sven Niederberger konnte ungehindert abdrücken, wobei ihm das Leder etwas über den Spann rutschte und dadurch nur wenige Zentimeter am rechten Lattenkreuz vorbeizischte. «Eigentlich hätten wir das Match schon im ersten Durchgang vorentscheiden können, ja müssen», bilanzierte Altdorf-Captain Dario Zgraggen. Er haderte verständlicherweise mit der mangelnden Chancenverwertung.

Abstand zum Strich etwas vergrössert

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber weiterhin mehrheitlich am Drücker. Der verdiente Lohn dafür war das 1:0 durch Verteidiger Tobias Nickel in der 62. Minute. Er wurde von Sturmtank Manuel Ruhstaller mit einem massgeschneiderten Rückpass bedient und netzte gekonnt ein. Und es hätte noch besser kommen können, denn Sins-Schlussmann Peterhans zeigte bei hohen Bällen nach Cornern und Freistössen mehrfach eklatante Schwächen beim Herauslaufen. Zweimal verhinderte er nur mit viel Glück einen weiteren Gegentreffer. 15 Minuten vor Schluss dann die kalte Dusche: Sins glich durch einen Torerfolg von Dario Inglin zum 1:1 aus. Dabei profitierte er von einem Fehler in der gelb-schwarzen Hintermannschaft.

Da die Freiämter in der Endphase noch zwei gute Gelegenheiten zum Siegtreffer vergaben, weil Goalie Kai Stutz mirakulös parierte, war der Punktgewinn sicherlich nicht ganz unverdient. Auf Seiten der Hausherren sah man nach dem Schlusspfiff doch eher enttäuschte Gesichter.

«Eigentlich hatten wir den Gegner gut im Griff. Einmal hinten nicht aufgepasst und schon haben wir den Ausgleich kassiert. Das ist natürlich sehr schade»,

meinte Zgraggen. Ein Sieg hätte den Urnern angesichts der noch immer bedrohlichen Tabellenlage gutgetan. Immerhin ist es trotzdem gelungen, den Abstand zum Strich um einen Zähler auf vier Punkte zu vergrössern. Dies weil der tabellenvorletzte Obergeissenstein im Heimspiel gegen Leader FC Cham II eine 3:6-Niederlage hinnehmen musste.

Der Einzug in den Cupfinal lockt

Den Altdorfern bleibt nur eine kurze Erholungsphase. Bereits morgen Abend (20.15 Uhr) müssen sie auf der heimischen Schützenmatte zum IFV-Cup-Halbfinal gegen den FC Sempach antreten. Kürzlich trennten sich diese beiden Teams im Rahmen der Meisterschaft torlos 0:0.

In der Hinrunde konnten sich die Luzerner mit 3:1 durchsetzen. Zuletzt vermochten die momentan in der 2. Liga regional sechstplatzierten Sempacher aber nicht mehr sonderlich überzeugen. Deshalb ist der Ausgang dieses mit grosser Spannung erwarteten Cup-Fights völlig offen.