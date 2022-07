Rudern Schmerzen bei Höchstleistung: So fühlt es sich im Ruderboot an Am Freitag beginnen die Ruderrennen der Lucerne Regatta. Die Zugerin Patricia Merz erzählt, wie sich ein 2000-Meter-Rennen anfühlt und wie sie mit den Schmerzen umgeht. Jule Seifert Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Schmerzen gehören zu unserem Leben. Ihre Existenz hat wie alles in der Biologie einen guten Grund: Sie teilen uns mit, dass da im Körper etwas nicht stimmt. Bei den körperlichen Schmerzen gibt es die oberflächlichen Schmerzen, die wir beim Schneiden des Fingers, aber auch einer entzündeten Knochenhaut oder Muskelschmerzen spüren. Die innerlichen Schmerzen treten zum Beispiel bei einer Nierenkolik auf.

Die Schmerzen selbst spüren wir dumpf, drückend oder stechend. Wir können unterscheiden, ob wir uns mit heissem Tee verbrennen, einen Stromschlag bekommen oder wir nach dem harten Training nicht mehr laufen können. Auf einer Skala von 1 bis 10 kann jeder und jede die Stärke der Schmerzen zwar beschreiben, aber nicht mit einem anderen Menschen vergleichen. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Schmerztoleranz.

Für Muskelwachstum braucht es einen Reiz

Sport treiben bedeutet, an seine eigene Schmerzgrenze zu gehen. «Um besser in einer Sportart zu werden, lässt sich ein Muskelkater nicht vermeiden», erklärt Sportmediziner Daniel Wegmann. Vor allem dann, wenn wir nach jahrelanger Abwesenheit wieder den Gym erobern oder zum Berglauf aufbrechen. Durch Training wird die ungewohnte Belastung zur Gewohnheit. Der Muskelkater nimmt ab, die Leistung nimmt zu, denn der Muskel hat inzwischen aufgerüstet.

Die Niederländer (hinten) und Italiener ringen bei der Zielankunft auf dem Rotsee nach Luft. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern 23. Mai 2021)

Der Übergang zwischen einem Muskelkater und einer Muskelverletzung ist fliessend, so Wegmann. Aus den leichten Verletzungen an den Muskelfasern entstehen kleine Entzündungsherde, die den Muskel anschwellen lassen. Dadurch ist der Muskel weniger gut mit Sauerstoff versorgt.

Die Gefahr dabei: Bei Erschöpfung kann es schneller zu Verletzungen kommen, so der Verbandsarzt des Schweizer Ruderverbands. Wenn es beim Sport streng wird und die Muskeln schmerzen, heisst das für einen Untrainierten, besser eine Pause einzulegen und später weiterzumachen.

Patricia Merz beim Training auf dem Rotsee. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Luzern, 6. Juli 2022

Trainierte Athletinnen und Athleten aber können länger an der Schmerzgrenze performen. Sie sind es gewohnt, in diesen Bereich zu gehen. Die Adrenalinausschüttung während einer Wettkampfsituation beflügelt sie zusätzlich. Wann die Schmerzen auftreten, sei bei jedem Rennen anders, sagt Ruderin Patricia Merz vom See-Club Zug. Während des 2000-Meter-Rennens seien die Schmerzen unterschiedlich intensiv. Nach rund einer Minute, ab 250 Metern, bemerkt die 29-Jährige zum ersten Mal ihre Beine.

Höchstleistung ist im Flow weniger schmerzhaft

Mit dem Übergang zu einem anderen Ruderschlag gewöhnt sie sich an diesen Schmerz. Bis zur Hälfte des Rennens, dann wird es immer härter. Auch die kleineren Muskeln machen sich bemerkbar, bei Wellengang schmerzen besonders ihre Arme. Ausserdem wird es ab 1000 Meter schwieriger zu atmen. «Dann wird die Luft knapp», sagt Merz.

Die nächsten Minuten fordern sie mental. Sie lenkt sich vom Schmerz ab. Dafür versucht sie, den Fokus auf etwas anderes zu richten. Sie denkt an ihre Technik oder spürt, wie das Boot läuft. Wenn es gut laufe, geniesse sie das: «Dann komme ich in den Flow.» Und was, wenn nicht? Dann bliebe einem nichts anderes übrig, als den Rennplan einzuhalten, so Merz.

Völlig erschöpft: Patricia Merz (hinten) mit Teamkollegin Frédérique Rol nach ihrem EM-Rennen auf den dritten Platz. Bild: Roger Grütter (Luzern,

02. Juni 2019)

Der langsam zunehmende Schmerz über die acht Minuten ist beim Endspurt am grössten, aber «der Schmerz hindert uns nicht, sondern dient uns als Information, dass wir am Leistungsmaximum sind», sagt Merz. Besonders wenn das Boot vorne liegt, gebe das einen zusätzlichen Motivationsschub. Athletinnen und Athleten können sich aber dann so auspowern, dass sie von den Nothelfern mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Merz sagt:

«Schmerzen sind ein wichtiges Alarmsignal des Körpers.»

Deswegen sei es wichtig, die Schmerzen zu differenzieren und sich dem Trainer mitzuteilen. Denn das Training muss angepasst werden, um Ermüdungsbrüche zu vermeiden.

Neuartige Schmerzen, die plötzlich auftreten, sollten als Warnsignal verstanden werden, so Wegmann. Wann wir mit dem Schmerz zum Arzt sollten, vergleicht er mit der Serviceanzeige im Auto:

«Wenn das rote Lämpchen leuchtet, gehen wir sofort in die Werkstatt.»

