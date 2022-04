Handball: Als St.Otmar in den Final der Champions League einzog

Rückblick «Jeder setzte sich für den anderen ein»: Als die Handballer von St.Otmar vor 40 Jahren das beste Team der Welt besiegten und in den Champions-League-Final einzogen Im April 1982 gewinnen die St.Galler Handballer im Halbfinal gegen den deutschen Meister Grosswallstadt. Der damals 22-jährige Rorschacher Peter Stürm erinnert sich: «Der Erfolg hatte nichts mit Glück zu tun, sondern war verdient.» Berichtet wird auch von einem Flyer, der Goalgetter Robert Jehle in Rage versetzte. Daniel Good Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Peter Stürm 1982 im Europacupfinal in der ausverkauften Herisauer Sporthalle gegen Honved Budapest. Bild: Karl Künzler

Im Halbfinal ging es gegen die Deutschen des TV Grosswallstadt – ein Team voller Weltmeister, das zu jener Zeit als beste Klubmannschaft der Welt galt. Auf dem Weg unter die letzten vier hatte der deutsche Meister den DDR-Champion und Titelverteidiger aus Magdeburg ausgebootet. Ein Vergleich, der in der Europacupsaison 1981/82 in beiden deutschen Ländern, die sich damals spinnefeind waren, hohe Wellen warf. 31:30 lautete das Gesamtskore aus Hin- und Rückspiel zu Gunsten der Westdeutschen.

Peter Stürm (am Ball) im Auswärtsspiel gegen Grosswallstadt. Bild: ZvG

St.Otmar war auch stark, ausserordentlich stark sogar: Landesmeister und Cupsieger mit einer Reihe Schweizer Internationaler, die auch an den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau teilnahmen. Und einem Spielertrainer namens Nedeljko Vujinovic, der mit Borac Banja Luka schon den Meistercup gewonnen hatte.

Die Spieler St.Otmars waren zwar Amateure, aber im Viertelfinal blieben die Ostschweizer Sieger gegen die Profis von Atlético Madrid. Schon der Triumph gegen den spanischen Meister war eine Sensation.

Der Flyer des Anstosses, der Jehle so wütend machte

Es sollte freilich noch besser werden. Am 10. April 1982 trat St.Otmar in Herisau zum Halbfinal-Hinspiel gegen Grosswallstadt an. Die Schweizer waren grosser Aussenseiter. Die Deutschen zu jener Zeit Serienmeister in der Bundesliga. Viele Spieler Grosswallstadts waren 1978 mit einem 20:19-Finalsieg gegen die damalige Sowjetunion Weltmeister geworden.

Aber St.Otmar gewann die erste Partie dank eines überragenden Robert Jehle und einer Defensive wie aus Granit 16:15. Die Deutschen waren schon überrascht ob der Niederlage, sich aber sicher, dass sie den Eintore-Rückstand im Heimspiel mühelos wettmachen würden. So sicher, dass sie vor der entscheidenden Partie gegen St.Otmar bereits Flyer an die Zuschauer verteilten für die Reise zum Final nach Budapest.

Robert Jehle packte die Wut. Er nahm vor der Partie einen Stapel mit in die Mannschaftskabine, schmetterte die Flyer auf den Boden und sagte:

«Die reisen nicht nach Budapest.»

Ein Coach, der mit allen Wassern gewaschen war

So kam es am 18. April 1982. St.Otmar gewann auch das zweite Spiel. 18:17 setzten sich die St.Galler durch. Mittendrin der Rorschacher Peter Stürm. Linkshänder im Rückraum. Erst 22-jährig, aber Weltklasse. Er sagt 40 Jahre später: «Das war ein unvergessliches Erlebnis. Der Erfolg hatte viele Faktoren. Wichtig war, dass jene Mannschaft über viele Jahre gewachsen ist. Es war das Resultat eines vierjährigen Prozesses, zu dem Trainer Urs Stahlberger den Grundstein legte. St.Otmar war mit ihm bereits Meister und Cupsieger.» Weiter sagt Stürm:

«Jeder setzte sich für den anderen ein. Und wir hatten Weltklassespieler.»

Robert Jehle, Stürm und Goalie Hanspeter Lutz waren überragend, aber auch Heinz Karrer, Peter Jehle und der Arboner Norwin Platzer verkörperten internationale Klasse. Dazu kam Vujinovics enorme Erfahrung und Ruhe.

Ziemlich speziell war, dass St.Otmar für die Europacupspiele mit Sead Hasanefendic einen Coach auf der Bank hatte. Denn Vujinovic stand ja auf dem Feld. In der NLA-Meisterschaft übernahm St.Otmars Sportlicher Leiter Otmar Keller das Coaching, aber schon in Madrid setzte man auf Hasanefendic, den damaligen Schweizer Nationaltrainer.

Peter Stürm beim Aufwärmen. Bild: Archiv Fritz Bischoff

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Hasanefedic war mit allen Wassern gewaschen. «Ein ganz schlauer Fuchs, der noch grosse internationale Erfolge feiern sollte», sagt Stürm.

Links der Flyer mit der Aufforderung an die deutschen Zuschauer, die Reise an den Final zu buchen, rechts das Matchprogramm. Collage: stb

Hasanefendic besuchte in der Woche vor der entscheidenden Begegnung die Schiedsrichter, seine Landsleute Milan Valcic und Milan Mitrovic. «Nicht um sie zu bestechen, sondern um sie zu bitten, fair zu pfeifen», sagt Stürm. «Sie waren dann auch absolut unparteiisch.»

Hasanefendic sagte vor dem Rückspiel zur Mannschaft, wenn sie in den Final komme, würden sie sogar in Kamerun davon sprechen. Wortwörtlich:

«In Kamerun wird man sagen: Wer Otmar, St.Gallen, wo?»

Ein guter Coach könne von der Bank aus einen Einfluss von 20 bis 25 Prozent nehmen, Hasanefendic noch einiges mehr, so Stürm.

Nervosität, viel Raum und kaum Fehlversuche

Die Basis für den Grosserfolg legte St.Otmar in der Defensive mit Alex Bruggmann, Vujinovic, René Hirsch und Platzer als Bollwerk. Und was die Verteidiger nicht abfingen, wurde eine Beute von Nationalgoalie Lutz. Weil Robert Jehle, ein Akteur mit ausserordentlicher Spielintelligenz, in der ersten Begegnung dominant war, nahmen ihn die Deutschen – wie in der ersten Partie – in Manndeckung. In der zweiten Halbzeit auch Stürm. Er sagt:

«Aber das kam uns entgegen. Wir hatten nun viel mehr Raum und zudem kaum Fehlversuche – die Grosswallstädter wurden nervös. Der Erfolg hatte nichts mit Glück zu tun, sondern war verdient.»

Die glorreiche Europacup-Saison 1981/82 fasst Stürm so zusammen: «Es gab ausserordentliches Talent, viel Hingabe, ein wunderbar eingespieltes Team und mit Sead Hasanefendic eine geniale Hand beim Coaching und in der Vorbereitung. Und auch Otmar Keller brachte eine fantastische Energie in die Mannschaft. Ausserdem wurden wir anfangs unterschätzt. Die Spielerpersönlichkeiten ergänzten sich bestens und Schwachstellen gab es eigentlich keine. Zudem spielten wir unbeschwert auf und genossen die Aussenseiterrolle.»

«Du Peter, es ist nicht alles gut»

Wer wie St. Otmar 1982 im Europacup Atlético Madrid und Grosswallstadt aus dem Weg räumt, sollte im Final auch gegen Honved Budapest bestehen können. So war es aber nicht. Denn es gab ein Zerwürfnis zwischen Spielertrainer Nedeljko Vujinovic und Coach Sead Hasanefendic, der bei den Europacupspielen auf der Bank sass.

Beide stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Vujinovic musste in der jugoslawischen Presse lesen, dass der Erfolg vor allem das Verdienst Hasanefendics gewesen sei. Der Graben hatte sich schon in Grosswallstadt nach der Qualifikation für den Final – dem grössten Sieg in der Vereinsgeschichte – geöffnet. Peter Stürm sass auf der Heimreise im Bus neben Vujinovic, als dieser zu ihm sagte: «Du Peter, es ist nicht alles gut.»

Im Vorfeld des Finals seien Sachen passiert, die so nicht hätten geschehen dürfen in derart wichtigen Momenten, erinnert sich Stürm. «Auf der Reise nach Budapest fragte mich Hasanefendic, ob ich mit ihm das Zimmer teile. Bis anhin hatten die beiden Jugoslawen immer ein Zimmer geteilt.» Auch habe Hasanefendic eine passive, sogar emotionslose Ansprache vor dem Final gehalten – was sonst gar nicht seine Art war.

«Und schliesslich kam Vujinovic, der auch ein eminent wichtiger Verteidiger war, im Rückspiel in Herisau gar nicht mehr zum Einsatz. Psychologisch war das für die Mannschaft schwer zu verkraften.»

Das waren keine guten Voraussetzungen. Stürm sagt:

«Unter besseren Umständen hätten wir Honved Budapest zumindest ebenbürtig sein können.»

Aber für St. Otmar setzte es im Final zwei Niederlagen ab: 16:25 und 18:24.

