Rücktritt Roger Federer übergeht mit seinem Karriereende die Swiss Indoors Basel, kommt aber trotzdem ans Turnier Roger Federer verzichtet darauf, seine Karriere mit einem letzten sportlichen Auftritt beim Heimturnier in Basel zu beenden. Es ist ein weiteres Kapitel einer schwierigen Beziehung mit den Swiss Indoors, die kurzfristig ihr Aushängeschild verlieren. Federer wird aber trotzdem auf dem Center Court zu sehen sein. Jakob Weber Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.09 Uhr

Ein Bild mit Symbolcharakter: Roger Federer hält die Trophäe hoch, Swiss-Indoors-Präsident Roger Brennwald applaudiert ohne Enthusiasmus. Keystone

Drei Stunden vor dem Rest der Öffentlichkeit erhalten die Swiss Indoors Basel am Donnerstag die Nachricht, dass Roger Federer nicht wie geplant ab dem 25. Oktober beim Heimturnier aufschlägt, sondern seine Karriere beendet. «Es ist ein Rücktritt, der weh tut», sagt Turnierdirektor Roger Brennwald.

Seit dieser Verkündung herrscht auch bei den Swiss-Indoors-Verantwortlichen Aufruhr. Enttäuschte Fans und Sponsoren wollen wissen, wie es weiter geht, ob Federer zumindest als Zuschauer in die St.Jakobshalle kommen und bei dieser Gelegenheit feierlich verabschiedet wird oder ob die gekauften Tickets zurückerstattet werden können.

Bei allem Verständnis für das Karriereende von Federer, dessen Knie es nicht mehr zulässt, dass er noch einmal richtig angreift, herrscht in Basel auch Ernüchterung, weil der Münchensteiner den Laver-Cup und nicht die Swiss Indoors für seine grosse Abschiedsshow ausgewählt hat.

«Darüber würde ich mich sehr freuen, das ist Ehrensache», hatte Brennwald 2018 zu einem möglichen letzten Karrierespiel der Tennislegende an seinem Heimturnier gesagt. Doch daraus wird nichts. Federer zieht es vor, seinem eigenen Baby, dem Laver-Cup, die letzte Ehre zu erweisen. Dort will er in der kommenden Woche antreten. Ob nur im Doppel oder auch im Einzel lässt er offen. Doch gewiss wird die ganze Welt gebannt auf den letzten Auftritt Federers blicken. Denn, so stellte der 42-Jährige in seiner Botschaft klar: «Anschliessend werde ich keine ATP-Turniere oder Grand Slams mehr spielen.»

Nach Basel wird er Ende Oktober trotzdem kommen. Nur eben als Stargast und nicht als Spieler. In einem Communiqué lässt sich Roger Brennwald am Freitagabend wie folgt zitieren: «Die riesige Fangemeinde freut sich darauf, wenn die Legende in diesem Jahr noch einmal den abgedunkelten Center Court im Lichtkegel der Scheinwerfer von Basel betreten wird. Wir werden Roger Federer zu St.Jakob gebührend verabschieden.» Details will das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

Die unglaubliche Bilanz an Federers Heimturnier

Roger Federer verlässt die Swiss Indoors so mit 25 gewonnenen Spielen in Serie, ein schier unglaublicher Fakt, der mit etwas Abstand vielleicht als das bessere Ende als eine mögliche Erstrundenniederlage 2022 gegen die Nummer 117 der Weltrangliste angesehen wird.

Doch die Entscheidung bestätigt auch, dass die Beziehung zwischen Federer und seinem Heimturnier nicht die nur Friede, Freude, Sonnenschein war. Als Ballbub war Federer 1992 und 93 bei den Swiss Indoors, wo Mama Lynette im Badge-Office arbeitete, im Einsatz. Tickets hatte sich der Junior zuvor nur für die Qualifikation leisten können. Doch spätestens als er nach dem Finale 1993 von Sieger Michael Stich die Erinnerungsmedaille umgehängt bekam, war es um den kleinen Roger geschehen. In seinem Abschiedsstatement sagt Federer:

«Als meine Liebe zum Tennis begann, war ich ein Ballkind in meiner Heimatstadt Basel. Ich beobachtete die Spieler mit einem Gefühl des Staunens. Sie waren wie Giganten für mich, und ich begann zu träumen. Meine Träume brachten mich dazu, härter zu arbeiten, und ich begann, an mich zu glauben. Einige Erfolge brachten mir Selbstvertrauen, und ich war auf dem Weg zu einer unglaublichen Reise, die mich bis zum heutigen Tag geführt hat.»

1997 steht der damals 19-jährige Roger Federer dank einer Wildcard als Nummer 396 der Welt im Hauptfeld, wo er vom Amerikaner Andre Agassi beim 3:6, 2:6 die Grenzen aufgezeigt bekommt. Die erste von nur neun Niederlagen bei 19 Turnierteilnahmen in Basel. Nur viermal steht Federer dabei nicht im Finale. Bei den übrigen 15 Teilnahmen bekommen die Fans in Basel jeweils fünf Federer-Spiele (mit Ausnahme der Wawrinka-Aufgabe 2019) zu sehen. Zehnmal gewinnt er das Turnier. Zusammen mit dem Rasenevent in Halle ist das Höchstwert des 103-fachen Turniersiegers.

Die 10 Titel und 15 Finalteilnahmen von Roger Federer an seinem Heimturnier in Bildern

Doch so romantisch sich diese Zahlen lesen, so schwierig gestaltete sich die Beziehung der beiden Rogers. Brennwald und Federer gerieten vor allem im Jahr 2012 aneinander, als man sich nicht auf eine Gage fürs Heimturnier einigen konnte und eine Eiszeit anbrach. 500'000 Franken waren der Federer-Seite nicht genug und Brennwald dem Vernehmen nach nicht bereit, mehr zu bezahlen. 2014 trat Federer ohne Gage an und umging bei der Dankesrede nach dem Turnier die Organisatoren der Swiss Indoors. Erst 2015 einigte man sich wieder, das Eis schien zu schmelzen. 2019 verkündeten beide Seiten stolz, dass Federer bis an sein Karriereende in Basel spielen werde und die Gage jeweils spenden würde. Doch zwei Coronaabsagen und das Karriereende 2022 sorgten dafür, dass das Finale gegen Alex de Minaur 2019 (6:2, 6:2) das letzte Federer-Spiel in Basel war.

Wie gelingt der Umbruch?

Offen bleibt die Frage, wie es kurz- und langfristig mit den Swiss Indoors weiter geht. Mit dem Konzept, auf die jungen Stars der Szene zu setzen, haben die Verantwortlichen in diesem Jahr ein glückliches Händchen bewiesen. Mit dem spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz und dem Norweger Caspar Ruud haben die Organisatoren frühzeitig die beiden späteren Finalisten der US-Open und damit mögliche Publikumsmagnete verpflichtet. Spitzentennis wird es auch ohne Federer in Basel zu sehen bekommen und doch wird ohne das Aushängeschild der letzten 20 Jahre etwas fehlen.

Auch die Standort-Frage (Brennwald kokettierte zuletzt öffentlich mit einer Verschiebung der Swiss Indoors nach Basel), die ATP-Frage (Bleibt Basel auch ohne Federer ein 500er-Turnier) und natürlich die Federer-Frage (Wird er in irgendeiner Form Teil der Swiss Indoors bleiben?) sorgen dafür, dass es rund um den grössten Sportanlass der Schweiz weiter spannend bleibt.

