Eishockey So klappt es für Ambri-Piotta mit den Playoffs: Richtig rechnen im Büro, rennen auf dem Eis Ambris Sportchef Paolo Duca hat den schwierigsten Job der Liga und trotzdem ein griffiges Playoff-Rezept. Klaus Zaugg 29.10.2022, 05.00 Uhr

Ambrs Michael Spacek (rechts) macht einen Skorerpunkt pro Spiel. Bild: Jürgen Staiger

Für Ambri gilt wie kein anderes Team der Liga: Rennen auf dem Eis und richtig Rechnen im Büro. Der Bund hat dieses Motto verordnet. Es gelten die gestrengen Gesetze auf eidgenössischer Ebene und nicht die dehnbaren Hockey-Reglemente. Ausgerechnet in Zeiten der «Ausländerschwemme», der ersten Saison mit sechs statt nur vier Ausländern. Paolo Duca ist unter diesen Umständen der Sportchef des Jahres. Er hat die Mittel, um eine solide Basis zu finanzieren. Aber die Grundelemente – Taktik, Disziplin, Energie, Leidenschaft, Wille – reichen noch nicht für die Playoffs. Erst gute Ausländer machen aus Ambri ein Team der oberen Tabellenhälfte.

Was sich mit einfachen Zahlen belegen lässt: 2018/19 war die bisher beste Saison mit Paolo Duca und Luca Cereda. Die Ausländer steuerten damals 2,6 Punkte pro Partie bei, Dominik Kubalik war Liga-Topskorer und Ambri stürmte auf den 5. Rang. Nun gehört die Mannschaft erstmals seit diesen ruhmreichen Zeiten von allem Anfang an zu den Playoff-Anwärtern. Die Ausländer produzieren diese Saison mehr als 2,8 Punkte pro Spiel. Der klar höchste Wert seit der «Ära Kubalik».

Löhne über 148200 Franken müssen sinken

Wir können zwar einwenden, dass der wundersame Endspurt im letzten Frühjahr mit sechs Siegen in Serie nicht von den Ausländern orchestriert worden ist. Sie erzielten in dieser Phase nur eines von 20 Toren. Aber für das Finale der Qualifikation hatte Paolo Duca den finnischen Torhüter Janne Juvonen verpflichtet. Wie wir es auch drehen und wenden: Das ausländische Personal ist entscheidend. Sage mir wie gut die Ausländer sind und ich sage dir, wie es um Ambris Playoff-Chancen steht. Was die Arbeit des Sportchefs erschwert: Ambri hat als einziges Team der höchsten Liga die vollumfängliche Corona-Hilfe des Bundes bezogen. Alle anderen Klubs haben aus einem guten Grund nur die Hälfte beantragt: Wer die ganze Hilfe bezogen hat, muss sich nämlich nicht nur für fünf Jahre zur Einfrierung der Gesamtlohnsumme (Basis Saison 2019/20) verpflichten. Also eine Lohnobergrenze einhalten.

Hinzu kommt die Auflage, die Spitzenlöhne zu kürzen. Konkret: Es geht um die Saläre, die höher sind als 148200 Franken brutto. Diese Löhne sind für fünf Jahre um durchschnittlich 20 Prozent zu reduzieren. Also nicht jeder einzelne um 20 Prozent. Sondern die Gesamtsumme der Saläre über 148200 Franken muss um 20 Prozent kleiner werden.

Spacek gilt als «Rolex» vom Transferwühltisch

Der Verzicht auf einen teuren Star nützt also nichts. Weil der Durchschnittslohn kaum sinkt, wenn einer der Spitzenverdiener geht. Kompliziert? Ja, schon ein wenig. Darüber mag Paolo Duca, seit 2017 im Amt, nicht klagen und sagt lediglich:

«Die Regelung vereinfacht meine Arbeit nicht.»

Wo er recht hat, da hat er recht.

Trotzdem ist es dem Direttore Sportivo bereits gelungen, die Verträge von helvetischen Schlüsselspielern wie André Heim und Dario Bürgler zu verlängern. Und trotz der einzuhaltenden Budget-Obergrenze hat Paolo Duca die Ausländerpositionen mit Torhüter Janne Juvonen, den Verteidigern Jesse Virtanen und Tom Heed sowie den Stürmern Michael Spacek, Filip Chlapik, Nick Shore und Brandon McMillan so gut besetzt wie seit 2018/19 nicht mehr.

Michael Spacek erweist sich inzwischen als Rolex vom Transferwühltisch. Ambri hat sogar von allem Anfang an sieben Ausländer in Lohn und Brot, um stets sechs einsetzen zu können. Der Ausfall eines Ausländers kann bei Teams wie Ambri Siege, Punkte und letztlich die Playoffs kosten. Nur wenn im Büro richtig gerechnet und auf dem Eis gerannt und gerockt wird, ist Ambri ein Playoff-Kandidat.

