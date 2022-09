Zum Abschied: Sorry, Roger Federer, du hast dich geirrt!

Rücktritt Lieber Roger Federer, du hast dich geirrt: Dein Abschied ist doch kitschig – geniesse deinen letzten Tanz und die Tränen Nicht mit einem grossen Sieg, schon gar nicht auf dem Höhepunkt und nicht einmal mit einem Einzel endet am Freitag die Karriere von Roger Federer. Dennoch könnte es kaum kitschiger sein. Ein Kommentar. Simon Häring, London Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag geht die Karriere von Roger Federer zu Ende. Andy Rain / EPA

Schon seit Jahren sagst du: «Meine Karriere muss nicht auch noch kitschig enden.» Nicht so, wie sich deine Fans das gewünscht hätten: Mit einem letzten grossen Sieg – in Wimbledon vielleicht, nach einem Final gegen Rafael Nadal, deinen Freund und Rivalen. Oder zumindest mit einem letzten Spiel auf der ganz grossen Bühne: In Melbourne, in Paris, in Wimbledon oder New York. Bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Simon Häring.

Und wenn schon nicht dort, lieber Roger Federer, dann doch wenigstens in Basel. Bei den Swiss Indoors, in der St. Jakobs-Halle, in deren Nähe du aufgewachsen bist. Vor den Augen deiner Familie und deiner Freunde. Dort, wo du einst als Balljunge angefangen hast, mit deinen zehn Titeln längst Rekordsieger bist und im Herbst 2019 den letzten deiner am Ende sagenhaften 103 Titel gewonnen hast.

Mit Laver, Borg, McEnroe, Nadal und Djokovic

Es kommt anders. Vielleicht sogar besser. Alle Grössen sind da. Mit Rod Laver, Björn Borg und John McEnroe die Vergangenheit, mit Rafael Nadal und Novak Djokovic die Gegenwart, dazu Andy Murray. Und mit Félix Auger-Aliassime, der auf den Tag genau 19 Jahre jünger ist als du und dessen Kindheitsidol du warst, oder Frances Tiafoe und damit die Zukunft.

Roger Federer am Mittwoch, 21. September im Training. Kin Cheung / AP

Und das alles beim Laver Cup, dem Turnier, das dein Vermächtnis ans Tennis ist, eine Art Liebeserklärung. In London, und damit in der Stadt, in der du 8 deiner 20 Grand-Slam-Titel gewonnen hast (und zwei Mal die ATP Finals). Du nimmst Abschied im Kreis der Rivalen, aber nicht als Gegner, sondern als Freund, in einem Doppel mit Rafael Nadal, mit dem du das Tennis auf und neben dem Platz geprägt hast. Vor deinen Kindern.

Wir lagen mit Prognosen oft daneben. Aber sorry, lieber Roger Federer, für einmal hast du dich geirrt. Viel kitschiger könnte dein Abschied nicht sein. Geniesse deinen letzten Tanz und die Tränen. Und wir ziehen den Hut.

