Der LK Zug siegt 35:29 im Derby bei Nottwil

Handball Der LK Zug setzt ein Ausrufezeichen: 35:29-Sieg im Derby bei Nottwil Während Zug ein optimaler Finalrundenstart gelingt, wollen die Handballerinnen von Nottwil aus der Niederlage «einen Lerneffekt» ziehen. Ernesto Piazza 27.02.2022, 17.13 Uhr

Die Nottwilerin Catherine Csebits (links) sieht sich heftiger Gegenwehr seitens der Zugerin Leah Stutz ausgesetzt. Bild: Urs Flüeler/Keystone

«Für uns gibt es in der Finalrunde nur noch Big Points – und das ist gut so», sagte Zug-Headcoach Christoph Sahli vor dem Spiel. Und nach diesen 60 Minuten im Handballderby gegen die Spono Eagles lässt sich feststellen: Was der LKZ im Cup-Viertelfinal beim 34:24-Erfolg über Yellow Winterthur am Mittwoch andeutete, bestätigte er im Derby gegen Nottwil. Der letztjährige Doublegewinner scheint auf den Punkt erneut bereit zu sein. In einer rassigen Begegnung setzten sich die Gäste in der SPZ-Halle gegen Spono mit 35:29 (16:14) durch.

Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten (10:10), wobei die Einheimischen in dieser Phase des Spiels meist eine Hand mehr im Spiel hatten, vermochten sich die Eagles erstmals mit drei Toren (13:10) abzusetzen. «Aus dem anschliessenden Time-out kamen wir aber nicht wie gewünscht raus», konstatierte Spono-Trainer Fabio Madia hinterher. Zug nützte die sich ihnen bietenden Chancen und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. Nach 42 Minuten betrug die Differenz schon sechs Tore (25:19). Madia reümiert:

«Wir begingen zu viele blöde Fehler, verpassten die Big Points, spielten nicht auf unserem Top-Level.»

Jenny Abt muss wegen einer Knieverletzung raus

Dieses hätte es benötigt, um Zug an diesem Abend zu schlagen. Der LKZ zeigte sich in der Deckung stark verbessert, packte beherzt zu, lieferte einen solidarischen Auftritt ab. «Obwohl wir 29 Treffer kassierten, steigerten wir uns defensiv deutlich», so Sahli. Zug vermochte auch das coronabedingte Fehlen von Kreisläuferin Steffi Eugster zu kompensieren. Wenn die Abwehr präsent sei, hätten es die Torhüterinnen auch einfacher, so der LKZ-Teamchef. Dort kam Jenny Abt gut ins Spiel, musste aufgrund einer Knieverletzung ihren Platz nach knapp 20 Minuten jedoch räumen. Aber auch Desirée Ligue sorgte dafür, dass Zug das Goalie-Duell ausgeglichen gestalten konnte. Celia Heinzer zeigte eine ganz andere Körpersprache als noch zuletzt. Leah Stutz ackerte und rackerte wie gewohnt. Sie trat ebenfalls als sichere Sieben-Meter-Schützin auf, nachdem der LK Zug zuerst wieder deren zwei verschossen hatte.

Zugerinnen spielen befreiter als sonst auf

Mit Alessia Riner, sie wurde auf Zuger Seite als Best Player ausgezeichnet, und Andrea Taiwan hatten die Gäste auf den Flügel-Positionen zudem ein deutliches Plus. «Wir bekamen viele Tore über aussen», stellt auch Madia fest. Im Verlaufe der zweiten Hälfte stellte der Eagles-Headcoach seine Deckung zwar um, erst auf 5-1, später auf 4-2. Doch Zug wusste stets eine Antwort. «Wir bestätigten, dass wir etwas gelernt haben», sagt Sahli. Und wenn er bei diesen Worten abgeklärt wirkte, es war dennoch festzustellen, dass diese beiden Zähler für ihn und für Zug enorm wichtig waren. Bei den Eagles zeichnete sich einmal mehr Topskorerin Xenia Hodel als beste Werferin aus. Kira Zumstein, sie wurde bei Spono zum Best Player gewählt, und Samira Schardt brachten die Eagles zwar nach 50 Minuten kurzzeitig nochmals auf drei Tore (24:27) heran.

Zugs Antwort folgte allerdings postwendend. «Extrem erleichtert» zeigte sich daher LKZ-Topskorerin Celia Heinzer nach dem letztlich deutlichen Sieg.

«Wir spielten viel freier, nicht mehr so verkrampft.»

Dies führt sie mitunter darauf zurück, dass «wir im Training viel gearbeitet und uns gut auf mögliche Szenarien vorbereitet haben». Während Madia dieses Spiel mit seinem Team nun reflektieren will und die Begegnung einen «Lerneffekt» haben soll, trat das junge Zuger Team sehr homogen auf. Was Sahli die Gewissheit gibt, «dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.»

Handball

Frauen. SPL 1. Finalrunde: Spono Eagles Nottwil – LK Zug 29:35. Brühl – Yellow Winterthur 29:26. – Rangliste (alle 15 Spiele): 1. Nottwil 50. 2. Brühl 44. 3. Zug 42. 4. Yellow Winterthur 32.

Nottwil – Zug 29:35 (14:16)

SPZ. – 150 Zuschauer – SR Castiñeiras/Jucker. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Nottwil, 2-mal 2 Minuten gegen Zug. – Nottwil: Schaller (7 Paraden), Ort (3); Ana Emmenegger (1 Tor), Schardt (2), Mia Emmenegger (3), Stähelin (4), Zumstein (5), Müller, Hodel (8/4), Livia Amrein, Sabrina Amrein (2), Boesen, Decurtins (3/1), Csebits (1). – Zug: Abt (4 Paraden)/Ligue (6); Schürmann (2 Tore), Scherer, Stutz (7/5), Heinzer (8), Goldmann (1), Taiwan (7), Estermann (1), Steinmann, Litscher, Riner (7), Zaetta, Bächtiger (2). – Bemerkung: Verhältnis verschossener Siebenmeter: 2:2.

SPL 2. Abstiegsrunde: Spono Eagles II – Stans 30:25. Zug II – Aargau Ost 27:30. Brühl – Leimental 40:38. – Rangliste (alle 15 Spiele): 1. Nottwil II 44. 2. Zug II 30. 3. Brühl 22. 4. Aargau Ost 20. 5. Stans 16. 6. Leimental 16.