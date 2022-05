Handball: Weshalb Weltklassemann Peter Stürm mit 22 aufhörte

Rückblick Mit 22 Jahren beendet der Rorschacher Peter Stürm die Karriere als Weltklasse-Handballer: «Ich hatte den Pakt mit mir gebrochen» Er war weltweit einer der besten Linkshänder seiner Generation. Peter Stürm spielte mit St.Otmar auch im Champions-League-Final. Eine heimtückische Infektion warf den Rorschacher im Herbst 1982 aus der Bahn. Dann wurde er in London erfolgreicher Schauspieler, Theaterautor und Regisseur. Daniel Good Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Stürm im Dress St.Otmars: Ein stetiger Gefahrenherd, hinter dem die halbe Bundesliga her war. Bild: Archiv Fritz Bischoff

Schon als Kantischüler erhielt er ein Angebot aus Kuwait. Lockvögel waren Häuser und Frauen. Aber der heute 62-jährige Peter Stürm hielt St.Otmar die Treue. Immer.

Auch die halbe Bundesliga war hinter dem Rorschacher her: Kiel, Göppingen, Schwabing, ein Klub aus München mit einem Mäzen, der ihm einen Platz an der Schauspielschule, der zweiten grossen Leidenschaft Stürms neben dem Handball, anbot. Bloss das lukrative Angebot von Atlético Madrid hätte er angenommen, «wenn es früher gekommen wäre».

Peter Stürm (links) gibt ein Interview. Bild: Archiv Fritz Bischoff

Aber Stürm sagte immer ab. «Wir hatten bei St.Otmar ja eine extrem starke Mannschaft mit einer ausgesprochen guten Kameradschaft. Wir standen im Final des Meistercups, die Interessenten aus dem Ausland nicht.» Er bereut es jedenfalls auch heute nicht, nie in eine international Liga gewechselt zu haben, «auch wenn es finanziell natürlich interessant gewesen wäre».

Er las lieber Klassiker anstatt zu jassen

Stürm war nicht erst seit den Halbfinalsiegen St.Otmars 1982 in der Champions League gegen den deutschen Meister Grosswallstadt eine grosse Nummer im Welthandball. Schon als 20-Jähriger wurde er für die Olympischen Spiele 1980 in Moskau aufgeboten. Aber drei Tage vor dem Abflug erlitt er einen Anriss der Achillessehne. Nach hundert Tagen Trainingslager. «Da platzte ein Kindheitstraum», sagt er. Aber:

«Wenn wir uns heute ansehen müssen, wie Russland mit der Ukraine verfährt, bin ich heilfroh, damals, kurz nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, nicht dabei gewesen zu sein.»

St.Otmar feierte in jener Epoche Meistertitel, Cupsiege und Erfolge auf höchster internationaler Ebene. Auch die Nationalmannschaft mit dem jungen Stürm war damals so gut wie nie zuvor. In der Freizeit war im Nationalteam Jassen Trumpf. Ganz stark am Jasstisch: Der damalige St.Galler Weltklassehandballer Robert Jehle. Stürm las lieber. Klassische Werke, zu denen er schon als Teenager Zugang fand.

Die Kunst faszinierte Stürm. Das Theater schon seit Kindheitstagen. So bewarb er sich – wie Hunderte andere – an der Schauspielschule Zürich. Zwanzig wurden aufgenommen, zwölf schlossen ab, und drei, unter ihnen Stürm, erhielten am Ende den Oprecht-Preis.

Da war Stürm schon nicht mehr Handballer. Die Schauspielschule hatte Druck aufgesetzt. Er solle aufhören mit dem Spitzensport. Aber es gab noch andere Gründe für den ungewöhnlich frühen Rücktritt: Als St.Otmar zum ersten Halbfinalspiel gegen Grosswallstadt, ein Team gespickt mit Weltmeistern, antrat, schwor Stürm:

«Wenn wir die Deutschen besiegen, höre ich auf. Ich dachte, es sei unmöglich, gegen Grosswallstadt zu bestehen.»

Die Ärzte sind ratlos, der Sportler hintersinnt sich

Aber St.Otmar gewann. Stürm bestritt noch den Final gegen Honved Budapest – und machte doch weiter. Aber später, im Herbst 1982, wurde er von einer heimtückischen Infektion heimgesucht. Er lag während dreier Wochen mit vierzig Grad Fieber im Bett. Die Ärzte waren ratlos. Der Sportler hintersann sich. Er kam zum Schluss, dass der Pakt, den er mit sich eingegangen war – und gebrochen hatte, Auslöser der Misere war. Also Rücktritt mit 22 Jahren.

So wandte sich Stürm mit aller Vehemenz seiner zweiten Leidenschaft – der Kunst und dem Theater – zu. Seit 20 Jahren ist er in London Theaterautor und Regisseur bei Splitmoon Theatre. Im Zentrum seiner Stücke steht die Zerrissenheit des modernen Menschen. Ihm sind Inhalt und der kreative Prozess beim Schreiben und Proben der Stücke immer wichtiger gewesen als der breite Publikumserfolg. «Wir haben manches Talent fördern können, weil eben auch bekanntere Schauspieler bei uns arbeiten wollen.»

Peter Stürm heute: Theaterautor und Regisseur in London. Bild: Archiv Peter Stürm

Der erste globale Superstar in der Kunst

Das aktuellste Stück des Theaterautors und Regisseurs Peter Stürm befasst sich mit dem Tänzer Vaslav Nijinsky, dem «ersten globalen Superstar in der Kunst», wie der ehemalige Handballer sagt. Nijinsky bestach durch seine Verwandlungsfähigkeit, seine Virtuosität, seine Grazie und Sprungtechnik. Als vollkommen galt Nijinskys Fähigkeit, einen Sprung scheinbar in der Luft anzuhalten. Das ist auch im Handball eine Qualität, die Ausnahmespieler auszeichnet.

Nijinsky wurde 1890 in Kiew geboren. Er hinterliess seine Spuren wauch in der Ostschweiz. Wegen einer Psychose wurde Nijinsky in Kreuzlingen und Münsterlingen behandelt. Der Tänzer begegnete dort auch dem bekannten Schweizer Dichter Robert Walser.

Stürm lebt und arbeitet seit vielen Jahren in London – doch wer weiss, vielleicht findet eines seiner Stücke gar einmal den Weg auf eine Schweizer oder St. Galler Bühne. Privat hat er sein Glück auch in London gefunden. Als Stürm in der britischen Metropole ankam, ging er ... ins Theater. Da traf er auf die Schauspielerin Caroline. Seit langem sind sie ein Paar.

