Skimarathon: So entstand Giovanolis geraspelter Schneeteppich

Reportage Aus Eis mach Weiss: Wie Toni Giovanoli für den Skimarathon einen Schneeteppich auf die Engadiner Seen zauberte Tagelang hat der Silvaplaner Landwirt Toni Giovanoli mit schwerem Gerät das Eis auf Oberengadiner Seen aufgeraut, um trotz fehlendem Schnee eine Loipe für den Skimarathon zu präparieren. Dann kam doch noch der Neuschnee. Wir haben den 50-Jährigen bei seiner speziellen – und trotz allem nicht ganz vergeblichen – Aufgabe begleitet. Ralf Streule, Silvaplana Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Der Eismeister und sein metallenes Ungetüm: Toni Giovanoli hat mit der Maschine zuletzt viele Stunden auf Silvaplaner- und Champfèrersee verbracht. Bilder: Andy Mettler/Swiss-Image

Das Metallungeheuer steht auf dem Lej da Champfèr, als wären gerade eben Ausserirdische damit gelandet. Der Mann, der aus der Führerkabine aussteigt und den Boden prüft, könnte aber einheimischer nicht sein: Toni Giovanoli, Landwirt in Silvaplana, das Jahr über mit Mutter­kühen und Pferden beschäftigt, vor dem Engadiner aber vor ­allem mit dem Loipenfahrzeug. Das Gefährt mutet so futuristisch an, weil es Schwimmer trägt: luftgefüllte Metallkörper, die das knapp acht Tonnen schwere Raupenfahrzeug über Wasser halten, sollte das Eis einmal nachgeben.

Doch der Champfèrersee wird hier an dieser Stelle nicht nachgeben. 40 Zentimeter wurden gemessen, «24 Zentimeter reichen für die acht Tonnen», sagt Giovanoli. Keiner kennt die Zahlen besser auswendig als er. Vier unterschiedlich schwere Loipenfahrzeuge stehen in seinem Fahrzeugpark im Hof nebenan, für jedes gilt eine andere Mindesteisdicke.

Verrückte Tage und Wochen vor dem Skimarathon

Lange hatte man in diesem Winter auf zugefrorene Seen warten müssen im Oberengadin. Und als es Mitte Februar endlich so weit war, ging das Zittern bei den Organisatoren des Skimarathons dennoch weiter, weil kaum Schnee das Eis bedeckte. Seit Mitte Januar gab es keinen nennenswerten Niederschlag. Und nun, ausgerechnet vor dem Lauf, werden die Karten noch einmal neu gemischt. Ein paar Zentimeter Schnee sind gefallen am Freitag, am Samstag könnte noch mehr dazukommen. An sich ist das eine gute Nachricht. Die Arbeit von Giovanoli könnte das aber noch einmal komplizierter machen. «Mir nehmed’s, wie’s kunnt», sagt Giovanoli. Egal, welche Wetterszenarien vom Zürcher Meteodach zu hören sind, der 50-Jährige macht ganz einfach, was in seiner Macht steht. Diese Woche bedeutete das vor allem: Schnee auf den See zu raspeln.

Die Fräse am Heck des Loipenfahrzeugs raspelt Eis zu Schnee. Bild: Andy Mettler

«Crushed Ice» wie aus dem Cocktailglas

Das schwere Raupenfahrzeug ist mit einer Fräse ausgestattet, die aus dem blanken Eis einen dünnen Schneeteppich herstellt. Als Giovanoli am Mittwoch damit unterwegs ist, bleiben Langläuferinnen und Langläufer stehen, fotografieren und filmen das eindrückliche «Vorher-Nachher»-Bild. Giovanoli lässt den hergestellten Schnee prüfend durch die Finger rieseln. Und relativiert auch gleich: Richtiger Schnee sei das ja nicht.

Geraspeltes Eis, fast wie Schnee.

Wie «Crushed Ice» aus dem Caipirinha-Drink sieht das Ganze aus. «Der Wind bläst vieles weg», sagt er zudem. Und einem kräftigen Skatingschritt halte der Teppich vorerst nicht stand. Aber in der Nacht setze und festige er sich – und so bleibt tatsächlich so etwas wie eine Skatingloipe liegen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Marathon-Organisatoren auf diese Technik zurückgreifen. 2008 bereits ­kamen Fräsen zum Einsatz, als ebenfalls zu wenig Schnee lag.

Kein Dauerregen: Aufatmen im Marathon-OK

Etliche Stunden hat Giovanoli mit der Aufrau-Arbeit verbracht, die gesamte Loipenlänge auf Silvaplaner- und Champfèrersees gehören dazu, mehr als zwei Kilometer à mindestens vier Fahrzeugbreiten. Hat der Neuschnee vom Freitag seine Arbeit obsolet gemacht? Giovanoli schüttelt den Kopf. Das aufgeraute und wieder angefrorene Schnee-Eis bilde mit dem Neuschnee zusammen ein gutes Gemisch, das nun weiter verarbeitet werden könne. «Und sollte es am Samstag wieder wegschmelzen, kommt die Fräse am Abend halt wieder zum Einsatz.» Nachteinsätze vor dem Engadiner sind für ihn keine Seltenheit.

Das Loipenfahrzeug zieht seine Bahnen auf dem Champfèrersee.

Nur meterhoher Schnee oder viel Regen könnte einen Start noch verunmöglichen, so wie 1991, als der verregnete Samstag die Loipe dahinschmelzen liess. Danach sieht es aber nicht mehr aus. Und so atmen sie langsam auf im OK-Team. So wie Streckenchef Reto Matossi und Rennchef Adriano Iseppi, die am Freitagmittag die ersten 20 km des Rennens gemeinsam laufen, um Problemstellen zu erkunden. «Es sieht sehr gut aus», sagt Matossi. Und vielleicht könnten nun sogar mehrere klassische Loipen auf den Seen gespurt werden. Klassischläufer hatte man informiert, dass wohl kaum zufriedenstellende Klassischspuren präpariert werden könnten auf den ersten zehn ­Kilometern. Ihnen wurde angeboten, ihren Startplatz auf kommendes Jahr zu verlegen.

Bleiben wird, trotz Neuschnee, die angepasste Streckenführung über den St.Moritzersee und die «Meierei» hinauf zum Stazerwald. Die Alternativroute muss herhalten, weil im geschützten Moorgebiet in Teilen des Stazerwalds aufgrund des wenigen Schnees keine Loipenpräparation möglich war. Der Nachtlauf vom Donnerstagabend von Sils nach Pontresina habe gezeigt, dass die neue Strecke keinerlei Probleme mit sich bringe, sagt Matossi – «trotz Engpass bei der Meierei». Nur: Der Umweg macht aus dem ­Marathon ein 43-km-Rennen.

80 Prozent der Strecke bestehen aus Kunstschnee

Die Zahlen für die Loipenpräparation sind beeindruckend: 120 Personen sind beteiligt, zehn aus jeder der zwölf beteiligten Gemeinden, rund 15 Loipenfahrzeuge und etliche Lastwagen werden eingesetzt. Über das Ganze gerechnet sei die Präparation in diesem Jahr zeitlich aber nicht aufwendiger gewesen als in anderen Jahren, sagt ­Matossi. Präpariert würden die Loipen ohnehin täglich.

Dieses Bild zeigt, wie viele Loipenfahrzeuge am Mittwoch bei der Arbeit waren - in Echtzeit abrufbar auf skisporet.no

Nur die Schneebeschaffung sei in diesem Winter ein Lupf gewesen. Viele Schneedepots wurden ­angelegt, etwa 80 Prozent der ­gesamten Strecke bestehen in diesem Jahr aus Kunstschnee. Diesen grossen Aufwand nimmt man auf sich, gerade auch nach den Corona-Ausfällen 2020 und 2021. Schliesslich ist der Lauf ein Wirtschaftsfaktor im Tal –15 Millionen Franken soll die Wertschöpfung im gesamten Ober­engadin betragen, alleine die Startgelder spülen rund 1,5 Millionen in die Kasse.

Toni Giovanoli erwähnt noch eine weitere Entschädigung für den Aufwand: nämlich die Freude der vielen Teilnehmer. Am Sonntag wird er mit seinem Schneetöff unterwegs sein, den Rennfotografen über die Seen tragen und mitten im Spitzenfeld mitfiebern. «Wir müssen wohl richtig Gas geben», sagt er. Denn ein Lauf auf gepresstem Eisschnee, wie zu erwarten ist, dürfte schnell werden, sofern der Wind mitspielt. Giovanoli wird wohl mit über 30 km/h an jenen Stellen vorbeirauschen, die er in den Tagen zuvor so lange bearbeitet hat.