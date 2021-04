Rudern Sein Bruder gewann 2016 die Goldmedaille: Jetzt lebt Joel Schürch den Olympiatraum Mit der EM in Varese beginnt für den Luzerner Joel Schürch am Wochenende die Olympiasaison. Vor fünf Jahren war sein älterer Bruder Simon in der gleichen Situation, am gleichen Ort. Und holte schliesslich Olympiagold. Claudio Zanini 08.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Kessler und Joel Schuerch, von rechts, im Doppelzweier der Herren bei den Ruder Schweizermeisterschaften vom Sonntag, 20. September 2020 auf dem Rotsee in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler). Urs Flueeler / KEYSTONE

Das Leben der Ruderer ist in Vierjahreszyklen eingeteilt. Während vier Jahren arbeiten sie für Olympia, das einsame Highlight. Sind die Sommerspiele vorbei, ist der Zyklus abgeschlossen. Schliesslich überlegen sie sich, ob sie eine nächste Runde anhängen wollen. Jeannine Gmelin, die beste Schweizer Ruderin, sagte einmal, Olympia beeinflusse alle ihre Handlungen im Alltag. Olympia sei nicht bloss ein Ziel, sondern «eine Lebenseinstellung».



Der Vierer ohne Steuermann (von links): Joel Schürch, Nicolas Kamber, Paul Jacquot und Markus Kessler. Kamber, der eine Rückenverletzung hatte, wurde von Andrin Gulich ersetzt. Jean-Michel Billy

Bei Joel Schürch, 26, dem Luzerner im Vierer ohne Steuermann, ist das nicht anders. Er sagt, er würde von den Spielen in Tokio träumen. In letzter Zeit werde er oft gefragt, ob er daran glaube, dass Olympia trotz Pandemie stattfinden könne. «Sicher glaube ich daran», antwortet Schürch jeweils. Er erklärt seinen Optimismus so:



«Ich kann doch nicht täglich 100 Prozent auf dem Wasser geben für einen Anlass, der womöglich nicht stattfindet. Für mich sind die Olympischen Spiele in Stein gemeisselt. Anders könnte ich mich gar nicht motivieren.»

Sich mit Corona anzustecken, könnte Schürch den Traum kosten. Das Beispiel von Barnabé Delarze, der sich im Dezember infizierte, habe gezeigt, wie zäh die Erholungsphase für einen Spitzenruderer verlaufen kann. Der Waadtländer Delarze benötigte fast drei Monate. Schürch sagt, es nerve durchaus, dass sich sein Umfeld wegen ihm einschränken müsse und die Kontakte ihm zuliebe minimiere. Seine Vorsicht ist immens. Sogar die eigene Freundin sieht er weniger als gewöhnlich.



Der Weg nach Tokio führt über Luzern Die Rudersaison startet am Wochenende mit der EM in Varese (9. bis 11. April). Danach stehen drei Weltcups auf dem Programm: in Zagreb (30. April bis 2. Mai), in Luzern (21. bis 23. Mai) und in Sabaudia (4. bis 6. Juni). Die Regatta am Rotsee in Luzern wird – Stand jetzt – ohne Zuschauer ausgetragen. Der Zielraum wird abgeriegelt sein. Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Spiele in Tokio (23. bis 31. Juli). Zum Abschluss soll in Schanghai eine WM stattfinden (17. bis 24. Oktober). Dort will der Schweizer Verband vor allem junge Athletinnen und Athleten einsetzen. (cza)

Der Verzicht für Olympia ist umfassend. Schürch trainiert enorm viel, meist im Ruderzentrum in Sarnen. Knapp vier Stunden am Tag, ausser am Montag, dann ist trainingsfrei. Er sagt, die Verschiebung der olympischen Spiele hätte die Motivation in der Mannschaft eher nochmals gesteigert. Sein Team besteht aus sechs Athleten, vier im Boot, zwei Ersatz. Das Kollektiv werde mit jedem Jahr reifer, besser eingespielt und letztlich auch schneller. «Wir haben dieses zusätzliche Jahr als Chance wahrgenommen. Und wir haben die Chance gepackt. Wir sind besser als im Vorjahr», sagt er.



Am Telefon gibt es nur ein Thema

Die EM in Varese ist am Wochenende der offizielle Startschuss in diese wichtige Saison. Die Situation von Joel Schürch kennt sein älterer Bruder Simon, 30, sehr genau. Fünf Jahre ist es her, als für ihn ebenfalls in Varese eine erfolgreiche Saison begann. Simon Schürch bestritt Mitte April 2016 mit seinen Teamkollegen des Leichtgewichtsvierers den Weltcup von Varese zum Saisonauftakt. Die Saison gipfelte schliesslich in Rio mit dem Gewinn der Goldmedaille.

Von links: Lucas Tramèr, Mario Gyr, Simon Schürch und Simon Niepmann feiern am 11. August 2011 im House of Switzerland den grossen Sieg. Laurent Gillieron/Keystone

Simon Schürch sagt: «Ich traue Joel einen ähnlichen Weg zu. Er hat die Umstellung vom Leichtgewicht zum Schwergewicht hinter sich, was nicht einfach ist. Die Truppe ist gut. Nun wird spannend zu sehen sein, wie die Teams aus dieser pandemiebedingten Pause herauskommen.»



Simon Schürch ist seit 2017 nicht mehr aktiv. Er arbeitet mittlerweile in Zürich, wo er in der Unternehmensberatung tätig ist. Mit dem Rudersport hat er im Moment nicht mehr viel zu tun. Wenn er mit dem jüngeren Bruder telefoniert, ist das Thema dennoch gesetzt. «Unser Austausch ist sehr ungezwungen. Aber wir reden natürlich viel übers Rudern. Joel und ich sind unterschiedliche Typen. Er denkt sehr viel nach, er möchte alles sehr detailliert planen. Zu meinen Aktivzeiten überlegte ich mir weniger», sagt Simon Schürch. Das habe sich allerdings mit dem Älterwerden geändert, schiebt er nach.



Das damalige Team von Simon Schürch und das jetzige Team von Joel Schürch lassen sich nicht wirklich vergleichen. Denn der Leichtgewichtsvierer wurde bei den Spielen 2012 in London Sechster und konnte bereits Erfahrungen sammeln. Zum Start der Olympiasaison von 2016 waren sie bereits Weltmeister, Europameister und Gesamtweltcup-Sieger. Sie waren der Favorit auf Olympiagold und verheimlichten die Ambitionen zum Saisonauftakt keineswegs. Joel Schürch und seine Kameraden sind da anders. Sie brauchen derzeit noch gute Tage, um in einen A-Final vorzustossen. Er sagt lediglich: «Unser Ziel ist immer der A-Final. Dort sind es nur noch sechs Boote. Dann ist alles möglich.»



Ein Bild aus früheren Zeiten: Simon Schürch (links) mit seinem Bruder Joel im Sommer 2015 im Vorfeld der Schweizer Meisterschaften.

Roger Grütter

Nebst Schürch sitzen die beiden Zürcher Andrin Gulich und Paul Jacquot sowie der Schaffhauser Markus Kessler im Boot. Der 22-jährige Gulich ist der Jüngste im Team. Er kam erst im letzten Oktober hinzu, nachdem er einen Studienaufenthalt an der Elite-Universität in Yale in den USA absolvierte. Der Neuzugang bringe Schwung in die Mannschaft, sagt Schürch. «Die Durchmischung ist super. Jeder kann derzeit vom anderen lernen.»



Es braucht gute Tage für den A-Final

Für den Vierer ohne ist die Qualifikation für Tokio schon seit 2019 fix. Die EM dürfte nur eine erste Standortbestimmung werden. Wegen der verkürzten letzten Saison fehlte die Wettkampfpraxis, kein Boot weiss derzeit, wie es im internationalen Vergleich tatsächlich dasteht. Bei der vergangenen EM in Poznan verpassten die Schweizer den A-Final. Das soll sich im besten Fall nicht wiederholen. Doch es geht bei der Reise in die Lombardei nicht nur um den Wettkampf, sondern auch ums Training. Nach der EM wird das gesamte Kader ein zweiwöchiges Trainingslager am gleichen Ort absolvieren.

Für eine Medaille kommen die Sommerspiele von Tokio womöglich noch etwas früh. In vier Jahren sieht es vielleicht anders aus, vorausgesetzt die Gruppe steigt in einen nächsten Zyklus ein.