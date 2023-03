Riesenslalom Soldeu: Knackt Odermatt den Punkterekord?

Riesenslalom in Soldeu Marco Odermatt fährt in einer eigenen Liga – der Punkterekord ist zum Greifen nah Marco Odermatt führt nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms von Soldeu deutlich. Damit ist der 25-jährige Nidwaldner in Sachen Punkterekord auf Kurs. 18.03.2023, 09.44 Uhr

Ist im 1. Lauf des Riesenslaloms von Soldeu in einer eigenen Liga unterwegs: Marco Odermatt. Guillaume Horcajuelo / EPA

Vor dem letzten Riesenslalom der Saison sind die Entscheidungen in dieser Disziplin bereits gefallen. Marco Odermatt hat die kleine Kristallkugel bereits auf sicher. Auch in Sachen Gesamt-Weltcup steht der 25-jährige Nidwaldner bereits seit geraumer Zeit als grosser Triumphator fest. Doch der zweifache Weltmeister greift noch nach einer historischen Marke. Sollte er das Rennen in den Top 3 beenden, würde er den Allzeitrekord von Gesamtpunkten in einem Winter von Hermann Maier brechen. Dieser liegt bei 2000 Punkten. Nach dem 1. Lauf ist Odermatt auf Kurs – und wie!

Mit Startnummer 4 nahm Odermatt das Rennen in Angriff. Im oberen Streckenteil zeigte der Schweizer eine solide Leistung, lag jedoch noch leicht zurück. Ab dem Mittelteil nahm der Olympiasieger mehr Risiko in Kauf, zeigte Schwünge am Limit und fuhr der Konkurrenz in den Schlussmetern gnadenlos davon. Im Ziel betrug der Vorsprung über eine Sekunde. Was für eine Machtdemonstration.

Odermatt vom Vorsprung überrascht

«Ich hatte zu Beginn noch ein wenig Mühe, doch danach lief es wie am Schnürchen. Doch der deutliche Vorsprung hat mich dann doch ein wenig überrascht. Im 2. Lauf will ich nochmals alles geben», so Odermatt gegenüber SRF.

Der Franzose Alexis Pinturault kam dem Nidwaldner mit einem Rückstand von 1.09 Sekunden am nächsten. Auf dem dritten Zwischenrang liegt der Norweger Alexander Steen Olsen (+1.12 Sekunden). Als zweitbester Schweizer darf Loïc Meillard mit einem Podestplatz liebäugeln. Der 26-jährige Neuenburger belegt den fünften Rang und büsst 49 Hundertstel auf das Podium ein.

Mit Gino Caviezel (9.) und Thomas Tumler (16.) haben noch weitere Swiss-Ski-Athleten die Chance, um ihr Punktekonto aufzubessern. Der Entscheidungslauf steigt um 12.00 Uhr. (gav)