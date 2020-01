Kommentar Roger Federers nächster Krimi-Sieg: Dankbar sein, statt Träumereien zu verfallen Roger Federer wehrt bei den Australian Open sieben Matchbälle ab und steht in den Halbfinals. Statt nun vom Turniersieg zu träumen, sollte man dankbar sein für die Emotionen, die Federer uns damit schenkt. Auch wenn er uns damit altern lässt. Der Kommentar. Simon Häring, Melbourne 28.01.2020, 10.10 Uhr

Simon Häring Bild: Sandra Ardizzone

Auch mit seinen 38 Jahren versetzt Roger Federer die Tenniswelt noch in Staunen. Sieben Matchbälle wehrt er in den Viertelfinals der Australian Open ab und lässt seine Anhänger vom 21. Grand-Slam-Titel träumen. Sie fürchten seit Jahren, dass Rafael Nadal und Novak Djokovic die wichtigste Rekordmarke in diesem Sport dereinst übertreffen werden. Weshalb?

Roger Federer selber glaubt, dass es passieren wird. «Weil sie einfach zu gut sind.» Doch die Emotionen und Momente, die er durch das Tennis habe erleben dürfen, könne ihm keiner nehmen. Wie jenen, als Federer 2009 in Wimbledon mit seinem 15. Grand-Slam-Titel die Marke von Pete Sampras übertraf. «Ich sah so sehr zu Pete auf, dass ich mich unwohl fühlte, seine Rekorde zu brechen», sagte er. «Als ich es schaffte, war das ein grosser Moment für unseren Sport. Und diese Momente sind es, an die man sich erinnern wird.» Wenn er einmal überflügelt werde, sei das in Ordnung, denn darum gehe es im Sport. «Aber ich hatte meinen Moment und ich sagte schon immer: Was nach der 15 kommt, ist ohnehin ein Bonus.»

Das ist nun über ein Jahrzehnt her. Novak Djokovic und Rafael Nadal dominierten die letzte Dekade, Federer stand öfter in ihrem Schatten. Als er im Sommer 2016 nach einer Operation am Meniskus im linken Knie und wegen Rückenschmerzen seine Saison abbrach, dachten viele, das sei das Ende seiner Karriere. Das Gegenteil war der Fall. Federer gewann noch einmal drei Grand-Slam-Turniere. «Ich hätte auch nur einen Grand-Slam-Titel genommen, es wurden drei.» Zwei Mal in Melbourne, dazu zum achten Mal in Wimbledon. Drei weitere Kapitel in der unglaublichen Geschichte eines Mannes, der die Tennisgeschichte fast täglich neu schreibt. Gegen John Millman zum Beispiel, als er seinen 100. Sieg in Melbourne feierte, 20 Jahre nach seinem ersten am 18. Januar 2000 gegen Michael Chang.

Siege wie jene gegen John Millman oder gegen Tennys Sandgren finden keinen Eingang in die Geschichtsbücher des Tennis. Sie sind nicht einmal eine Randnotiz. Doch Rekorde stehen in Büchern, die Staub ansetzen. Und Rekorde werden früher oder später gebrochen. Doch die Emotionen und die Bilder, die uns dieser 38-Jährige noch immer schenkt, bleiben haften. Heinz Günthardt sagt, wenn man für die Geschichte spiele, sei es nicht relevant, wie eine Karriere zu Ende gehe. Keiner erinnere sich daran, wann und wie die Karrieren eines Pete Sampras, eines John McEnroe oder einer Steffi Graf geendet hätten. Vielleicht hat Roger Federer im Halbfinal keine Chance. Vielleicht gewinnt er keinen 21. Grand-Slam-Titel. Vielleicht überholen ihn Rafael Nadal und Novak Djokovic, noch bevor er zurücktritt. Aber vielleicht sollten wir einfach dankbar sein für die Emotionen, die Roger Federer auch bei so vielen Menschen in der Schweiz auslöst, statt sich an Rekorde zu klammern, die irgendwann gebrochen werden.