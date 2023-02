Das Universum von Skistar Marco Odermatt

Riesenslalom-Weltmeister Der Servicemann, die Freundin und der WG-Kollege: Das ist die Welt von Marco Odermatt Marco Odermatt eilt von Erfolg zu Erfolg. Nach dem WM-Titel in der Abfahrt wird er auch Weltmeister im Riesenslalom. Wer sind die Menschen im Umfeld des Skistars? Eine Übersicht. Martin Probst und Claudio Zanini Jetzt kommentieren 17.02.2023, 19.00 Uhr

Es ist geschafft: Marco Odermatt wird im WM-Riesenslalom seiner Favoritenrolle gerecht. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Chris Lödler, Servicemann

Der Österreicher Chris Lödler. Bild: Urs Flüeler/Keystone

So schnell bringt Chris Lödler nichts aus der Ruhe. Kein Wunder, verbringt der Österreicher doch viele Stunden in mobilen Containern, Garagen oder Hotelkellern, einfach da, wo er einen Platz findet, um die Ski von Odermatt perfekt zu präparieren.

Seit zwölf Jahren arbeitet Lödler für Stöckli, zuvor war der 47-Jährige Trainer, unter anderen von Marc Berthod und Daniel Albrecht. Mit Odermatt arbeitet er seit 2018 zusammen. Stöckli entschied damals, dass ein fünffacher Juniorenweltmeister einen persönlichen Servicemann verdiene. Es war ein Investment, das sich ausgezahlt hat. Lödler sagt: «Ich möchte, dass Marco spürt, dass alles bereit ist. Das gibt ihm die nötige Ruhe.»

Stella Parpan, Freundin

Freundin Stella Parpan. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Einst besuchten sie gemeinsam den Kindergarten, doch gefunkt hat es zwischen Stella Parpan und Odermatt erst viele Jahre später. Weil ihre Familie ins Nachbardorf zog, verloren sie sich aus den Augen und fanden erst durch gemeinsame Freunde zusammen.

Parpan, die an der Universität Basel Medizin studiert, fährt selbst lieber Snowboard. In der «Schweizer Illustrierten» sagte sie einst, angesprochen darauf, dass sie sehr gerne malt: «Es ist immerhin etwas, das ich besser kann als Marco.» Odermatt erzählte dem «Blick», was ihm zuerst an ihr aufgefallen sei: «Zugegeben, zuerst schaue ich aufs Aussehen. Wenn einem eine Frau optisch nicht gefällt, kommt es zu keinem Date.»

Helmut Krug, Trainer

Trainer Helmut Krug. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Hat jemand Erfolg, wird gerne nach Zusammenhängen gesucht. Auch in Österreich. Und so konfrontierte «Servus TV» Odermatt mit der These, dass hinter seinem Erfolg fast nur Österreicher stehen. Trainer Helmut Krug ist Tiroler. Servicemann Lödler stammt aus Vorarlberg. Und Manager Schiendorfer hat ebenfalls Wurzeln im Nachbarland.

Odermatt reagierte gewohnt souverän und sagte: «Mein Konditionstrainer Kurt Kothbauer ist übrigens auch noch Österreicher. Ja, praktisch mein ganzes Team besteht aus Österreichern – und das passt ganz gut so.» Krug arbeitet seit 2014 für Swiss-Ski und war schon Odermatts Trainer, als dieser 2018 Juniorenweltmeister wurde. Heute leitet er die Riesenslalomgruppe.

Walter und Priska Odermatt, Eltern

Marco Odermatt mit seinen Eltern. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Vor einigen Tagen war auf SRF die Dokumentation «Marco Odermatt: Vom Lausbuben zum Superstar» zu sehen. Darin zu Wort kamen auch seine Eltern Priska und Walter. Wer seinem Vater zuhörte, spürte, wie sehr dieser für den Skisport lebt. Walter Odermatt förderte die Skikarrieren seiner Kinder – auch Tochter Alina schaffte es bis in den Europacup – akribisch und mit viel Leidenschaft.

Nur das Loslassen fällt ihm schwer: «Die frühere Rolle war zwar viel strenger, körperlich und zeitlich, aber ich hatte sie lieber.» Dem «Blick» erzählte Marco Odermatt: «Von meiner Mama habe ich ganz viel Anstand gelernt. Von meinem Daddy habe ich vor allem die Zielstrebigkeit mitbekommen. Wenn man etwas macht, dann nie halbbatzig.»

Gabriel Gwerder, Fitnesstrainer

Gabriel Gwerder, Fitnesstrainer und WG-Kollege. Bild: Florian Pfister/NZ

Gabriel Gwerder, 25, galt einst als hoffnungsvolles Ski-Talent. Doch 2015 beendete ein offener Schien- und Wadenbeinbruch die Karriere des Schwyzers. Gwerder hat schnell eine neue Leidenschaft gefunden. Er wurde vom Athleten zum Fitnesscoach. Seit 2020 betreibt er in Oberdorf bei Stans seinen eigenen Fitnessraum. Sein Konzept: Athleten aus Nidwalden sollen in Ruhe trainieren können.

Odermatt ist sein berühmtester Klient, andere Skirennfahrer wie Semyel Bissig und Reto Schmidiger trainieren ebenfalls dort. Odermatt und Gwerder verbindet seit 2006, als sie als Neunjährige gemeinsam am Migros Grand Prix im Einsatz standen, eine Freundschaft. Nach wie vor wohnen sie zusammen in einer WG.

Michael Schiendorfer, Manager

Michael Schiendorfer, Manager Bild: AZ

Ihr Aufstieg verlief im Gleichschritt. Odermatt wurde zum besten Skirennfahrer, Michael Schiendorfer zum gefragtesten Sportmanager des Landes. Seit 2015 ist der 55-jährige Ostschweizer an der Seite des Nidwaldners. Schiendorfer kam aus der Unternehmenskommunikation. Er arbeitete für Novartis, ABB und Hilti. Heute betreut er mit seiner Agentur namens Abrogans unter anderem auch Schwingerkönig Joel Wicki oder Leichtathlet Simon Ehammer.

Mit seiner unaufgeregten Art erledigt Schiendorfer Medien- und Sponsoringanfragen. Ein Coup gelang ihm, als er vor knapp zwei Jahren Red Bull als Kopfsponsor an Land zog. 52-mal schrieb er mit dem Getränkekonzern hin und her, bis der Deal perfekt war.