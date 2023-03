Ski alpin Krönung einer Traumsaison: Marco Odermatt schafft Historisches und knackt den magischen Punkterekord von Hermann Maier Marco Odermatt gewinnt auch den letzten Riesenslalom der Saison. Der 25-jährige Nidwaldner schnappt sich damit den Allzeitrekord von Hermann Maier und übertrifft die magische Marke von 2000 Punkten. Gabriel Vilares Aktualisiert 18.03.2023, 13.15 Uhr

2042 Punkte holt Marco Odermatt in dieser Saison: So viele wie noch keiner vor ihm. Das muss bejubelt werden. Keystone

Marco Odermatt krönt eine Saison der Superlative. Bei seinem letzten Weltcup-Einsatz dieser Saison tut er das, was er über den ganzen Winter schon so oft getan hat: Der 25-jährige Nidwaldner überragt die Konkurrenz, bringt einmal mehr alle zum Staunen.

Er schnappt sich den Sieg beim Riesenslalom von Soldeu in überragender Art und Weise. Es ist eine weitere Machtdemonstration. Mit dem 13. Weltcup-Erfolg dieses Winters knackt der Olympiasieger auch den magischen Allzeitrekord von Hermann Maier und schafft Historisches. Marco Odermatt beendet die Saison mit sagenhaften 2042 Punkten.

«Ich hatte in diesen Tagen immer festgehalten, dass mir die Marke von 2000 Punkten nicht wichtig sei. Dennoch habe ich festgestellt, dass ich von Tag zu Tag immer nervöser wurde. Im Hinterkopf schien es wohl präsent. Womöglich wollte es mein Kopf oder Körper unbedingt. So bin ich auch gefahren, habe viel riskiert und Vollgas gegeben. Der Vorsprung von zwei Sekunden ist unfassbar», so ein emotionaler Odermatt gegenüber SRF.

Odermatt: «Habe versucht, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren»

Zum Ende der Saison fuhr Marco Odermatt seine Konkurrenz in Grund und Boden. In Andorra betrug der Vorsprung surreal anmutende 2,11 Sekunden auf den Norweger Henrik Kristoffersen. Auf dem dritten Rang landete der Österreicher Marco Schwarz (+2,29 Sekunden).

Bereits vor dem letzten Riesenslalom der Saison hatte der 25-Jährige die kleine Kristallkugel auf sicher. Auch in Sachen Gesamtweltcup stand der Nidwaldner schon seit geraumer Zeit als grosser Triumphator fest. Somit lag der Fokus auf dem Erreichen des Meilensteins. «Mir war bewusst, dass, wenn ich meine Leistungen abliefern würde, die Bestmarke automatisch fallen würde. Ich habe versucht, das Ganze etwas herunterzuspielen, damit ich mich auf das Wesentliche, das Skifahren, konzentrieren konnte.»

+++ Update folgt +++