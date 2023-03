Notmassnahmen Exklusiv: CS und Bundesbehörden reden über Rettungsszenarien ++ Zerschlagung der Bank ist denkbar ++ Verhandlungen mit UBS

Über das Wochenende finden in der CS, aber auch bei Nationalbank, Finma und Bundesrat Krisensitzungen statt. Jetzt wird über ein Szenario gesprochen, in dem auch Raiffeisen und ZKB eine Rolle spielen. Entscheidend dürfte aber sein, was der Verwaltungsrat der UBS macht. Übernimmt er Teile der CS?