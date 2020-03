Rekurs eingelegt: Der HC Kriens-Luzern zieht vor das Verbandssportgericht – und fordert Wiederholungsspiel gegen Kadetten Der HC Kriens-Luzern hatte gegen die Kadetten Schaffhausen aufgrund eines nachträglich anerkannten Treffers mit 24:25 verloren. Nun gehen die Verantwortlichen rechtlich gegen den Entscheid vor. 07.03.2020, 13.00 Uhr

Das Spiel zwischen dem HC Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen war hart umkämpft – nun geht die Auseinandersetzung vor Gericht weiter. Bild: Patrick Hürlimann, Kriens,

21. Februar 2020

(stp) Der HCK-CEO hatte es am vergangenen Dienstag angekündigt: «Wir können den Entscheid der Kommission nicht nachvollziehen», sagte Nick Christen zur Rechtsprechung der Disziplinarkommission Leistungssport (DKL). Diese hatte nämlich in erster Instanz entschieden, das Spiel zwischen dem HC Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen mit 25:24 für die Schaffhauser zu werten, da ein von den Schiedsrichtern anerkannter Treffer in der 36. Minute beim Stande von 15:13 für Schaffhausen nicht gezählt wurde.