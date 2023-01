Jeannine Gmelin tritt zurück und redet über den Tod des Trainers

Rücktritt nach Schicksalsschlag Ruder-Weltmeisterin tritt nach Schicksalsschlag zurück und spricht über Tod des Trainers: «Ich bin froh, dass ich dabei war» Sechs Wochen, nachdem ihr britischer Trainer und Partner Robin Dowell während einer Trainingsfahrt ums Leben kam, gibt die Zürcher Ruderin Jeannine Gmelin den sofortigen Rücktritt bekannt. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.42 Uhr

Die Schweizer Ruderin Jeannine Gmelin kämpft mit ihren Gefühlen, während sie über den Tod ihres Trainers Robin Dowell spricht. Urs Flueeler / KEYSTONE

Es ist mit das Schlimmste, was im Leben passieren kann. Die wichtigste Bezugsperson stirbt direkt vor deinen Augen. Und dennoch sagt die Schweizer Ausnahmeruderin zum Tod ihres langjährigen Begleiters Robin Dowell am 16. Dezember 2022 während einer Trainingsfahrt auf dem Sarnersee: «So paradox es tönt: Ich bin froh, dass ich am Tag, als es passierte, dabei war».

Was genau der Grund dafür war, dass der 40-Jährige aus dem motorisierten Begleitboot fiel und ertrank, bleibt unbeantwortet. Auch die Autopsie, welche die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden in Auftrag gab, brachte keine Klärung. «Todesursache: Ertrinken; Grund: Natürliches inneres Geschehen» steht im offiziellen Bericht.

Auch Jeannine Gmelin weiss nicht, wieso diese Trainingsfahrt so unerträglich anders verlief als Hunderte davor. Für die 32-Jährige läutete dieses tragische Ereignis indes den Prozess ein, welcher die frühere Welt- und Europameisterin sechs Wochen später die Worte sagen lässt: «Ich beende meine Karriere mit sofortiger Wirkung. Und ich spüre eine gewisse Freude auf ein neues Kapitel in meinem Leben.»

Jeannine Gmelin kämpft mit ihren Gefühlen

Erstmals seit dem Schicksalsschlag spricht die langjährige Skiff-Ruderin über das Erlebte und die Emotionen der vergangenen Wochen. «Es war eine Achterbahnfahrt. Aber über allem steht eine riesige Dankbarkeit für alles, was ich mit Robin erleben durfte.» Ihr halbes Leben lang stand der britische Coach an ihrer Seite.

Jeannine Gmelin überkommen die Emotionen, als sie im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in ihrem kleinen Fitnessraum in Kägiswil über jene Person spricht, die in ihrem Herzen einen ganz besonderen Platz einnimmt.

Als sich Swiss Rowing vor vier Jahren vom damaligen Nationaltrainer trennte, brach die beste Athletin aus den Strukturen des Ruderverbands aus und baute mit Robin Dowell ein eigenes Privatteam auf.

Der nun verkündete Rücktritt habe sich früh nach dem Unfall in Form eines Bauchgefühls in ihren Gedanken gemeldet. Weil sie für ihren Partner die Abdankungsfeier von Anfang Januar in Sarnen organisierte und um dem Trauerprozess genügend Raum zu geben, hat Gmelin diese Gedanken jedoch im Hintergrund gelassen. Da sich die Einstellung zur Frage nach ihrer eigenen Zukunft aber seither nicht verändert hat, fasst die zweimalige Olympia-Teilnehmerin nun den definitiven Entscheid.

Abschied fällt leichter als befürchtet

«Für mich ist klar, dass ich für meine persönliche Weiterentwicklung den Schritt weg vom Athletendasein machen muss», sagt Gmelin. Sie sei erstaunt, dass sich dies «wie ein natürlicher Schritt anfühlt. Dabei hatte ich stets das Gefühl, es werde für mich schwierig, meine Identität ausserhalb des Sports zu finden».

Jeannine Gmelin sagt, sie könne diesen Schritt vollkommen befreit tun. «Meine Karriere war viel besser, als dass ich je gedacht hätte.» Sie spüre keine einzige negative Emotion, was den Rudersport angeht. Nun freue Sie sich darauf, herauszufinden, wer sie sei und wohin es sie treibe. «Verschiedene Wege stehen mir offen. Ich fühle mich fit für das Leben nach dem Sport.»

Der Entscheid zum Rücktritt passe auch zu ihrem Weg. Dieser habe nicht immer zu Lösungen geführt, die einfach sind. «Aber zu solchen, die mich glücklich machen.» Und sie betont in ihrem Rücktrittsschreiben: «Manche Entscheidungen brechen einem das Herz, doch sie bringen der Seele Frieden. Die Entscheidung, meine aktive Ruderkarriere zu beenden, ist eine solche.»

Weitermachen, um das Andenken des Trainers zu ehren?

Nach dem Tod von Dowell hat Jeannine Gmelin eine riesige Hilfsbereitschaft erfahren, selbst aus ganz unerwarteten Kreisen. So offerierte ihr eine der härtesten sportlichen Konkurrentinnen einen Platz in ihrer eigenen Trainingsgruppe. Auch im Trainerumfeld von Robin Dowell öffneten sich Türen.

Viele Personen im Umfeld, selbst ihre Managerin und Freundin Daniela Gisler, rieten ihr, gerade wegen dieses Schicksalsschlags die Karriere fortzusetzen. Hätte der verstorbene Trainer nicht gerade dies gewollt?

Jeannine Gmelin antwortet bestimmt: «Robin hätte gewollt, dass ich das mache, was für mich stimmt. Ich weiss, dass er weiterhin hinter mir steht – egal, was ich mache.» Sie wäre als Sportlerin nicht mehr mit dem ganzen Herzen dabei und dies sei weder gegenüber den anderen noch gegenüber ihr selbst fair.

Das Warten auf eine Nachricht von Robin

Noch ist Gmelins Trauerprozess bei weitem nicht abgeschlossen. Dieser sei «unberechenbar» und sie wolle ihm deshalb den nötigen Platz einräumen. Es fällt ihr schwer, über die Zeit seit dem Tod des geliebten Freundes zu sprechen. Die ersten drei Wochen seien enorm schwierig gewesen. «Fast alles hat mich an Robin erinnert. Ich konnte nicht alleine Sport treiben.» Erst einmal sass sie seither wieder in einem Ruderboot.

In dieser Zeit stand ihr ihre Schwester, zu welcher sie zuvor kein besonders enges Verhältnis pflegte, bei. Noch am Todestag fuhr diese nach Kägiswil und wich drei Wochen lang nicht mehr von Jeannines Seite. Auch Managerin Daniela Gisler war ihr eine grosse Stütze.

Immer wieder drehten sich die Gedanken um Robin Dowell. Sein Fehlen fühle sich noch immer surreal an. Sie vermisse ihn in Momenten, «in denen man es nicht erwarten würde. Und oft denke ich, er schreibt mir jetzt dann gleich eine WhatsApp-Nachricht.» Besonders vermissen werde sie seine Unvoreingenommenheit. «Er ist allen Menschen stets auf Augenhöhe begegnet.»

