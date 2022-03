Zwei FIS-Slaloms in Engelberg

Ski alpin Zwei Slaloms in Engelberg: Einmal bei Regen, einmal bei Sonnenschein Am Dienstag und Mittwoch wurden auf der Piste Erika zwei FIS-Rennen ausgetragen. 16.03.2022, 19.59 Uhr

Die Sieger vom Mittwoch: Theo Lopez vor Luc Roduit (Ski Club Verbier) und Gianluca Boehm (Skiclub Bernina Pontresina). Bild: Diego Schläppi

Beim FIS-Slalom in Engelberg (Piste Erika) vom Dienstag fuhr Luc Herrmann vom Skiclub Schönried den Sieg einfahren, er klassierte sich vor Florian Kunz vom Ski Team Diemtigtal und dem Franzosen Enzo Cenerelli.

Am Mittwoch gewann der Franzose Theo Lopez vor Luc Roduit (Ski Club Verbier) und Gianluca Boehm (Skiclub Bernina Pontresina). Dieser zweite FIS-Slalom floss auch in die Swiss Cup Wertung ein, was Lenz Haechler (Oberwil-Zug)Rang 1, Yannick Pedrazzi (Altendorf) Rang 2 und Sebastian Schlaeppi (Krummenau) Rang 3 eintrug.

Während das Dienstagsrennen noch von Wind und Niederschlag begleitet war, strahlte am Mittwoch wieder die Sonne auf die mit Saharastaub kolorierte Piste. Die Pisten-Verantwortlichen der Titlisbahnen ermöglichten zusammen mit dem Team der Sportmittelschule und all den freiwilligen Helferinnen und Helfern ein erfolgreiches und attraktives Rennen für 122 Athleten. (pd/reb)