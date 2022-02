Andre Christen siegt in Engelberg

Ski alpin Andre Christen scheitert im Slalom auf der Frutt, schlägt dann aber in Engelberg zu Luana Fleischli und David Meier heissen die Sieger des Nachtslaloms Stöckalp, Elin Würsch und Andre Christen waren im Riesenslalom in Engelberg die Schnellsten. 14.02.2022, 17.43 Uhr

Zwei Sieger: Luana Fleischli und Andre Christen. Bild: PD

Ein besonderes Erlebnis für die 114 startenden Jugendfahrer war der Nachtslalom Cheselen allemal. Bei Flutlicht und auf der Europacup-Piste waren die Verhältnisse doch herausfordernd und das Ambiente besonders. Mit Nachtgläsern an den Skibrillen zeigten die Fahrer ihr technisches Können. Das Rennen wurde in zwei Läufen ausgetragen und so durften noch 103 Fahrerinnen und Fahrer zum zweiten Lauf antreten, wonach schliesslich 75 das Ziel erreichten. Die Schnellsten der U16, nämlich Lyn Iten (Oberägeri), Andre Christen (Bannalp-Wolfenschiessen) und Lino Kühl (Beckenried) schieden im zweiten Lauf aus und mussten die Siege Luana Fleischli (Zug) und David Meier (Unterägeri) überlassen. Bei den U14 gewann Alessia Stössel (Beckenried) und Maurin Albrecht (Horw).

Andre Christen: Zuerst Ärger, dann Sieg

Am Sonntag stand für 128 Fahrerinnen und Fahrer ein Riesenslalom in Engelberg unterhalb des Jochstocks auf dem Programm. Die Schnellste in den zwei Läufen war die junge Beckenriederin Elin Würsch, die Slalomzweite vom Vortag. Sie deklassierte sogar die U16-Fahrerinnen. Bei den Knaben siegte Andre Christen 1,5 Sekunden vor Janis Vitaliano (Beckenried). «Im Slalom fädelte ich im zweiten Lauf mit knapp zwei Sekunden Vorsprung ein, wie so oft diesen Winter. Ich ärgerte mich und wollte es als Sieger ins Ziel bringen», sagt der erleichterte Hergiswiler Sportschüler. Janis Vitaliano, der am Vortag im Slalom auch aufs Podest steigen konnte, zeigte ein starkes Wochenende. Er überzeugte schon mehrfach diesen Winter. Überzeugt hat auch Noah Gisler (Andermatt). Im Slalom als Zweiter und als Sieger im Riesenslalom, dominierte er die Kategorie U14. Bei den U16-Mädchen gewann Ladina Christen (Beckenried). (mac)