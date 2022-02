Handball Spannende Ausgangslage vor dem Spitzenkampf: LK Zug und Spono Nottwil sind «on fire» Die Spono Eagles gastieren am Mittwoch beim LK Zug zum Spitzenkampf in der SPL 1. Welche Siegesserie reisst? Die Ausgangslage in vier Stichworten. Stephan Santschi 08.02.2022, 23.13 Uhr

Die Serie

Beide Teams haben einen Lauf, sind seit Monaten in den nationalen Wettbewerben ungeschlagen. Die Spono Eagles verloren bisher erst einmal, Mitte Oktober zu Hause gegen den LK Zug (28:31), danach folgten in Meisterschaft und Cup zehn Siege in Serie. Sogar seit Anfang Oktober ohne Niederlage sind die Zugerinnen, damals zogen sie im Heimspiel gegen den LC Brühl den Kürzeren (28:31) – seither haben sie neun Spiele hintereinander mit einem Vollerfolg beenden können. Und so überrascht es nicht, dass das Derby am Mittwoch in Zug (20.15 Uhr, Sporthalle) die Affiche eines Spitzenkampfs trägt. Spono ist Leader, Zug nach Verlustpunkten die erste Verfolgerin.

Die Entwicklung

Fabio Madia, Trainer Spono Nottwil. Bild: PD

Die Spono Eagles sind selbst überrascht, wie reibungslos der personelle Umbruch seit dem letzten Sommer vonstattenging. Routiniers wie Ivana Ljubas, Judith Matter, Neli Irman und Laila Troxler sind im Kollektiv ersetzt worden. «Wir verteilen die Verantwortung auf mehrere Schultern und werden dadurch weniger berechenbar», erklärt Nottwils Trainer Fabio Madia, der Spono Ende Saison aus beruflichen Gründen verlässt. «Die Spielerinnen sind sehr ehrgeizig, wollen alles für den Erfolg tun und treten als Einheit auf.» Auch wenn er Auswechslungen vornehme, sinke das Niveau nicht.

Christoph Sahli, Trainer LK Zug. Bild: Lukas Schnurrenberger

Der LKZ hatte ebenfalls wichtige Abgänge zu kompensieren, allen voran die wertvollste Spielerin der letzten Saison, die Rückraumspielerin Charlotte Kähr. «Die Abstimmung in der Abwehr steigert sich, dadurch können wir auch unser Tempospiel besser umsetzen. Und im Angriff sind wir auf jeder Position gefährlich», erläutert Trainer Christoph Sahli die positive Entwicklung beim aktuellen Doublegewinner. Bemerkenswert war vor kurzem der 36:34-Sieg beim LC Brühl. «Mental und teamtaktisch war dieser Auftritt sehr reif.»

Die Herausragenden

Im August 2021 wurde sie an der U17-EM ins All-Star-Team gewählt, im Oktober debütierte sie als 16-Jährige in der Schweizer A-Nationalauswahl und auch in ihrer ersten SPL1-Saison mit Spono trumpft Mia Emmenegger gross auf. «Das sorgt bei uns nicht für einen Wow-Effekt», sagt Madia, «wir wissen, was sie kann, und wussten, dass sie einschlagen wird.» Vielmehr gehe es darum, wie viel Verantwortung man der rechten Flügelspielerin schon zumuten wolle. Zuletzt im Heimspiel gegen Kreuzlingen (41:29) liess sie sich jedenfalls keine Chance entgehen: Aus zehn Versuchen erzielte die Linkshänderin zehn Treffer – in einer einzigen Halbzeit, wohlbemerkt.

Mia Emmenegger (links), rechte Flügelspielerin von Spono Nottwil, im Einsatz an der U17-EM vergangenen August. Bild: EHF

Emmeneggers Pendant beim LK Zug ist kein Rookie, sondern eine gestandene SPL1-Spielerin. «Was sie derzeit leistet, ist klasse», berichtet Sahli und meint damit die 28-jährige Ria Estermann. Im rechten Aufbau sorgt die vielseitig einsetzbare Rückraumspielerin für die richtigen Entscheidungen und zieht als Routinier ihre jungen Teamkolleginnen mit. «Neben dem Platz ist sie mit ihrer Persönlichkeit wichtig für uns.» Estermann steht mit einem Jahr Unterbruch bereits seit 2014 in Diensten des LKZ, gewann mit dem Team dreimal die Meisterschaft und zweimal den Cup.

Vielseitig einsetzbar: Ria Estermann vom LK Zug. Bild: Roger Zbinden (Zug, 13. November 2021)

Das Direktduell

«Zug hat Heimrecht, in Sachen Erfahrung sind wir im Vorteil», bemerkt Madia. «Spitzenspiele haben für mich immer eine klassische 50:50-Ausgangslage», findet Sahli. Die Neuauflage des Zentralschweizer Derbys im Frauen-Spitzenhandball trägt also eine reizvolle Affiche, das Kräfteverhältnis könnte kaum enger sein. «Zug ist jung, talentiert, schnell und verfügt dank der Erfolge über Selbstvertrauen», sagt Madia über den LKZ. Und Sahli hält zu Nottwil fest: «Spono ist ‹on fire›, erzielt viele Tore und findet Lösungen, auch wenn es nicht ideal läuft.»