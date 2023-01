Super League: Vier Geschichten zum Start ins neue Jahr

Rückrundenstart Simic rockt für den FCZ, Imeri trifft für YB und Hitz hält für den FCB: So lief der Start ins neue Super-League-Jahr 14 Tore in vier Spielen – und viele Emotionen in den Schlussminuten: Es war einiges los beim Start in die zweite Saisonhälfte der Super League. Die Young Boys bauten den Vorsprung auf die Konkurrenz dank des 2:1 gegen die Grasshoppers aus und liegen nun zwölf Punkte vor Lugano, das auswärts gegen Sion dank dem späten Siegestor 3:2 gewann. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 22.01.2023, 20.35 Uhr

Er kam, sah und traf: Roko Simic schoss für den FC Zürich in Luzern die beiden späten Tore zum 2:2. (Luzern, 21.01.2023) Philipp Schmidli / KEYSTONE

Kalt war es überall an diesem Startwochenende in die zweite Saisonhälfte. Ob in Luzern oder Zürich, Sitten oder St. Gallen. Die Temperaturen lagen weit unter null Grad. Doch immerhin konnte überall gespielt werden. Ausser in Winterthur, wo die Partie gegen Servette wegen des gefrorenen Terrains nicht stattfinden konnte.

Passiert ist dann viel in diesen ersten Spielen des neuen Jahres, vor allem in den Schlussphasen: Es gab eine späte Aufholjagd, einen späten, verschossenen Penalty, ein sehr spätes Siegestor – und einen Leader Young Boys, der seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger auf zwölf Punkte ausbaute. Eine «Tour d’Horizont» durch die Super League:

Roko Simic: Ein Kroate rockt für den FCZ

Von Red Bull Salzburg aus machten schon ein paar Stürmer den Schritt zum Superstar. Sadio Mané zum Beispiel oder natürlich Erling Haaland. Einen Sprung auf höchstes Niveau trauen sie auch Roko Simic zu. Nicht zuletzt in seiner kroatischen Heimat. Da vergleichen sie ihn mit dem grossen Davor Suker. Fürs Erste spielt der 19-jährige Simic nun aber beim FC Zürich, ausgeliehen für ein halbes Jahr. In Salzburg hatte er sich im letzten Herbst noch nicht durchsetzen können.

Wie talentiert Simic ist, bewies er im Dress des FCZ in Luzern schon in wenigen Minuten. Zwischen der 89. und 93. Minute rettete er dem Meister und Tabellenletzten kurz nach seiner Einwechslung mit zwei Treffern einen Punkt. Sehenswert war vor allem das Anschlusstor, erzielt mit einer Direktabnahme aus 18 Metern. 2:2 hiess es am Ende, in einer Partie, welche der FCZ eigentlich hätte verlieren müssen. Er tat es aber nicht, und das ist vielleicht ein Fingerzeig für ihn, dass die Dinge in der zweiten Saisonhälfte etwas häufiger auch für ihn laufen könnten.

Kastriot Imeri: Effizienter Teilzeitarbeiter bei YB

Kastriot Imeri (links) spielt nur im 50-Prozent-Pensum und schiesst trotzdem immer wieder wichtige Tore für die Young Boys. (Zürich, 21.01.2023) Ennio Leanza / KEYSTONE

Im Sommer holten die Young Boys Kastriot Imeri für dreieinhalb Millionen Franken von Servette. Nie zuvor war mehr bezahlt worden für einen Spieler, der innerhalb der Schweiz wechselte. In Bern kommt Imeri bisher aber nicht über die Rolle des Teilzeitarbeiters mit 50-Prozent-Pensum hinaus. In zwölf Runden stand er nur sechs Mal in der Startformation. Von möglichen 1080 Minuten hat er nur 540 gespielt.

Auch beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Grasshoppers kam Imeri erst für die letzte Viertelstunde auf den Platz. Aber wie er das tat: Keine drei Minuten war er im Spiel, da sorgte er mit dem zweiten Berner Tor für die Entscheidung. Nun hat Imeri vier Skorerpunkte geholt – alle 135 Minuten einen. Eine solche Effizienz schafft kein anderer YB-Mittelfeldspieler. Und so steht Imeri für das Spiel des Leaders. Denn in Sachen Effizienz macht YB keiner etwas vor. Torschüsse, Torchancen, Corner. In keiner Statistik steht YB vorne, und doch hat es mehr Tore und mehr Punkte als alle Konkurrenten.

Fabio Celestini: Fehlstart als Trainer von Sion

Fabio Celestini verlor für einmal beim Debüt: 2:3 mit dem FC Sion gegen Lugano. (Sitten, 22.01.2023) Valentin Flauraud / KEYSTONE

Für einmal begann Fabio Celestini mit einer Niederlage. Als Trainer in Luzern war er 2020 mit vier Siegen in Folge gestartet. Zuvor in Lugano waren es vier in den ersten fünf Spielen. Den FCL bewahrte Celestini im ersten Halbjahr vor dem Abstieg, in der zweiten Saison wurde er Cupsieger. Lugano führte er innerhalb von sieben Monaten in den Europacup. Und in Sitten? Weil Luganos Stürmer Zan Celar in der 94. Minute nach einem Konter zum 3:2 einschoss, gab es für Celestini beim Debüt im Tourbillon nicht einmal einen Punkt.

Das späte, dritte Gegentor war aus Celestinis Sicht umso bitterer, weil sich sein Team nach der Pause klar gesteigert hatte und durch ein Eigentor von Ousmane Doumbia zum verdienten 2:2 gekommen war. Am Ende aber gingen die Walliser im dritten Heimspiel in Folge leer aus. Im Tourbillon hat Sion nun fünf von neun Spielen verloren. Nur der Tabellenletzte Zürich hat zuhause weniger Punkte geholt.

Marwin Hitz: Gelungene Rückkehr nach St. Gallen

Bei der Rückkehr nach St. Gallen rettete der Ostschweizer Marwin Hitz dem FC Basel einen Punkt. (St. Gallen, 22.01.2023) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Aufgewachsen ist Marwin Hitz keine zehn Kilometer entfernt vom St. Galler Stadtzentrum. Gespielt hat er für den FCSG während zwölf Jahren im Nachwuchs. Doch für die Profis der Ostschweizer kam er nie zum Einsatz. Nun kehrte er mit 35 Jahren erstmals als Gegner nach St. Gallen zurück – und rettete seinem FC Basel mit einer vorzüglichen Leistung in der Schlussphase in Unterzahl das 1:1-Unentschieden.

Die besten Taten waren seine Paraden gegen die Flachschüsse von Michael Kempter und Ricardo Alves. Einfacher zu meistern war dagegen die Penaltyszene in der 87. Minute. Hitz blieb auf der Torlinie einfach stehen, Lukas Görtler schoss genau auf ihn und es blieb beim Basler Punktgewinn. Und so war am Ende vergessen, dass der Start ins Spiel für Hitz zum Vergessen war. Schon in der 5. Minute wurde er nämlich von Jérémy Guillemenot bezwungen, mit einem Schuss, der gewiss nicht unhaltbar war.

