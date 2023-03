Murat Yakin adelt Marco Odermatt: "So knackst du den Rekord!"

Rekord Fussball Nationaltrainer Yakin adelt Marco Odermatt: «Was er leistet, ist gewaltig!» Knackt Marco Odermatt den Allzeitrekord von Hermann Maier? Auch Fussball-Nationaltrainer Murat Yakin verfolgt Odermatts Weg genau. Yakin erzählt, was ihn am Schweizer Skistar beeindruckt. Und warum ihm ein Besuch in Kitzbühel so sehr in Erinnerung blieb. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 17.03.2023, 10.45 Uhr

Es sind nur wenige Minuten vergangen, seit Fussball-Nationaltrainer Murat Yakin sein erstes Aufgebot des Jahres 2023 präsentiert hat, als Marco Odermatt beim Weltcupfinal in Andorra den Super-G gewinnt. Angesprochen auf den Schweizer Ski-Überflieger und seinen möglichen Allzeitrekord sagt Yakin: «Was er leistet, ist einfach gewaltig! Ich würde ihm den Rekord von Herzen gönnen!»

Yakin und Ski fahren? «Aber klar doch! Ich schaue gerne Rennen am TV. Und die Erinnerungen an meine Jugend auf den Ski sind auch noch präsent.» In Erinnerung geblieben ist Yakin auch eine eindrückliche Begegnung aus dem Jahr 2006. Er verfolgte die Abfahrt von Kitzbühel live vor Ort. Hatte die Gelegenheit, das Starthaus zu besichtigen. «Die Eindrücke allein von den TV-Kameras täuschen gewaltig. Live vor Ort ist das eine andere Welt. Als ich sah, wie steil das alles ist, und dass sich da jetzt einer um den anderen den Hang hinunterstürzt, dachte ich: <Das ist doch Wahnsinn!>»

Marco Büchel wurde an diesem Nachmittag Zweiter in der Abfahrt. «Auch er machte mir im Gespräch nochmals klar, wie schmal der Grat sein kann zwischen Podest und Spitalbett. <Eine einzige kleine Unkonzentriertheit – und du bist weg!>, erzählte er mir. Umso beeindruckender ist es, wie Odermatt und Co. stets das maximale Risiko nehmen.»

Odermatt wie einst Federer bei der Schweizer Nati?

Wenn Yakin über Odermatt spricht, dann gerät er durchaus einmal ins Schwärmen. «Die Überzeugung, die er ausstrahlt, ist überragend. Er ist komplett, mischt die nötige Ernsthaftigkeit mit einer Portion Spass und ist eine Frohnatur. Wie er über einen ganzen Winter immer wieder auf Punkt X die beste Leistung abruft, das ist beeindruckend.»

Im Mai 2022 besuchte Roger Federer das Schweizer Nati-Camp. Wer weiss, vielleicht lädt Murat Yakin dereinst einmal Marco Odermatt ein. Warum nicht eine Motivationsrede vor der EM 2024? Zunächst aber gilt Odermatts Fokus dem Rekord von Hermann Maier. Ein dritter Rang im abschliessenden Riesenslalom morgen Samstag reicht.