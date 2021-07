LEICHTATHLETIK Die Tokio-Tür ist zu: Siebenkämpferin Ruckstuhl darf nicht an die Olympischen Spiele Grosse Enttäuschung für die Luzerner Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl: Die Selektionäre von Swiss Olympic haben entschieden, die Schweizer Rekordhalterin (6391 Punkte) nicht auf die Liste der an den Olympischen Spielen teilnehmenden Schweizer Athleten zu setzen. Turi Bucher 04.07.2021, 19.25 Uhr

Bitter enttäuscht: Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl aus Altbüron. Philipp Schmidli (Luzern, 3. Juli 2020)

Die Olympiahürde via Punktelimite (6420) zu nehmen, war für Ruckstuhl in diesem Jahr sowieso kein Thema. Ruckstuhl figurierte aber am Stichtag für die Weltrangliste auf dem 24. Rang, welcher ihr als allerletzte Siebenkämpferin die Tokio-Tür geöffnet hätte. Swiss Olympics entschied sich in Absprache mit Swiss Athletics aber, von einer Selektion abzusehen, weil Ruckstuhls Formstand ein Aufgebot nicht genügend gerechtfertigt hätte. Ruckstuhl, die zur Zeit immer noch Probleme mit dem linken Fuss beklagt, sagte nach dem Entscheid: «Dies ist ein trauriger Tag für mich. Ich bin bitter enttäuscht.»