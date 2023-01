Leichtathletik Luzerner Mehrkämpferin Ruckstuhl bricht Wettkampf ab Für die Luzerner Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl (24) hätte am vergangenen Wochenende das Mehrkampf-Meeting im französischen Aubière zu einer ersten Standortbestimmung für ihr Leichtathletik-Jahr 2023 werden sollen. Wurde es auch: im positiven wie im negativen. Turi Bucher 30.01.2023, 14.59 Uhr

Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl: mental noch nicht stabil. Bild: PD

«Ich bin einigermassen zufrieden», sagt die Altbüronerin Ruckstuhl, die den Fünfkampf in Aubière allerdings nach der 4. Disziplin abbrechen musste. «Mit dem Hürdenlauf und der Zeit von 8,73 bin ich sehr zufrieden. Im Hochsprung mit 1,64 muss ich mich in den nächsten Wettkämpfen noch verbessern.» Im Kugelstossen erreichte Ruckstuhl eine Weite von 14,18. Doch im Weitsprung (5,58) wollte es nicht klappen. «Ich habe nicht das getan, was der Trainer gesagt hat, sondern komplett das Falsche. Ich war sehr enttäuscht und die Emotionen haben mich derart überwältigt, dass ich nicht mehr in der Lage war, das 800-m-Rennen zu bestreiten.»

Ruckstuhls Erkenntnis: «Ich muss jetzt an meiner mentalen Stärke oder eben Schwäche arbeiten. Ich habe mir vor dem Wettkampf einen enormen Druck auferlegt. Dieser Druck hat mich daran gehindert, generell gute Leistungen zu erbringen. Es gilt jetzt, die alte Lockerheit zurückzugewinnen.» Ruckstuhl spricht auch davon, Angst zu spüren. «Angst, nicht mehr dahin zu kommen, wo ich leistungsmässig einmal war. Diese Angst muss ich überwinden. Denn körperlich fühle ich mich gut.»

Am nächsten Wochenende startet Ruckstuhl an der Schweizer Fünfkampf-Hallenmeisterschaft in Magglingen.