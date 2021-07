LEICHTATHLETIK Luzernerin Géraldine Ruckstuhl bangt um die Teilnahme an den Olympischen Spielen Sie ist die beste Siebenkämpferin der Schweiz: Géraldine Ruckstuhl aus Altbüron. Die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen ist aber noch nicht gesichert. Turi Bucher 02.07.2021, 18.15 Uhr

Géraldine Ruckstuhl an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal am letzten Wochenende: Dort musste sie wegen Schmerzen im Fuss aufgeben. Bild: Andy Müller/Freshfocus (26. Juni 2021)

Eine reelle Chance, sich via erforderliche Punktelimite für den Siebenkampf an den Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, hatte Géraldine Ruckstuhl in diesem Jahr nie. 6420 Punkte wurden verlangt, bei 6391 steht Ruckstuhls Schweizer Rekord. Um diesen Schweizer Rekord zu überbieten, dazu ist die Luzernerin 2021 schlicht nicht in der Lage gewesen. Einerseits wegen den Corona-Einschränkungen, welche nicht viele Meetings zuliessen; andererseits beklagt die Altbüronerin Probleme mit dem linken (Sprung-)Fuss.