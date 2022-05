Ex-Profi Sven Lehmann wird Spielertrainer beim FC Winkeln.

Regionalfussball Transfercoup: Der ehemalige St.Gallen-Stürmer Sven Lehmann kehrt als Spielertrainer zum FC Winkeln zurück Der 30-Jährige kommt nach fünf Saisons in der 1. Liga bei Gossau und Eschen/Mauren heim zu seinem Stammverein – in neuer Funktion. Ives Bruggmann 18.05.2022, 11.37 Uhr

Sven Lehmann, hier im Trikot des FC Gossau. Bild: Benjamin Manser

Wie der FC Winkeln am Mittwochmorgen mitteilte, habe er Sven Lehmann für die Saison 2022/23 als «Trainer/Spielertrainer» verpflichtet. Und weiter:

«Sven Lehmann wird auch als Spieler zur Verfügung stehen. Unterstützt wird er von Jäck Hörler, der seit Jahren beim FC Winkeln tätig ist.»

Zurück zu den Wurzeln

Für den mittlerweile 30-jährigen Sven Lehmann ist es in zweifacher Hinsicht eine Rückkehr. Einerseits durchlief er vor seinem Wechsel zum FC St.Gallen einige Juniorenstufen im FC Winkeln. Andererseits stieg er nach seinem verletzungsbedingten Aus als Profi beim St.Galler Quartierverein in den Amateurfussball ein.

Schnell fand er die Freude am Fussball wieder – und bewies seine Abschlussqualitäten, die ihn einst zum Junioren-Nationalspieler hatten werden lassen. An die 100 Pflichtspieltore erzielte Lehmann in den vergangenen siebeneinhalb Saisons, 93 davon in den Meisterschaften der 2. Liga, 2. Liga interregional und 1. Liga. Alleine 57 Tore schoss Lehmann in seinen zweieinhalb Spielzeiten beim FC Winkeln zwischen 2015 und 2017 und führte seinen Stammverein so in die 2. Liga interregional und dort zum Klassenerhalt.

In welche Rolle schlüpft Lehmann?

Nun also kehrt Lehmann in neuer Funktion zurück. Aufgrund seiner langen Verletzungshistorie stellt sich jedoch die Frage, wie leistungsfähig der neue Trainer als Spieler noch ist. Die Leidensgeschichte begann im Dezember 2010 als hoffnungsvolles Talent beim FC St.Gallen, als er sich im linken Schienbein einen gutartigen Tumor entfernen und einen künstlichen Knochen einsetzen lassen musste. 15 Monate später brach das Schienbein an derselben Stelle. Nur eineinhalb Jahre später folgte mit dem erneuten Schienbeinbruch das endgültige Aus als Profi. Mit seinem linken Bein hatte Lehmann seit seiner Rückkehr in den Amateurfussball keine Probleme mehr. Er sagt:

«Ich musste mein Spiel anpassen, kann nicht mehr in jeder Situation voll durchziehen. Es geht um die Gesundheit.»

Einzig in seiner Zeit bei Eschen/Mauren setzte ihn ein Wadenbeinbruch im rechten Bein für fünf Monate ausser Gefecht. In der laufenden Saison absolvierte Lehmann beim abstiegsbedrohten FC Gossau in der 1. Liga 18 der möglichen 24 Partien und erzielte vier Tore.